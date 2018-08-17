"Комітет захисту журналістів" засуджує показ відео з "зізнанням" Асєєва

Базована у Нью-Йорку неурядова організація "Комітет захисту журналістів" засудила нещодавно зняте телеканалом "Россия 24" відео, на якому зізнається у шпигунстві український журналіст Станіслав Асєєва, котрий перебуває у полоні бойовиків на Донбасі. "Виставляння ув'язненого журналіста перед камерою і очевидне примушування його зрівняти власну роботу зі шпигунством - це наруга", - заявив заступник виконавчого директора "Комітету захисту журналістів" Роберт Магоні у середу, 22 серпня.

Організація виступила із закликом негайно звільнити українця, що вже понад рік перебуває у полоні сепаратистів, а також звернула увагу на брак доказів протиправності дій Асєєва. "Репортер каналу "Россия 24", який проводив інтерв'ю, не надав жодних конкретних доказів, окрім критики репортажів Асєєва", - йдеться у повідомленні організації.

Раніше міжнародна організація "Репортери без кордонів" теж засудила рішення російського телеканалу "Россия 24" показати відео з "зізнанням" журналіста. Організація також висловила занепокоєння через можливий тиск, який міг бути застосованим щодо Асєєва, та закликала негайно звільнити його.

Як повідомлялося, журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні "ДНР" з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєднався також Союз журналістів Росії.