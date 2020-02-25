Конфлікт у Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням COVID-19 - МКЧХ

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) стривожений через украй обмеженні можливості лікарень та шпиталів Лівії щодо протидії нинішній пандемії СOVID-19. Згідно з поширеним в неділю, 12 квітня, застереженням МКЧХ, нинішнє загострення збройного протистояння в Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням коронавірусу. Через значну кількість жертв конфлікту місцеві лікарні перевантаженні, тож для лікування пацієнтів з COVID-19 лишається мало можливостей, наголошують у МКЧХ.

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Останнім часом попри неодноразові міжнародні заклики до припинення вогню, активізувалися бої за Триполі. Як наслідок багатьом медсестрам і лікарям довелося надавати допомогу пораненим, тож вони не можуть лікувати пацієнтів з COVID-19, констатували у МКЧХ. Подальше поширення хвороби може стати нездоланним викликом для й без того занепалої системи охорони здоров'я Лівії.

Представників МКЧХ непокоять і факти бомбардування та обстрілів лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дотепер у цій північноафриканській країні було підтверджено 25 випадків інфікування COVID-19 і один летальний випадок унаслідок цієї хвороби.

Конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни розташований однопалатний парламент, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.