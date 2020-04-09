 Коронавірусна криза загрожує посилити голод у світі - звіт ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Коронавірусна криза загрожує посилити голод у світі - звіт ООН

Коронакриза може збільшити кількість людей, які потерпають від недоїдання чи голоду у світі. Зараз щонайменше кожна одинадцята людина у світі недоїдає, йдеться у звіті ООН.

Коронакриза може збільшити кількість людей, які потерпають від недоїдання чи голоду у світі

Коронакриза може збільшити кількість людей, які потерпають від недоїдання чи голоду у світі

Криза, спричинена коронавірусом, може збільшити кількість людей, що недоїдають. Наразі у світі недоїдає щонайменше кожна одинадцята людина. Всього у 2019 році недоїдали близько 690 мільйонів людей. Це трохи менше дев'яти відсотків від загальної кількості населення на Землі.

Такі дані наводять в опублікованому в понеділок, 13 липня, щорічному звіті "Ситуація з продовольчою безпекою та харчуванням у світі у 2020 році" п'ять структурних підрозділів ООН - Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (МФСР), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня продовольча програма (WFP) та Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ).

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Згідно з їхніми даними, через пандемію коронавірусу та її наслідки із серйозними труднощами у забезпеченні продовольством можуть зіткнутися ще додатково від 83 мільйонів до 132 мільйони людей. Керівники п'яти організацій ООН закликали уряди до термінових дій.

Покращення ситуації у низці країн

Нагадаємо, у 2018 році нарахували понад 820 мільйонів людей, які потерпали від голоду та недоїдання. Серед головних причин, які зумовлювали голод, називали військові конфлікти, економічні кризи та екстремальний клімат.

Причиною значного зменшення кількості людей, які потерпали від голоду і недоїдання у 2019 році, у порівнянні з минулими роками стало перерахування оцінок для 13 країн. Зокрема, з'явилися нові дані про кількість населення та забезпеченість домогосподарств продовольством у цих країнах. Також вже значно краще оцінюється ситуація у Китаї, де проживає п'ята частина населення Землі. Водночас в Африці зростає кількість людей, які потерпають від голоду і недоїдання.

Кожна четверта людина у світі або близько двох мільярдів чоловіків, жінок і дітей хоча б колись голодували у своєму житті або іноді не знали, чи матимуть вони їжу на наступний тиждень, йдеться у дослідженні.

Реакції на звіт

Благодійні організації та німецький уряд прокоментували новий звіт ООН.

"Ця криза голоду спричинена не поганими врожаями, а поганою політикою", - заявили в організації Oxfam та закликали уряд Німеччини "змінити курс на боротьбу з голодом".

Генеральний секретар німецької некомерційної організації Welthungerhilfe Матіас Моґґе (Mathias Mogge) попередив, що наслідки COVID-19 ще не показані в нинішніх цифрах за 2019 рік. "Але ми знаємо, що пандемія пдриває існування мільйонів сімей", - зазначив він.

Тим часом міністр з питань розвитку ФРН Ґерд Мюллер (Gerd Müller) заявив, що Берлін збільшить допомогу в рамках ініціативи "Світ без голоду" і в 2021 році, повідомляє інформагенція dpa.

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