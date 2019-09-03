Комітет Ради не підтримав законопроєкти про зняття депутатської недоторканності

Народні депутати на засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності у середу, 30 жовтня, не підтримали подані законопроєкти, які мали внести зміни у законодавство задля зняття недоторканності з парламентарів на основі вже ухвалених змін до Конституції України.

На розгляді до першого читання в комітеті було два законопроєкти. Один - авторства народної депутатки від "Слуги народу" Галини Янченко, другий - народної депутатки від партії "Голос" Олександри Устінової. Вони стосуються внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законів, адже у вересні парламент вже проголосував за зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.

Утім, для того, щоб дійсно зняти імунітет з народних депутатів, необхідно також внести відповідні зміни до КПК та інших законів. "Якщо відповідні зміни до КПК та інших законів не будуть ухвалені, навіть після вступу в силу змін в Конституцію, розслідування щодо депутатів будуть майже неможливими", - наголошують у Центрі протидії корупції (ЦПК).

Альтерантивні законопроєкти

Основна відмінність між поданими двома законопроєктами полягала у тому, що згідно з документом авторства Янченко лише генеральний прокурор України може розпочати розслідування щодо народного обранця. Водночас Устінова пропонує, щоб генпрокурор не мав ключової ваги під час початку розслідування правопорушень, вчинених народними депутатами.

Під час засідання комітету депутати дискутували щодо особливостей розслідувань стосовно народних обранців. Згодом депутат від "Слуги народу" та голова комітету Денис Монастирський поставив на голосування пропозицію відкласти розгляд двох законопроєктів, яку і підтримали члени комітету, 16 з 25 яких є членами фракції "Слуги народу".

"Тепер невідомо, коли депутати знову зберуться розглядати реальне зняття недоторканності. Адже нічого не заважало їм прийняти до першого читання один із них, а уже при підготовці до другого внести правки у разі необхідності. Такими діями депутати банально затягують зняття недоторканності, хоча могли це ще зробити майже місяць тому, коли викинули ці правки із законопроєкту №1009", - вважає членкиня правління ЦПК Олена Щербан.

Нагадаємо, 4 вересня Верховна Рада України підтримала законопроєкт про зняття недоторканності з народних депутатів. Він передбачає зміни до статті 80 Конституції України. Його підтримали 373 народні обранці. Не голосувала за нього лише фракція "Опозиційна платформа - За життя". Ухвалені зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.