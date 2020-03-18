Комітет ПА ОБСЄ схвалив резолюцію щодо мілітаризації анексованого Криму

Комітет з політичних питань і безпеки Парламентської асамблеї ОБСЄ (ПА ОБСЄ), в суботу, 6 липня, під час щорічної сесії асамблеї в Люксембурзі схвалив резолюцію "Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, Севастополя, Чорного та Азовського морів".

"Резолюція ОБСЄ щодо мілітарізації РФ тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Чорного і Азовського морів, незважаючи на шалений спротив та галас росіян, схвалена", - повідомив член постійної делегації України в ПА ОБСЄ Рефат Чубаров у соціальній мережі Facebook. Згідно з оприлюдненими ним даними, резолюцію підтримали 54 члени комітету, шестеро проголосували проти, ще шестеро - утрималися.

Автор проекту резолюції - депутат Верховної Ради Артур Герасимов. У тексті документа вказується, що ПА ОБСЄ "знову заявляє про свою повну повагу до суверенітету" і територіальної цілісності України "в її міжнародно визнаних кордонах, які охоплюють Автономну Республіку Крим, місто Севастополь та морські райони". Водночас комітет ПА ОБСЄ засудив протизаконну анексію Росією Криму та закликав Москву повернути його під контроль України.

Крім того, в документі наголошується на посиленій мілітаризації Росією Азовського та Чорного морів і засуджується затримання РФ українських кораблів з екіпажами в районі Керченської протоки наприкінці 2018 року. Це затримання називається в документі "неспровокованим актом збройної агресії і невиправданим невідповідним застосуванням військової сили" з боку РФ. У проекті резолюції також закликають звільнити затриманих українських моряків.

У листопаді 2018 року російські прикордонники із застосуванням сили затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь". Кораблі прямували з Одеси до українського порту на Азовському морі. Суд в анексованому Криму арештував 24-х українських моряків, пізніше їх перевели до Москви. Відтоді арешт кілька разів продовжували.