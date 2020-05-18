 Коментар: У Росії за сумніви в ″Крим наш″ кидатимуть за ґрати | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: У Росії за сумніви в "Крим наш" кидатимуть за ґрати

Надалі в РФ влада зможе легко перетворювати на привід для судового переслідування будь-яку відмінну від офіційної точку зору на анексію Криму в 2014 році, застерігає Федір Крашенінніков.

Трансляція телезвернення Путіна в Севастополі

Трансляція телезвернення Путіна в Севастополі після анексії 2014 року (фото з архіву)

Є щось глибоко символічне в тому, що першими ж документами, внесеними в Думу після ухвалення поправок до Конституції РФ, стали не законопроєкти про шкільні обіди, пенсії або захист тварин, а пропозиції щодо подальшого посилення репресивної частини законодавства. Пакет таких законів, що передбачають, зокрема розширення сумнозвісної статті про екстремізм, планується повністю ухвалити в трьох читаннях ще до кінця липня. 

Закони епохи обнулення 

Посилаючись на внесену до Конституції поправку про заборону відчуження від Росії будь-яких територій, автори законопроєкту, по суті, оголошують злочином будь-яку альтернативну офіціозній думку щодо кордонів Росії.

Читайте також: Поправки до конституції Росії набули чинності

Статтю 280 Кримінального кодексу ("публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності") доповнять другою частиною - "порушення територіальної цілісності Російської Федерації". Нею пропонується покарання в вигляді позбавлення волі на термін від шести до десяти років.  

Федір Крашенінніков - російський політолог і публіцист

Федір Крашенінніков - російський політолог і публіцист

Як приватна особа може порушити територіальну цілісність Росії - не зовсім зрозуміло. Зате інші нововведення, анонсовані главою комітету Держдуми із законодавства Павлом Крашенінніковим, цілком зрозумілі з точки зору їхнього репресивного застосування: за заклики, які можуть бути витлумачені як агітація проти територіальної цілісності Росії, її громадянам загрожує адміністративна відповідальність - штрафи від 30 до 60 тисяч рублів (11 - 23 тисячі гривень. - Ред.). Для посадових осіб штрафи вищі - від 60 до 100 тисяч рублів (23 - 38 тисяч гривень. - Ред.), для юридичних осіб - від 200 до 300 тисяч рублів (76 - 114 тисяч гривень). Повторні заклики до порушення територіальної цілісності спричинять вже кримінальну відповідальність у вигляді штрафу до 400 тисяч рублів (понад 151 тисяча гривень. - Ред.) або позбавлення волі на термін до чотирьох років.

Кримське питання

Судячи з нещодавно оголошеного вироку журналістці Світлані Прокоп'євій, приводом для присудження величезного штрафу в Росії й зараз може стати неугодне владі або силовим структурам публіцистичне висловлювання - головне знайти потрібних "експертів". Але анонсовані поправки істотно розширюють можливості для переслідування незгодних з владою. 

З урахуванням всієї сумної практики застосування статті про екстремізм, цілком можна припустити, що тепер будь-яка думка, відмінна від офіційного трактування анексії Криму в 2014 році та її наслідків, легко буде перетворюватися на привід для адміністративного, а згодом і кримінального переслідування, байдуже, чи то особиста позиція громадянина чи партійна програма. Приміром, в скрутному становищі опиниться партія "Яблуко", яка з 2014 року займає тверду позицію щодо кримського питання та закликає в своїх партійних документах повернути півострів Україні.  

У зоні ризику опиняться також опозиційні політики, активісти, журналісти, публіцисти й блогери. І раніше під час відповіді на запитання про ставлення до анексії півострова опозиціонерам, котрі живуть в Росії, доводилося ретельно добирати слова, але після того як запропоновані поправки ухвалять, питання це може стати фатальним: треба буде або зовсім відмовлятися говорити про Крим, або готуватися до розплати за свої слова - не тільки грошима, але і свободою. 

Конституція однодумності 

Попри те що 1 липня ухвалили тільки поправки до тексту Основного закону 1993 року, стара Конституція з усіма декларованими нею ліберальними свободами й громадянськими правами фактично скасована. Тож не дивно, що деякі гарячі голови пропонують зробити 1 липня святковим днем - замість 12 червня. І це цілком логічно: від тієї Росії, яку символізує нинішнє свято, в моральному сенсі не залишилося практично нічого. 

Читайте також: Кулеба виключив можливість відновлення водопостачання до анексованого РФ Криму

Ті, хто гадали, що суспільний опір поправкам і безцеремонній процедурі їхнього ухвалення якось протверезять владу, помилялися, або недооцінювали своїх опонентів. Головний висновок, який російська влада зробила з минулого голосування - треба ще жорсткіше придушувати всіх невдоволених і незгодних, щоб до наступних голосувань вони не сміли навіть і думати про якийсь опір і завжди пам'ятали, що можуть бути покарані вже просто за думку, відмінну від офіційної позиції. 

Очевидно, що влада не збирається йти на жодні компроміси або поступки, не готова коригувати свій курс, навіть попри невдоволення з боку тих чи інших груп населення. На всі виклики у Кремля лише одна відповідь - посилення тиску на громадянське суспільство і розширення можливостей для нових репресій. 

