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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Корнелія Функе".
Корнелія Функе народилася у 1953 році в місті Дорстен. Вона вивчала педагогіку й ілюстраторську справу в Гамбурзі. Письменниця власноруч ілюструє свої книжки. У 2005 році Функе з чоловіком і двома дітьми переїхала до Лос-Анджелеса. Окрім письменницької, вона займається громадською діяльністю та має активну політичну позицію, зокрема щодо захисту довкілля. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.