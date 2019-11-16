 Коментар FAZ: Протести у Чехії - дежавю 1989 року, але на новий лад | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.11.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар FAZ: Протести у Чехії - дежавю 1989 року, але на новий лад

Знову протест на знаковій площі Праги. Але цього разу йдеться не про зміну режиму, а про виступ проти бізнесмена на чолі уряду, вважає оглядач FAZ Петер Штурм.

Сотні тисяч знову зібралися на знаковій площі Праги, аби протестувати проти влади

Сотні тисяч знову зібралися на знаковій площі Праги, аби протестувати проти влади

Боротьба за свободу та демократію ніколи на завершується, заявив один із лідерів демонстрації у Празі, що відбулася на цих вихідних і під час якої сотні тисяч вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Це правильно, і не лише для Чеської Республіки, де і уряд, і президент зараз досить своєрідно інтерпретують поняття демократії. Демонстранти зібралися на символічному місці. У листопаді 1989 року з масової демонстрації на цій площі у Празі розпочався крах комуністичного режиму. Деякі протестувальники згадували у своїх гаслах події тих часів.

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм

Листопад 2019 року відрізняється у деяких моментах. По-перше, не йдеться про фундаментальну заміну політичної системи. Та передусім - і вражаюча кількість демонстрантів не має вводити в оману щодо цього - Бабіш та президент Мілош Земан  мають повну підтримку в широких верствах населення. І це попри очевидний конфлікт інтересів Бабіша-політика та Бабіша-бізнесмена. Але прем'єр-міністру вдалося представити себе публіці у ролі вправної людини справи. Такій людині багато виборців готові пробачити купу речей, допоки вони мають відчуття, що він все ж якось піклується про їхні проблеми. З цим жодні урочисті гасла за свободу та демократію не можуть нічого вдіяти.

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 25:54

Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - "Європа у фокусі" (12.08.2019)

DW.COM

У Празі сотні тисяч чехів вимагали відставки прем'єра Бабіша

Понад 200 тисяч людей зібралися у парку Летна у Празі з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Акція відбулася напередодні святкування 30-річчя Оксамитової революції. (16.11.2019)  

Парламент Чехії не зміг висловити недовіру уряду Бабіша

У парламенті Чехії не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для висловлення вотуму недовіри уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують в корупції. Голосуванню передували 17-годинні дебати. (27.06.2019)  

Загроза для свободи ЗМІ в Чехії: олігархи посилюють контроль

В Угорщині та Польщі ЗМІ підпадають під дедалі більший тиск з боку правлячих партій. Тим часом через дії олігархів значно погіршився стан справ зі свободою ЗМІ в сусідній Чехії. (03.05.2018)  

Аудіо й відео до теми

Чехія через 30 років після падіння "залізної завіси": красуня Прага і стабільна економіка - "Європа у фокусі" (12.08.2019)  

Також за темою

Tschechien | Anti-Regierungsproteste in Prag

У Празі сотні тисяч чехів вимагали відставки прем'єра Бабіша 16.11.2019

Понад 200 тисяч людей зібралися у парку Летна у Празі з вимогою відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Акція відбулася напередодні святкування 30-річчя Оксамитової революції.

Andrej Babis Tschechien

Парламент Чехії не зміг висловити недовіру уряду Бабіша 27.06.2019

У парламенті Чехії не вдалося зібрати необхідної кількості голосів для висловлення вотуму недовіри уряду прем'єра Андрея Бабіша, якого звинувачують в корупції. Голосуванню передували 17-годинні дебати.

Tschechien Proteste gegen Regierungschef Andrej Babis in Prag

У Празі тисячі людей протестували проти прем'єра Андрея Бабіша 05.06.2019

У Чехії тривають протести проти голови уряду Андрея Бабіша, якого підозрюють у збереженні контролю над підприємствами, що отримували субсидії від Європейського Союзу.

Реклама

Докладно

Найуспішніший стартап Східної Європи родом з Литви (SWR)

Стартапи проти "відтоку мізків" - "Європа у фокусі" (відео)

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Що впливає на успішність дітей у ФРН. Найстаріший татуювальник Європи.  

Завод Saudi Aramco

Saudi Aramco оголосила умови IPO

Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco хоче продати 1,5 відсотка своїх акцій.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  