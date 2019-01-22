Концерни практично ніде в ЄС не сплачують податки в належному обсязі - дослідження

Великі корпорації майже ніде в ЄС не сплачують передбачену для них законодавством ставку оподаткування. Такі висновки містить дослідження, проведене фракцією Зелених в Європейському Парламенті. Результати дослідження, окремі висновки з якого наводить німецьке видання Süddeutsche Zeitung (SZ), мають опублікувати у вівторок, 22 січня.

На практиці існують значні відмінності між офіційно чинними та фактично сплаченими ставками оподаткування для транснаціональних корпорацій, зазначає газета.

За даними видання, яке посилається на результати дослідження, найбільші розбіжності в цій сфері виявлено в Люксембургу. Хоч між 2011 і 2015 роками номінальна ставка оподаткування для корпорацій становила 29 відсотків, в середньому вони фактично сплачували лише два відсотки.

Крім того, в Угорщині, Нідерландах та Австрії різниця ще більша, ніж у середньому по ЄС. У Німеччині чинне податкове навантаження на великі концерни становить 30 відсотків, але насправді податковим органам компанії сплатили лише 20 відсотків. Тільки в Болгарії не виявлено жодних відхилень між офіційними ставками оподаткування та фактично сплаченими сумами.

З огляду на це представник фракції Зелених у Європарламенті, експерт з питань фінансової політики Свен Ґіґольд (Sven Giegold), закликав до більшої прозорості в питаннях оподаткування транснаціональних корпорацій. Він зокрема вказав на "добрі пропозиції", розроблені Європейською Комісією для вирішення цього питання.

За даними SZ, Зелені під час розслідування використовували базу даних Orbis, оскільки вона надає найдоступнішу інформацію про податкове навантаження великих компаній. Аналіз наведених даних проводив експерт у галузі оподаткування Петр Янський з Карлового університету в Празі, зазначає видання.