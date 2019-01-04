Компроміс від Трампа: стіна на кордоні з Мексикою - зі сталі замість бетону

Президент США Дональд Трамп наполягає на будівництві загорожі на кордоні з Мексикою, аби скоротити нелегальну міграцію. "99 відсотків нелегальних перетинів наших кордонів припиняться, злочинність у нашій країні знизиться і ми заощаджуватимемо мільярди доларів щороку!", - пообіцяв Трамп у мережі Twitter у неділю, 6 січня.

В одному з інших твітів президент США послався на слова свого попередника Барака Обами й екс-суперниці на президентських виборах Гілларі Клінтон. Обоє свого часу висловлювалися за посилення захисту США від нелегальної міграції.

Стіна зі сталі замість бетону

Водночас Трамп сигналізує готовність піти на компроміс із демократами, які категорично відхиляють виділення в проекті держбюджету понад 5 мільярдів доларів на будівництво загорожі. У спілкуванні з журналістами 6 січня Трамп зазначив, що стіну можна звести зі сталі, а не з бетону, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії 2016 року, повідомляє агентство AFP. Як заявив директор адміністративно-бюджетного управління Білого дому Мік Малвейні в ефірі американського телебачення, тоді демократи можуть вважати свої вимоги виконаними,.

6 січня віце-президент США Майк Пенс має продовжити переговори з представниками демократів і республіканців у Конгресі. Пенс намагається переконати лідерів демократів погодитися на будівництво загорожі.

Демократи ж закликають адміністрацію президента розблокувати роботу державних установ - припинити так званий частковий "шатдаун", який триває у США вже третій тиждень. 800 тисяч чиновників і працівників федеральних установ не отримують зарплатню і змушені брати відпустку власним коштом. Трамп натомість погрожує заблокувати роботу уряду "на місяці й роки".