 Консерваторка проти соціал-демократа: на Хорватію чекає другий тур виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2019

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Новини

Консерваторка проти соціал-демократа: на Хорватію чекає другий тур виборів

Соціал-демократ Зоран Міланович з незначним відривом від чинної президентки Колінди Грабар-Кітарович виграв перший тур президентських виборів.

Колінда Грабар-Кітарович та Зоран Міланович

Колінда Грабар-Кітарович та Зоран Міланович

Чинна президентка Хорватії, представниця консервативної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович та кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр країни Зоран Міланович виходять до другого туру президентських виборів в країні.

DW.COM

За даними екзитполів, кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Міланович отримує понад 29 відсотків голосів виборців. (22.12.2019)

Хорватія планує приєднатися до єврозони до 2024 року. Балканська країна вступила до Європейського Союзу у 2013 році і є його наймолодшим членом. До єврозони входять 19 країн ЄС. (12.11.2019)

Згідно з даними підрахунку майже 100 відсотків бюлетенів, під час першого туру, який відбувся у неділю, 22 грудня, за Мілановича проголосувало 29,5 відсотка, а за Грабар-Кітарович - 26,7 відсотка виборців. Третім з результатом у 24,4 відсотка фінішував співак та політик Мирослав Шкоро, відомий своїми правими поглядами.

Другий тур президентських виборів у Ховатії відбудеться 5 січня.

Хоча президент у Хорватії виконує здебільшого репрезентативні функції, перемога того чи іншого кандидата дасть одній з основних політичних партій країни - "Хорватській демократичній співдружності" або Соціал-демократичній партії Хорватії - додаткові політичні бали перед парламентськими виборами, які відбудуться у 2020 році.

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У Хорватії відбувається перший тур президентських виборів 22.12.2019

22 грудня хорвати обирають президента країни. У виборах беруть участь 11 кандидатів, але шанси на вихід до другого туру мають лише троє. Найімовірніше, 5 січня в країні відбудеться другий тур виборів.

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