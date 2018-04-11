 Конгресмен США назвав мету антимонопольної перевірки Facebook і Google | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

Конгресмен США назвав мету антимонопольної перевірки Facebook і Google

Збір особистих даних порушує недоторканність приватного життя користувачів, а нецільове використання цих даних шкодить інноваціям, підприємництву та появі на ринку нових гравців заявив Девід Сісілліне.

Штаб-квартира Google у Каліфорнії

Штаб-квартира Google у Каліфорнії

Американський конгресмен-демократ Девід Сісілліне у неділю, 9 червня, в ефірі телеканалу Fox News пояснив плани Конгресу США щодо перевірки конкуренції на цифрових ринках.

Конгресмен, зокрема, зупинився на намірі Конгресу США вивчити діяльність великих технологічних платформ на кшталт компанії Google і соціальної мережі Facebook, котрі домінують на цифровому ринку, і перевірити їхню відповідність антимонопольному законодавству США.

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Відповідаючи на запитання ведучого, чому саме Конгрес вирішив зосередитись на цих "безкоштовних" платформах, Сісілліне наголосив, що Google, котрий контролює 94 відсотки пошуку на мобільних телефонах, і Facebook з 2,7 мільярдами користувачів - є монополіями, які насправді не надають жодних безкоштовних послуг, адже вони збирають дані користувачів і потім використовують їх для отримання прибутку.

Все це негативно впливає на недоторканність приватного життя користувачів. Крім того, конгресмен зазначив, що інтернет-концерни можуть використовувати приватні дані не за призначенням, аби усувати конкурентів та провадити інші дії, що  порушують антимонопольне законодавство, що, своєю чергою, шкодить інноваціям, підприємництву і появі на ринку нових гравців.

Нагадаємо,  про намір Конгресу США перевірити конкуренцію на цифрових ринках стало відомо 3 червня. За інформацією американських ЗМІ, аналогічне розслідування планують провести міністерство юстиції США і Федеральна торгова комісія США.

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