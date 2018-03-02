Конституційний суд ФРН виступив проти скорочення соціальної допомоги

Конституційний суд Німеччини у вівторок, 5 листопада, постановив, що скорочення пільг в рамках соціальної допомоги для безробітних Hartz IV, в разі недотримання умов її надання, є частково неконституційним.

Згідно з постановою суду, в разі порушень скорочення допомоги можливе не більше ніж на 30 відсотків. Суд ухвалив, що раніше оголошені скорочення пільг на 60 відсотків або повна відмова від надання допомоги є неконституційними, заявив заступник керівника суду Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth).

Наразі розмір допомоги Hartz IV для тих, хто живе один, складає 424 євро. Згідно з чинними правилами, якщо одержувач допомоги не погоджується на запропоновану роботу або якщо йде з неї, розмір допомоги скорочується на 30 відсотків терміном на три місяці.

У повторному випадку розмір виплат зменшується на 60 відсотків, а далі вони повністю скасовуються на три місяці. При цьому соціальна допомога в негрошовій формі надається й надалі.

Водночас щодо безробітних віком від 25 років діють більш суворі правила. Зокрема, до них застосовується швидше скасування будь-якої допомоги.

Також судді ухвалили, що до ухвалення нових законодавчих пунктів центри зайнятості зобов'язані враховувати обставини тих людей, які потребують допомоги. З 1 січня 2020 року розмір соцальної допомоги Hartz IV для тих, живе один, зросте до 434 євро.