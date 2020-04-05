 Комісар ЄС з торгівлі подав у відставку через порушення карантину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Новини

Комісар ЄС з торгівлі подав у відставку через порушення карантину

Комісар ЄС з питань торгівлі Філ Хоган подав у відставку через порушення правил карантину. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що прийняла відставку.

Комісар ЄС з питань торгівлі Філ Хоган

Комісар ЄС з питань торгівлі Філ Хоган

Комісар ЄС з питань торгівлі Філ Хоган ввечері у середу, 26 серпня, подав у відставку через порушення ним правил карантину, які спричинили політичний скандал в Ірландії. "Стає все більш зрозумілим, що суперечка навколо мого нещодавнього візиту до Ірландії відволікає від моєї роботи на посади єврокомісара", - заявив Хоган, цитує інформагентство AFP.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вже повідомила, що прийняла відставку Хогана. "Єврокомісар Філ Хоган подав у відставку. Я поважаю його рішення. Я вдячна за його роботу на посаді комісара з питань торгівлі та члена моєї команди", - написала вона у соцмережі Twitter.

Раніше цей скандал вже призвів до відставки міністра сільського господарства Ірландії Дари Каллеарі. Він та Філ Хоган були серед більш ніж 80 гостей на вечері парламентського гольф-клубу в готелі в Ірландії. Така кількість людей є грубим порушенням карантинних правил. Крім того, після приїзду з Бельгії Хоган в Ірландії не дотримувався двотижневого карантину. Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив про обурення уряду, оскільки своїми діями єврокомісар підриває довіру громадськості до запроваджених протиепідемічних норм.

Посада комісара ЄС з питань торгівлі є однією з найважливіших у кабінеті голови Єврокомісії. Відставка Хогана може призвести до низки змін на інших посадах, якщо портфель комісара ЄС з питань торгівлі віддадуть представнику іншої країни. Це також може послабити позиції Ірландії під час переговорів щодо Brexit. 

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