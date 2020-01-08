Компанія зі США зібрала уточнені дані про український літак, що зазнав катастрофи в Ірані

Компанія Aireon, що спеціалізується на глобальній системі відстеження літаків, передала дані про український Boeing 737 компетентним органам для з'ясування обстівин трагедії.
Американська компанія Aireon зібрала дані про рух літака компанії "Міжнародні авіалінії України"(МАУ), що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва і розбився відразу після вильоту 8 січня. Дані передані "компетентним органам, які проводять розслідування", повідомила в четвер, 9 січня, представниця Aireon.
Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками та використовує для цього космічні супутники, що дозволяє збирати більш детальну інформацію у порівнянні з тою, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.
У 2019 році Aireon надала уточнені дані про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії. Це пришвидшило з'ясування причини аварій.
Катастрофа лайнера МАУ в Ірані
Пасажирськийлітак Boeing 737 авіакомпанії МАУ зазнав аварії вранці 8 січня після вильоту з аеропорту імені Хомейні в Тегерані. Внаслідок катастрофи усі 168 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу загинули.
За інформацією інтернет-сервісу з трекінгу авіарейсів Flightradar24, дані з транспондерів повітряного судна надходили тільки перші дві хвилини після зльоту.
Компанія Boeing після катастрофи лайнера в Ірані почала збирати інформацію про обставини трагедії. У жовтні 2018 року після зльоту розбився Boeing 737 Max індонезійської авіакомпанії Lion Air. 10 березня 2019 року також після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби упав літак цього ж типу компанії Ethiopian Airlines. Внаслідок аварій загинули 346 осіб.