Консультативна місія Європейського Союзу в Україні з реформування сектору цивільної безпеки. Зокрема, йдеться про реформування поліції.

Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) працює фактично з початку 2015 року, хоча перші радники приїхали до України ще влітку 2014 року. Мандат (КМЄС) передбачає надання українським державним органам, які відповідають за цивільну безпеку, стратегічних консультацій відповідно до європейських стандартів. Стратегічні консультації підкріплюються проектами - тренінгами та наданням устаткування. Європейські експерти оцінюють реальний стан речей у тій чи тій сфері через аналіз, керуючись передусім потребою зробити поліцію ближчою до простих громадян.