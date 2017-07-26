Консультативну місію ЄС в Україні очолить гендиректор фінської митниці

Новим главою консультативної місії Європейського Союзу з реформи сектора громадянської безпеки в Україні (EUAM) призначено гендиректора фінської митниці Антті Хартікайнен. Про це у вівторок, 4 червня, повідомила пресс-служба Ради ЄС. Хартікайнен приступить до виконання обов'язків з 1 липня 2019 року, його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.

Зараз Антті Хартікайнен є генеральним директором фінської митниці, а до цього був главою місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) в Лівії, заступником глави Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, а також керівником групи консультативної групи ЄС у Вірменії. Повідомляється, що він має понад два десятиліття досвіду роботи на фінській державній службі, зокрема, в міністерстві внутрішніх справ. Хартікайнен замінить на посту очільника консультативної місії Європейського Союзу литовця Кястутіса Ланчінскаса, який був на посаді з 1 лютого 2016 року.

Консультативна місія ЄС підтримує реформу сектора громадянської безпеки в Україні у співпраці з поліцією, прокуратурою та іншими правоохоронними органами. Вона надає стратегічні рекомендації українській владі і підтримує їх за допомогою оперативної діяльності. Офіси місії розташовані в Києві, Львові, Харкові та Одесі. Місія почала роботу 1 грудня 2014 року, її персонал налічує понад 300 осіб.