 Компроміс від Трампа: стіна на кордоні з Мексикою - зі сталі замість бетону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

Компроміс від Трампа: стіна на кордоні з Мексикою - зі сталі замість бетону

Президент США Дональд Трамп продовжує наполягати на будівництві загорожі на кордоні з Мексикою. Водночас він сигналізує готовність до компромісу з демократами: стіну можна звести зі сталі замість бетону.

кордон США і Мексики, міграція, мігранти

Затримання нелегальних мігрантів на кордоні США й Мексики. Фото з архіву

Президент США Дональд Трамп наполягає на будівництві загорожі на кордоні з Мексикою, аби скоротити нелегальну міграцію. "99 відсотків нелегальних перетинів наших кордонів припиняться, злочинність у нашій країні знизиться і ми заощаджуватимемо мільярди доларів щороку!", - пообіцяв Трамп у мережі Twitter у неділю, 6 січня.

В одному з інших твітів президент США послався на слова свого попередника Барака Обами й екс-суперниці на президентських виборах Гілларі Клінтон. Обоє свого часу висловлювалися за посилення захисту США від нелегальної міграції.

Стіна зі сталі замість бетону

Водночас Трамп сигналізує готовність піти на компроміс із демократами, які категорично відхиляють виділення в  проекті  держбюджету понад 5 мільярдів доларів на будівництво загорожі. У спілкуванні з журналістами 6 січня Трамп зазначив, що  стіну можна звести зі сталі, а не з бетону, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії 2016 року, повідомляє агентство AFP. Як заявив директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні в ефірі американського телебачення, тоді демократи можуть вважати свої вимоги виконаними,.

6 січня віце-президент США Майк Пенс має продовжити переговори з представниками демократів і республіканців у Конгресі. Пенс намагається переконати лідерів демократів погодитися на будівництво загорожі.

Демократи ж закликають адміністрацію президента розблокувати роботу державних установ - припинити так званий частковий "шатдаун", який триває у США вже третій тиждень. 800 тисяч чиновників і працівників федеральних установ не отримують зарплатню і змушені брати відпустку власним коштом. Трамп натомість погрожує заблокувати роботу уряду "на місяці й роки".

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

"Шатдаун" у США: суперечка навколо бюджету триває

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Трамп пригрозив, що "шатдаун" у США може тривати багато місяців або й роки

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Ультиматум Трампа: гроші на "стіну", або закрию мексиканський кордон

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