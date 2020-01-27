 Коментар: Чи мають євреї майбутнє в Європі? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.01.2020

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Європа

Коментар: Чи мають євреї майбутнє в Європі?

За 75 років після звільнення концтабору в Освенцімі євреї в Європі опинилися перед новими загрозами, вважає голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт.

Меморіал на місці колишнього контабору Аушвіц-Біркенау

76 років минуло відтоді, як моїх прадіда та прабабусю Якоба та Маріам Шварц у вагоні для скоту перевезли з Угорщини до концтабору "Аушвіц-Біркенау". В сонячний день у травні 1944 року їх - голодних та спраглих, наляканих та виснажених триденним перебуванням у потязі - загнали у газові камери й спалили. Серед 400 тисяч угорських євреїв, знищених в Освенцімі, були десятки членів родини моєї мами - чоловіки, жінки та діти.

Не минуло й року, як концтабір "Аушвіц" звільнила Червона армія. Там однак знайшли небагато тих, хто вижив. Майже всі в'язні були вбиті - у газових камерах, хворобами та під час "маршів смерті".

Відбиток Голокосту

Для мене як голови єврейської громади це не просто історичні факти. Люди навколо мене, ті, хто молиться у моїй синагозі (Московській хоральній синагозі. - Ред.), святкує Бар-міцву чи оплакує смерть члена родини, - це родичі таких, як Якоб та Маріам. Голокост залишив відбиток на всій нинішній єврейській громаді Європи.

Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт

Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт

Наприкінці Другої світової війни велика кількість тих, хто пережив Голокост, дотримувались думки, що в Європі майбутнього для євреїв немає. Більшість емігрувала до Палестини, аби стати частиною нової єврейської держави, в якій юдеїв завжди вітатимуть. Інші виїхали до Америки. Сама меншість залишилась у Європі й надалі вірила, що зможе створити тут знову єврейське майбутнє.

Майже пів століття Європа була розділена на Схід та Захід - "залізна завіса" розділяла континент, а разом з ним - і європейських євреїв. У більшості західних країн єврейське життя завирувало по-новому завдяки тим, хто вижив, та новоприбулим. На Сході ж лише в Румунії функціонувала єврейська громада - завдяки здібностям головного рабина Мозеса Розена, який уклав угоду з комуністичним режимом та зміг таким чином забезпечити свободу віросповідання та еміграції для своєї громади.

Європейський Союз - "союз національних меншин"

Рішення залишитись в Європі було індивідуальним, пов'язаним з приватними обставинами. Той, хто залишався, як єврей завжди сподівався тут на краще майбутнє. Нові структури та цінності, які опановували континент, обіцяли майбутнє без воєн, погромів та антисемітизму. Сьогоднійшній Європейський Союз створювався як економічний блок - з головною метою покласти край постійним війнам та конкуренції між супердержавами.

Євросоюз, як сказав колись ексочільник Єврокомісії Романо Проді, є "союзом національних меншин". Саме це уможливило для євреїв участь в європейських інтеграційних процесах - не як аутсайдерів, а як справжніх громадян Європи.

Сьогоднішня реальність свідчить, однак, що європейський проєкт не досягнув усіх цілей. Ми, як і раніше, бачимо антисемітизм. Уже 15 років як Європа стикається й з тероризмом - зокрема, і щодо євреїв, хоча багато нападів на них у різних європейських країнах залишились непоміченими. А юдофобія між тим проявляється уже на трьох фронтах: на крайньому правому, крайньому лівому та через релігійний фундаменталізм.

Чи залишиться Європа місцем для всіх людей?

На жаль, євреї мусять знову питати себе про те, чи є у них майбутнє на континенті? Минули роки після перших нападів на єврейські осередки як Європа відреагувала - після терактів у редакції Charlie-Hebdo та концертному залі у Парижі (йдеться про теракти 2015 року, внаслідок яких загинули майже 150 людей. - Ред.), якими ісламісти посягнули на такі європейські цінності як свободу слова та культуру. Минули роки, перш ніж у Європі почали спільно координувати безпекові структури задля забезпечення вищого рівня безпеки на вулицях європейських країн. Деякі члени ЄС пішли далі і ухвалили закони проти релігійних меншин, котрі торкнулись також традиційних та основоположних єврейських практик, як-от шхити та обрізання, що викликало нові питання у євреїв в Європі.

Ми єдині у тому, що Європа має знову стати безпечним простором. І це проблема не тільки для євреїв на континенті, а й для самої Європи. Але єврейське майбутнє в Європі зележить від того, чи буде вона в стані забезпечувати безпеку та посилювати спільну ідентичність задля того, щоб і надалі залишатись простором для всіх людей – незважаючи на те, у кого чи у що вони вірять та чи вірять взагалі.

Понад 1700 років єврейська громада є інтегральною складовою європейської історії. Європа від цього завжди вигравала. Наше завдання очевидне: ми хочемо будувати спільне майбутнє. Адже ми тут для того, щоб залишатись. І ми сподіваємось, що ми це можемо.

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Аушвіц"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенціма складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Аушвіц"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Аушвіц"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Аушвіц"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Аушвіц"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Аушвіц"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Аушвіц-Біркенау", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Аушвіц"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Аушвіца" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Аушвіц"

    В музеї

    В музеї на місці табору "Аушвіц-Біркенау" можна побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Аушвіц"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Аушвіц"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Аушвіц"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Аушвіц"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Аушвіц"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Аушвіц"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Аушвіц"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Аушвіці" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Аушвіці" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість із них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


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Меморіал на місці колишнього контабору Аушвіц-Біркенау

Чи мають євреї майбутнє в Європі?

Голова Ради рабинів Європи Пінхас Гольдшмідт занепокоєний майбутнім євреїв у Європі.  

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