 Конфлікт у Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням COVID-19 - МКЧХ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.04.2020

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Конфлікт у Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням COVID-19 - МКЧХ

Унаслідок значної кількості жертв збройного протистояння в Лівії лікарні перевантажені й не можуть протидіяти поширенню коронавірусу, застерігають у "Червоному хресті".

Конфлікт у Лівії

Бойовики в Лівії (архівне фото)

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) стривожений через украй обмеженні можливості лікарень та шпиталів Лівії щодо протидії нинішній пандемії СOVID-19. Згідно з поширеним в неділю, 12 квітня, застереженням МКЧХ, нинішнє загострення збройного протистояння в Лівії перешкоджає боротьбі з поширенням коронавірусу. Через значну кількість жертв конфлікту місцеві лікарні перевантаженні, тож для лікування пацієнтів з COVID-19 лишається мало можливостей, наголошують у МКЧХ.

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Останнім часом попри неодноразові міжнародні заклики до припинення вогню, активізувалися бої за Триполі. Як наслідок багатьом медсестрам і лікарям довелося надавати допомогу пораненим, тож вони не можуть лікувати пацієнтів з COVID-19, констатували у МКЧХ. Подальше поширення хвороби може стати нездоланним викликом для й без того занепалої системи охорони здоров'я Лівії.

Представників МКЧХ непокоять і факти бомбардування та обстрілів лікарень, де лікують пацієнтів з COVID-19.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дотепер у цій північноафриканській країні було підтверджено 25 випадків інфікування COVID-19 і один летальний випадок унаслідок цієї хвороби.

Конфлікт у Лівії

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році та його вбивства в Лівії почалася боротьба за владу між різними угрупованнями і фракціями. У Триполі за підтримки ООН був створений уряд національної єдності на чолі з Фаїзом Сараджем. Між тим у Тобруку на сході країни розташований однопалатний парламент, що вважає себе справжньою владою і не згоден з політикою Сараджа.

Міжнародно визнаний уряд в Триполі, очолюваний Сараджем, контролює лише невелику частину країни. Його суперником є екссоратник Каддафі, генерал Халіфа Хафтар, чиї збройні формування ("Лівійська національна армія") підтримують парламент та дедалі сильніше тиснуть на уряд національної єдності. Під контролем Хафтара перебуває значна частина лівійської території, включно з більшістю нафтових родовищ. Хафтар веде наступ на Триполі з квітня 2019 року.

  • Бойовики Лівійської національної армії генерала Халіфи Хафтара

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Десятилітня війна "всіх проти всіх"

    У північноафриканській Лівії практично ціле десятиліття точиться громадянська війна. У неї залучені найрізноманітніші сили: бойовики-націоналісти, ісламісти, туареги-кочівники, місцеві племена, іноземні найманці. Ще більш заплутаною ситуація стає через те, що два головні протиборчі угруповання отримують підтримку різних країн. Це робить конфлікт міжнародним і геополітичним.

  • Муаммар Каддафі розриває Статут ООН

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Усе почалося з повалення Каддафі

    Збройна боротьба за владу в Лівії не припиняється з часу повалення Муаммара Каддафі в 2011 році в ході повстання, що спалахнуло в рамках "арабської весни", підтриманого міжнародною військовою операцією. На цьому знімку кривавий диктатор, що правив чотири десятиліття, розриває Статут ООН під час свого скандально відомого виступу в 2009 році на Генасамблеї цієї організації.

  • Нафтогазовий об'єкт німецької компанії Wintershall в Лівії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Нафта і газ у пустелі та морі

    Одна з головних причин громадянської війни - багаті запаси нафти і газу. Концесії на їх видобуток на суші і в морі отримували різні іноземні компанії, в тому числі німецька Wintershall (на фото - один з її об'єктів) і російський концерн "Газпром", у них з 2008 року є спільне підприємство в Лівії. Зараз галузь в занепаді. Не працює, наприклад, підводний газопровід Greenstream в Італію.

