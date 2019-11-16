Коментар FAZ: Протести у Чехії - дежавю 1989 року, але на новий лад

Боротьба за свободу та демократію ніколи на завершується, заявив один із лідерів демонстрації у Празі, що відбулася на цих вихідних і під час якої сотні тисяч вимагали відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша. Це правильно, і не лише для Чеської Республіки, де і уряд, і президент зараз досить своєрідно інтерпретують поняття демократії. Демонстранти зібралися на символічному місці. У листопаді 1989 року з масової демонстрації на цій площі у Празі розпочався крах комуністичного режиму. Деякі протестувальники згадували у своїх гаслах події тих часів.

Оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung Петер Штурм

Листопад 2019 року відрізняється у деяких моментах. По-перше, не йдеться про фундаментальну заміну політичної системи. Та передусім - і вражаюча кількість демонстрантів не має вводити в оману щодо цього - Бабіш та президент Мілош Земан мають повну підтримку в широких верствах населення. І це попри очевидний конфлікт інтересів Бабіша-політика та Бабіша-бізнесмена. Але прем'єр-міністру вдалося представити себе публіці у ролі вправної людини справи. Такій людині багато виборців готові пробачити купу речей, допоки вони мають відчуття, що він все ж якось піклується про їхні проблеми. З цим жодні урочисті гасла за свободу та демократію не можуть нічого вдіяти.

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