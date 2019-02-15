Конгрес перевірить законність надзвичайного стану Трампа

Палата представників Конгресу США проведе розслідування законності запровадження президентом Дональдом Трампом режиму надзвичайного стану, за допомогою якого він має намір отримати кошти на зведення стіни на кордоні з Мексикою. Про це в п'ятницю, 15 лютого, керівники юридичного комітету Палати представників написали у відкритому листі на ім'я президента США.

"Грабуючи військовий бюджет для будівництва стіни, гроші на яку не погодився надати Конгрес, ви порушуєте основний принцип поділу влади і підриваєте одне з основних положень конституції", - йдеться в документі, підписаному головою комітету Джеррольдом Недлером, віце-головою Мері Гей Скенлон і п'ятьма очільниками підкомітетів.

На думку конгресменів, жодної надзвичайної ситуації на південному кордоні США немає. "Той факт, що ви підписуєте указ тільки після того, як роками не могли домогтися схвалення Конгресу на зведення вашої стіни, також свідчить про те, що ніякого надзвичайного стану наразі немає", - вважають автори листа. Конгресмени очікують від Білого дому надання документів, які обґрунтовують запровадження режиму надзвичайного стану до 22 лютого.

Як повідомлялося, 15 лютого Дональд Трамп підписав указ про запровадження в США режиму надзвичайного стану, оскільки конгресмени погодилися виділити на зведення стіни менше 1,4 мільярда доларів, в той час як Трамп спочатку вимагав 5,7 мільярда доларів. Завдяки режиму надзвичайної ситуації президент США розраховує знайти в обхід конгресу державні кошти, необхідні для швидкого будівництва стіни на кордоні.