 Компанія зі США зібрала уточнені дані про український літак, що зазнав катастрофи в Ірані | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.01.2020

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Новини

Компанія зі США зібрала уточнені дані про український літак, що зазнав катастрофи в Ірані

Компанія Aireon, що спеціалізується на глобальній системі відстеження літаків, передала дані про український Boeing 737 компетентним органам для з'ясування обстівин трагедії.

На місці падіння літака МАУ в Тегерані

На місці падіння літака МАУ в Тегерані

Американська компанія Aireon зібрала дані про рух літака компанії "Міжнародні авіалінії України"(МАУ), що летів рейсом PS752 з Тегерана до Києва і розбився відразу після вильоту 8 січня. Дані передані "компетентним органам, які проводять розслідування", повідомила в четвер, 9 січня, представниця Aireon.

Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками та використовує для цього космічні супутники, що дозволяє збирати більш детальну інформацію у порівнянні з тою, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.

Karte Flugabsturz Iran EN

У 2019 році Aireon надала уточнені дані про Boeing 737 Max, що розбився в Ефіопії, що дозволило знайти паралелі з катастрофою у 2018 році такого ж літака в Індонезії. Це пришвидшило з'ясування причини аварій.

DW.COM

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Катастрофа лайнера МАУ в Ірані

Пасажирськийлітак Boeing 737 авіакомпанії МАУ зазнав аварії вранці 8 січня після вильоту з аеропорту імені Хомейні в Тегерані. Внаслідок катастрофи усі 168 пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу загинули.

За інформацією інтернет-сервісу з трекінгу авіарейсів Flightradar24, дані з транспондерів повітряного судна надходили тільки перші дві хвилини після зльоту.

Компанія Boeing після катастрофи лайнера в Ірані почала збирати інформацію про обставини трагедії. У жовтні 2018 року після зльоту розбився Boeing 737 Max індонезійської авіакомпанії Lion Air. 10 березня 2019 року також після вильоту з аеропорту Аддіс-Абеби упав літак цього ж типу компанії Ethiopian Airlines. Внаслідок аварій загинули 346 осіб.

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