Конгресмен США назвав мету антимонопольної перевірки Facebook і Google

Американський конгресмен-демократ Девід Сісілліне у неділю, 9 червня, в ефірі телеканалу Fox News пояснив плани Конгресу США щодо перевірки конкуренції на цифрових ринках.

Конгресмен, зокрема, зупинився на намірі Конгресу США вивчити діяльність великих технологічних платформ на кшталт компанії Google і соціальної мережі Facebook, котрі домінують на цифровому ринку, і перевірити їхню відповідність антимонопольному законодавству США.

Відповідаючи на запитання ведучого, чому саме Конгрес вирішив зосередитись на цих "безкоштовних" платформах, Сісілліне наголосив, що Google, котрий контролює 94 відсотки пошуку на мобільних телефонах, і Facebook з 2,7 мільярдами користувачів - є монополіями, які насправді не надають жодних безкоштовних послуг, адже вони збирають дані користувачів і потім використовують їх для отримання прибутку.

Все це негативно впливає на недоторканність приватного життя користувачів. Крім того, конгресмен зазначив, що інтернет-концерни можуть використовувати приватні дані не за призначенням, аби усувати конкурентів та провадити інші дії, що порушують антимонопольне законодавство, що, своєю чергою, шкодить інноваціям, підприємництву і появі на ринку нових гравців.

Нагадаємо, про намір Конгресу США перевірити конкуренцію на цифрових ринках стало відомо 3 червня. За інформацією американських ЗМІ, аналогічне розслідування планують провести міністерство юстиції США і Федеральна торгова комісія США.