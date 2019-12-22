Консерваторка проти соціал-демократа: на Хорватію чекає другий тур виборів

Чинна президентка Хорватії, представниця консервативної партії "Хорватська демократична співдружність" Колінда Грабар-Кітарович та кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній прем'єр-міністр країни Зоран Міланович виходять до другого туру президентських виборів в країні.

Згідно з даними підрахунку майже 100 відсотків бюлетенів, під час першого туру, який відбувся у неділю, 22 грудня, за Мілановича проголосувало 29,5 відсотка, а за Грабар-Кітарович - 26,7 відсотка виборців. Третім з результатом у 24,4 відсотка фінішував співак та політик Мирослав Шкоро, відомий своїми правими поглядами.

Другий тур президентських виборів у Ховатії відбудеться 5 січня.

Хоча президент у Хорватії виконує здебільшого репрезентативні функції, перемога того чи іншого кандидата дасть одній з основних політичних партій країни - "Хорватській демократичній співдружності" або Соціал-демократичній партії Хорватії - додаткові політичні бали перед парламентськими виборами, які відбудуться у 2020 році.