 Конституційний суд ФРН виступив проти скорочення соціальної допомоги | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2019

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Новини

Конституційний суд ФРН виступив проти скорочення соціальної допомоги

Конституційний суд ФРН встановив розмір максимального скорочення соціальної допомоги з безробіття Hartz IV у 30 відсотків. Раніше правила дозволяли повністю позбавити людину грошової частини цієї допомоги.

Конституційний суд ФРН виступив проти скорочення допомоги для безробітних

Конституційний суд ФРН виступив проти скорочення допомоги для безробітних

Конституційний суд Німеччини у вівторок, 5 листопада, постановив, що скорочення пільг в рамках соціальної допомоги для безробітних Hartz IV, в разі недотримання умов її надання, є частково неконституційним.

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Згідно з постановою суду, в разі порушень скорочення допомоги можливе не більше ніж на 30 відсотків. Суд ухвалив, що раніше оголошені скорочення пільг на 60 відсотків або повна відмова від надання допомоги є неконституційними, заявив заступник керівника суду Штефан Гарбарт (Stephan Harbarth).

Наразі розмір допомоги Hartz IV для тих, хто живе один, складає 424 євро. Згідно з чинними правилами, якщо одержувач допомоги не погоджується на запропоновану роботу або якщо йде з неї, розмір допомоги скорочується на 30 відсотків терміном на три місяці.

У повторному випадку розмір виплат зменшується на 60 відсотків, а далі вони повністю скасовуються на три місяці. При цьому соціальна допомога в негрошовій формі надається й надалі.

Водночас щодо безробітних віком від 25 років діють більш суворі правила. Зокрема, до них застосовується швидше скасування будь-якої допомоги.

Також судді ухвалили, що до ухвалення нових законодавчих пунктів центри зайнятості зобов'язані враховувати обставини тих людей, які потребують допомоги. З 1 січня 2020 року розмір соцальної допомоги Hartz IV для тих, живе один, зросте до 434 євро. 

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