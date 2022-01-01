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Контрацепція

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "контрацепція".

Контрацепція - запобігання вагітності. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Франція зробила контрацептиви безкоштовними для жінок до 25 років

Франція зробила контрацептиви безкоштовними для жінок до 25 років 01.01.2022

З 2022 року контрацепція для жінок у віці 18-25 років у Франції буде покриватись за рахунок медичного страхування. Раніше протизаплідні пігулки безкоштовно могли отримувати лише неповнолітні.
Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021)

Секс-освіта врятує українців від ВІЛ/СНІДу? (01.12.2021) 01.12.2021

Попри те, що в Україні ситуація з ВІЛ/СНІД - одна з найгірших у Європі, українські школярі отримують мізерно мало інформації про профілактику цього захворювання, зокрема про контрацепцію. Тож, за сексуальне виховання молоді вирішили взятися громадські секс-просвітниці.

Протизаплідній пігулці - 60 років (18.08.2020) 18.08.2020

Сьогодні протизаплідна пігулка - звична річ. Але 60 років тому вона викликала справжню революцію, з'явившись на полицях американських аптек. Пігулка дозволила жінками контролювати їхнє тіло, самостійно визначаючи, коли мати дітей.
60 років протизаплідній пігулці: від чудодійного засобу до косметичного продукту

60 років протизаплідній пігулці: від чудодійного засобу до косметичного продукту 18.08.2020

Коли вони з'явилися, одні їх боготворили, інші - проклинали. Протизаплідні пігулки сексуально звільнили людей та дали жінкам свободу поводження із власним тілом, водночас розколовши суспільство.
214 мільйонів жінок у світі не мають доступу до контрацептивів - Фонд ООН

214 мільйонів жінок у світі не мають доступу до контрацептивів - Фонд ООН 10.04.2019

У Фонді ООН з народонаселення закликають до дотримання рівних репродуктивних прав чоловіків і жінок та безперешкодного доступу до контрацептивів.
Гормони і депресії. Чи призводять протизаплідні таблетки до самогубств?

Гормони і депресії. Чи призводять протизаплідні таблетки до самогубств? 07.03.2019

Жінок, які приймають протизаплідні пігулки, треба попереджати про небезпеку самогубств. Так рекомендує Європейська агенція лікарських засобів. Що не так із впливом гормональної контрацепції на психічне здоров'я?
Цифрова контрацепція: справа в слизі

Цифрова контрацепція: справа в слизі 12.09.2018

Дедалі більше жінок переходять на природні способи контрацепції. У цьому їм допомагають різні програми для смартфонів та пристрої. Але багато прикладних програм не забезпечують надійного захисту.
Трамп полегшив політичну діяльність церков у США

Трамп полегшив політичну діяльність церков у США 04.05.2017

Президент США видав указ, який спростить можливості політичної діяльності для релігійних організацій. Крім того, Трамп пішов назустріч противникам контрацепції.
Росія заборонила ввезення презервативів Durex

Росія заборонила ввезення презервативів Durex 16.06.2016

За словами керівника Федеральної служби з нагляду у сфері охорони здоров’я РФ, презервативи Durex можуть повернутися на російський ринок, тільки якщо їхній виробник виконає відповідні процедури реєстрації.
Відверто про секс… із студентами

Відверто про секс… із студентами 03.07.2013

Вони переконані, що знають про секс усе. Однак дослідження доводять, що підлітки в Німеччині, на диво, мало обізнані в питаннях контрацепції та СНІДу. Берлінські студенти вирішили зайнятися їхньою просвітою.
Про секс уперше відкрито заговорили в Німеччині 60 років тому

Про секс уперше відкрито заговорили в Німеччині 60 років тому 22.12.2012

Перша організація, у якій наважилися відверто консультувати з питань сексу, з’явилась у Німеччині в консервативному 1952 році. «pro familia» успішно діє донині.