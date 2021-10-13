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Консультативна місія ЄС в Україні

Консультативна місія Європейського Союзу в Україні з реформування сектору цивільної безпеки. Зокрема, йдеться про реформування поліції.

Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) працює фактично з початку 2015 року, хоча перші радники приїхали до України ще влітку 2014 року. Мандат (КМЄС) передбачає надання українським державним органам, які відповідають за цивільну безпеку, стратегічних консультацій відповідно до європейських стандартів. Стратегічні консультації підкріплюються проектами - тренінгами та наданням устаткування. Європейські експерти оцінюють реальний стан речей у тій чи тій сфері через аналіз, керуючись передусім потребою зробити поліцію ближчою до простих громадян.

Військова місія ЄС для України: про що йдеться та які перспективи (відео)

Військова місія ЄС для України: про що йдеться та які перспективи (відео) 13.10.2021

У ЄС активно обговорюють прохання Києва створити військову місію в Україні. DW пояснює про що йдеться у цій ініціативі, як відбувається її розгляд всередині Євросоюзу, а також які перспективи вона має.
Київ закликає Берлін підтримати військову навчальну місію ЄС в Україні

Київ закликає Берлін підтримати військову навчальну місію ЄС в Україні 04.10.2021

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав ЄС та Німеччину якнайшвидше розпочати місію для тренування українських військових.

ЗМІ: ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні

ЗМІ: ЄС розглядає можливість створення військової навчальної місії в Україні 03.10.2021

Євросоюз розглядає можливість створення місії в Україні, яка тренуватиме українських військових, пише Welt am Sonntag із посиланням на робочий документ Європейської зовнішньополітичної служби.
Консультативну місію ЄС в Україні очолить гендиректор фінської митниці

Консультативну місію ЄС в Україні очолить гендиректор фінської митниці 04.06.2019

Фінляндець Антті Хартікайнен замінить литовця Кястутіса Ланчінскаса на посаді глави консультативної місії ЄС з реформи сектора громадянської безпеки в Україні. Його мандат триватиме до 30 червня 2020 року.
Мандат консультативної місії ЄС в Україні продовжений до червня 2021 року

Мандат консультативної місії ЄС в Україні продовжений до червня 2021 року 13.05.2019

Рада Європейського Союзу продовжила мандат консультативної місії в Україні, яка займається реформуванням сектора громадянської безпеки, до 31 травня 2021 року. ЇЇ бюджет збільшений до 54 мільйонів євро.
Євросоюз - Києву: СБУ має займатися нацбезпекою, а не боротьбою з корупцією

Євросоюз - Києву: СБУ має займатися нацбезпекою, а не боротьбою з корупцією 14.06.2018

Служба безпеки України не повинна розслідувати економічні та антикорупційні злочини, наполягають у Брюсселі. СБУ цієї позиції не поділяє.
Німецький поліцейський: Брак кадрів загрожує дієздатності поліції в Україні

Німецький поліцейський: Брак кадрів загрожує дієздатності поліції в Україні 02.08.2017

Коли реформу української поліції можна буде вважати завершеною і як знизити рівень корупції в її лавах, розповів експерт Консультативної місії ЄС в Україні Удо Меллер у розмові з DW.
Голова консультативної місії ЄС в Україні: Корупційні справи зупиняються в судах

Голова консультативної місії ЄС в Україні: Корупційні справи зупиняються в судах 26.07.2017

Про те, які реформи правоохоронної системи вдалися Україні за останні роки, а які - ні, розповів в інтерв'ю DW голова Консультативної місії ЄС в Україні (EUAM Ukraine) Кястутіс Ланчінскас.
EUAM витратить 2017 року два мільйони євро на реформу органів безпеки України

EUAM витратить 2017 року два мільйони євро на реформу органів безпеки України 26.07.2017

Загалом Консультативна місія ЄС в Україні затвердила 45 проектів на 2017 рік. Серед них - налагодження співпраці між українськими правоохоронцями та Європолом.

Місія ЄС про реформування силових структур в Україні (24.07.2017) 24.07.2017

Консультативна місія ЄС допомагає Україні реформувати сектор цивільної безпеки три роки поспіль. Голова місії Кястутіс Ланчінскас розповів про успіхи та недоліки реформ в інтерв’ю DW.

Голова місії ЄС: В Україні дистанція між офіцерами поліції та громадськістю зберігається

Голова місії ЄС: В Україні дистанція між офіцерами поліції та громадськістю зберігається 05.05.2017

Як сприймають в Україні європейські моделі роботи поліції і який метод боротьби з корупцією є найефективнішим в інтерв’ю DW розповів голова Консультативної місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас.

"Менше людей в кабінетах!" Як німець реформує поліцію України (13.02.2017) 13.02.2017

Поліція у маленьких містах і сільській місцевості може стати такою же мобільною, як і у великих. Яким чином, знає німець Удо Меллер. Німецький поліцейський третій рік консультує українські правоохоронні органи.

Реформування міліції за стандартами ЄС: чи можна сподіватися на успіх?

Реформування міліції за стандартами ЄС: чи можна сподіватися на успіх? 06.02.2015

Консультативна місія ЄС незабаром зможе працювати повноцінно - після набуття чинності відповідної угоди з Україною. Учасники реформування МВС розповіли DW про проміжні досягнення у своїй роботі.
Євросоюз допоможе Україні реформувати сектор громадської безпеки

Євросоюз допоможе Україні реформувати сектор громадської безпеки 17.11.2014

Україна та ЄС підписали угоду, відповідно до якої з 1 грудня в Україні працюватиме консультативна місія, яка допомагатиме українській владі реформувати правоохоронні органи.