Контейнери в морі: у ФРН пропонують перевозити небезпечні вантажі з GPS

У Німеччині пропонують зробити жорсткішими правила перевезення контейнерів, які містять небезпечний вантаж. Ідеться про те, аби обладнувати їх GPS-передавачами. Якщо під час перевезення морем трапляється аварія, контейнер буде легко знайти. Такі пропозиції висловили міністр охорони довкілля землі Нижня Саксонія Олаф Ліс (Olaf Lies) та організація Greenpeace у п'ятницю, 4 січня, передає інформагенція AFP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини Уве Шмідт (Uwe Schmidt) висловив скепсис щодо цієї ідеї й запропонував покращити стандарти перевезення небезпечних вантажів, а також посилити контроль за перевезеннями. Натомість речник федерального міністерства з охорони довкілля зазначив, що для політичних висновків ще зарано.

Дискусія навколо правил перевезення небезпечних вантажів спалахнула після того, як у Північне море 2 січня змило понад 270 контейнерів із різними товарами, які перевозило судно MSC Zoe. За оновленими даними, два з цих контейнерів містили небезпечні речовини.

У Нідерландах розпочали розслідування інциденту. В міністерстві інфраструктури та водних ресурсів країни заявили, що мають намір змусити швейцарську судноплавну компанію MSC відшкодувати збитки. У компанії ж кажуть, що тісно співпрацюють з нідерландськими та німецькими органами, а також взяли на себе значну частину робіт з пошуку контейнерів та прибирання узбережжя.

До Нідерландів винесло 20 контейнерів, до Німеччини - 10

На берегах німецького острова Боркум тим часом знайшли десятки телевізорів із плоским екраном разом із упакуванням, які перебували у контейнерах.

На нідерландському острові Схірмонніког прибирати винесений на узбережжя вантаж допомагають близько сотні солдатів. 3 січня на цьому острові знайшли 25-кілограмовий мішок із органічним пероксидом, а згодом іще один. Органічний пероксид - це токсичний порошок, який легко спалахує. Профільні відомства Нідерландів і Німеччини закликали громадян не наближатися до підозрілого вантажу й не торкатися його. До того ж, якщо у Нідерландах підбирання людьми втраченого майна з кораблів дозволено, то в Німеччині такі дії караються.

Донині на береги нідерландських островів винесло 20 контейнерів. У німецьких водах знайшли 10. Витягнути контейнери з моря складно, тому що вони переповнені водою й дуже важкі. Окрім того, почасти їх знаходять на мілині, куди не можуть зайти великі кораблі. Багато контейнерів після затоплення водою йдуть на дно.

Контейнери були наповнені переважно меблями, іграшками, автозапчастинами й телевізорами.