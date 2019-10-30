 Коментар FAZ про ″Північний потік - 2″: Києву потрібна безпека | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 31.10.2019

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Європа

Коментар FAZ про "Північний потік - 2": Києву потрібна безпека

Росію треба змусити до довгострокових гарантій транзиту газу територією України, наголошує оглядач німецької Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнгард Везер.

У консорціумі, що будує другу гілку Північного потоку, заявляють, що його готовність становить 95 відсотків

У консорціумі, що будує другу гілку "Північного потоку", заявляють, що його готовність становить 95 відсотків

Після того, як газопровід"Північний потік-2" отримав від Данії останній дозвіл, якого бракувало для завершення будівництва, йдеться про те, щоби відвернути шкоду безпеці Європи, яка може виникнути через цей газогін. Вирішальним майданчиком для цього є Брюссель: саме там Росія, Україна і ЄС ведуть переговори про майбутній транзит газу територією України. Якщо протягом наступних тижнів не буде досягнуто згоди, Європі на початку нового року загрожує чергова газова криза з перебоями у постачанні, як це вже було десять років тому. Всі сторони зацікавлені у тому, щоб цього не сталося.

Оглядач FAZ Райннард Везер

Оглядач FAZ Райннард Везер

Але ще важливіше зобов’язати Росію до довгострокового транзиту територією України. Залежність Росії від безперебійного транзиту газу через Україну на Захід дотепер була запобіжником проти ескалації гібридної війни, яку Кремль веде проти України. Через "Північний потік-2" ця залежність у найближчому майбутньому зникне. Цьому не зарадить і довгострокова транзитна угода, тим більше є всі підстави сумніватися у надійності Росії як договірної сторони. Але така угода була би кращою, ніж нічого.

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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