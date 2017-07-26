 Консультативну місію ЄС в Україні очолить гендиректор фінської митниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.06.2019

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Новини

Консультативну місію ЄС в Україні очолить гендиректор фінської митниці

Фінн Антті Хартікайнен замінить литовця Кястутіса Ланчінскаса на посаді глави консультативної місії Європейського Союзу з реформи сектора громадянської безпеки в Україні. Його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.

Головою місії стане Антті Хартікайнен

Головою місії стане Антті Хартікайнен

Новим главою консультативної місії Європейського Союзу з реформи сектора громадянської безпеки в Україні (EUAM) призначено гендиректора фінської митниці Антті Хартікайнен. Про це у вівторок, 4 червня, повідомила пресс-служба Ради ЄС. Хартікайнен приступить до виконання обов'язків з 1 липня 2019 року, його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.

DW.COM

Євросоюз направить до України спеціальну місію EUAM Ukraine, яка допоможе українцям реформувати й модернізувати правоохоронні органи. Початковий бюджет місії - 2,7 мільйона євро. (22.07.2014)

Про те, які реформи правоохоронної системи вдалися Україні за останні роки, а які - ні, розповів в інтерв'ю DW голова Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM Ukraine) Кястутіс Ланчінскас. (26.07.2017)

Зараз Антті Хартікайнен є генеральним директором фінської митниці, а до цього був главою місії ЄС з прикордонної допомоги (EUBAM) в Лівії, заступником глави Місії ЄС з прикордонної допомоги Молдові та Україні, а також керівником групи консультативної групи ЄС у Вірменії. Повідомляється, що він має понад два десятиліття досвіду роботи на фінській державній службі, зокрема, в міністерстві внутрішніх справ. Хартікайнен замінить на посту очільника консультативної місії Європейського Союзу литовця Кястутіса Ланчінскаса, який був на посаді з 1 лютого 2016 року.

Консультативна місія ЄС підтримує реформу сектора громадянської безпеки в Україні у  співпраці з поліцією, прокуратурою та іншими правоохоронними органами. Вона надає стратегічні рекомендації українській владі і підтримує їх за допомогою оперативної діяльності. Офіси місії розташовані в Києві, Львові, Харкові та Одесі. Місія почала роботу 1 грудня 2014 року, її персонал налічує понад 300 осіб.

Дивитись відео 02:28

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Про те, які реформи правоохоронної системи вдалися Україні за останні роки, а які - ні, розповів в інтерв'ю DW голова Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM Ukraine) Кястутіс Ланчінскас.

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