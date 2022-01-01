Франція зробила контрацептиви безкоштовними для жінок до 25 років

З 2022 року контрацепція для жінок у віці 18-25 років у Франції буде покриватись за рахунок медичного страхування. Раніше протизаплідні пігулки безкоштовно могли отримувати лише неповнолітні.