  • Халіфа Хафтар

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Ключова фігура: Халіфа Хафтар

    Інша причина громадянської війни - боротьба між прихильниками ісламського шляху і їхніми противниками, яка породила двовладдя, що панує в країні з 2014 року. Ісламісти закріпилися в столиці Тріполі на заході країни, на сході їм протистоїть так званий парламент в Тобруке. Від його імені править 76-річний воєначальник Халіфа Хафтар, командувач самопроголошеної "Лівійської національної армії".

  • Бойовики Лівійської національної армії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Вони контролюючть майже всю країну

    У бойовиків "Лівійської національної армії" є підстави фотографуватися в позі переможців. Війська Хафтара завоювали переважну частину території країни, крім пустельного півдня, який контролюють місцеві племена, і декількох районів на заході навколо Тріполі. Однак захопити офіційну столицю країни, незважаючи на неодноразові спроби штурму з квітня 2019 року, їм поки що не вдалося.

  • Халіфа Хафтар у Москві в ушанці

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Союзник Росії та агент ЦРУ

    На боці Хафтара воюють російські найманці з ПВК "Вагнер". Самопроголошений маршал, який зробив військову кар'єру при Каддафі, але потім брав участь у його поваленні, навчався в СРСР в Академії імені Фрунзе і зараз користується підтримкою Росії (на фото: Москва, листопад 2016). На нього зробили також ставку Єгипет і Франція. У нього, за даними ЗМІ, є громадянство США, де він співпрацював з ЦРУ.

  • Фаїз Мустафа аль-Саррадж і Реджеп Тайїп Ердоган

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Сараджа підтримують ООН та Туруччина

    Офіційним лідером Лівії, визнаним міжнародною спільнотою в особі ООН, є глава Уряду національної згоди, який розміщується в Тріполі, Фаїз Сарадж. Його активно підтримують, наприклад, Італія і Туреччина. Президент останньої Реджеп Тайїп Ердоган уклав з Лівією договір, в якому істотно змінив на користь своєї країни (і на шкоду Греції) кордон в Середземному морі.

  • Загін, що б'ється на стороні Уряду національної згоди Лівії

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Оборона Тріполі з допомогою Туреччини

    У січні 2020 року Анкара перекинула в Тріполі турецьких військових для зміцнення оборони лівійської столиці, оскільки загони, що борються на стороні уряду національної згоди (фото), сильно ослаблені торішніми боями з військами Хафтара. В результаті різко зросла небезпека прямих зіткнень між кадровими турецькими військовими і російськими найманцями-вагнеровцями.

  • Руїни міста Сирт після вигнання прихильників ІДІЛ

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Розгром місцевого ІДІЛ

    Ще однією стороною міжусобиці в Лівії стали ісламісти-екстремісти з ІДІЛ. Скориставшись двовладдям, прихильники "Ісламської держави" захопили на початку 2015 року портове і університетське місто Сирт. Однак восени 2016 року вони були розгромлені військами, вірними ісламістській владі в Тріполі (фото), і пішли в підпілля. Місто, яке переходило з рук в руки, сильно постраждало.

  • Володимир Путін, Ангела Меркель і Абдель Фаттах Ас-Сісі на конференції по Лівії в Берліні

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Саміт у Берліні: пошук рішення

    19 січня 2020 року в Берлін на міжнародну конференцію з Лівії приїхали лідери понад десяти країн і керівники міжнародних організацій, включаючи ООН. На знімку: президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Анґела Меркель і президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. Серед підсумків саміту - зобов'язання його учасників більше не постачати сторонам конфлікту зброю і механізм контролю за припиненням вогню.

  • Порятунок біженців на надувному човні в море

    Лівія: громадянська війна і геополітичний конфлікт

    Євросоюз стурбований потоком біженців

    У ЄС немає єдиної позиції щодо Лівії, цілі окремих країн дуже різняться. Однак усі члени ЄС зацікавлені в тому, щоб Лівія перестала бути плацдармом для відправлення до Європи нелегальних мігрантів, багато з яких гинуть в Середземному морі. Цю міграційну й гуманітарну проблему без припинення війни в Лівії і відновлення її державності не вирішити.

    Автор: Андрій Гурков, Олександр Куницький


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