Відразу після голосування сенатор Олексій Кондратьєв запропонував оголосити зрадниками батьківщини всіх, хто агітував проти поправок, і карати їх. Попри екстравагантність і антиконституційність таких закликів, сама по собі ідея криміналізації будь-якого інакомислення явно подобається мешканцям Кремля, і тому можна бути певним: нові репресивні закони, що нині обговорюються, точно не стануть останніми.

Читайте також: ЄС не визнає голосування за зміни до конституції РФ у Криму

Зміни в бік гіршого в Росії набирають темп, і перші дні життя Росії за оновленою Конституцією не лишають жодних сумнівів щодо того, в який бік веде російське суспільство Володимир Путін і згуртована навколо нього керівна еліта.

Коментар висловлює особисту думка автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Блокпост на станції Вадим на трасі південної Херсонщини

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перші блокпости

    Військовослужбовці Держприкордонслужби та українських десантних військ з'явились на трасах південої Херсонщини наприкінці лютого 2014 року - з початку заворушень у Криму. Побоюючись наступу російських військ з півострова, вони почали облаштовувати тут перші окопи і блокпости.

  • Черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    "Російський" кордон

    Наприкінці квітня 2014 року прикордонні війська ФСБ РФ відкрили на межі з Кримом власні пункти пропуску через "російський" кордон. Українська влада назвала такі дії незаконними, проте мусила облаштовувати зі свого боку власні блокпости. На фото: черга з вантажівок на трасі Херсон-Армянськ, 29 квітня 2014 року.

  • Будівництво дамби на прикордонній ділянці каналу, лютий 2015 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Перекритий канал

    Однією з перших відповідей української влади на окупацію півострова було перекриття дамбою Північно-кримського каналу - основного джерела водопостачання у північній частині півострова. Формально українське агентство водних ресурсів відмовляється укладати угоду про водопостачання на півострів, оскільки не визнає юрисдикцію тамтешніх установ.

  • Прикордонник чергує на станції Вадим, травень 2014 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Фантомні колії

    Залізничне сполучення з Кримом було припинене в грудні 2014 року - формально з міркувань безпеки. До півострова заходили дві залізничні гілки: східна через станцію "Новоолексіївка", до якої і досі ходять потяги з Києва, Харкова та Запоріжжя, та західна через станцію "Вадим", яка після перекриття занепала. На фото: прикордонник чергує на станції "Вадим", травень 2014 року.

  • На пышому переході між Україною та Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Піший перехід

    З 2016 року проїзд через адмінмежу дозволений лише для приватного автотранспорту. Більшість громадян перетинає її пішки, долаючи від одного до трьох кілометрів "нейтральної смуги" між українським та російським пунктами пропуску.

  • Перекрита бетонними блоками траса

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Цивільна блокада

    У вересні 2015 року кримськотатарські активісти розпочали так звану "цивільну блокаду" Криму, перекривши рух вантажівок на трасах, що вели до півострова. Таким чином вони висловлювали протест продовженню комерційних відносин між материком та окупованою автономією та репресіям проти Меджлісу. Блокада закінчилася в січні 2016 року із запровадженням урядом України заборони на торгівлю з Кримом.

  • Адмінкордон із Кримом

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Без електрики

    Під час активної фази блокади її учасники підірвали магістральні лінії електропередач, що вели до півострова від Каховської ГЕС. З того часу електропостачання півострова припинене. На фото: робітники ремонтують пошкоджені лінії, лютий 2016 року.

  • Штаб Аскеру біля КПВВ Каланчак, літо 2016 року

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Громадський контроль

    Після завершення "цивільної блокади" кримськотатарьскі активісти утворили громадську організацію "Аскер", яка стежить за роботою прикордонників і бореться із корупцією на митниці. На фото: штаб "Аскеру" біля КПВВ "Каланчак", літо 2016 року.

  • Мінне поле на Херсонщині

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Мінні поля замість кукурудзяних

    Близькість адмінмежі разюче змінила життя мешканців навколишніх сіл. Приблизно п'ята частина сільськогосподарських земель Мирненської об'єднаної громади опинилась у зоні прикордонного контролю: тож колись кукурудзяні та соняшникові закладені тепер мінами та облаштовані укріпленнями.

  • Завод Кримський титан

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Кримський титан

    Завод "Кримський титан", що належить олігархові Дмитру Фірташу, розташований на самій адміністративній межі, однак зареєстрований у кримському місті Армянськ. Мешканцям херсонських сіл, попри "кордон", вдавалось працювати на виробництві до кінця 2016 року.

  • Школярки з Преображенки у захисних масках

    Адмінкордон із Кримом: п'ять років життя на межі у фото

    Хімічні отруєння

    У серпні-вересні 2018 року ймовірно через викиди з "Кримського титану" місцеві мешканці почали скаржитись на масові хімічні отруєння. З кримського міста Армянськ та навколишніх херсонських сіл евакуювали дітей. Розслідування причин отруєння і досі не завершене по обидва боки адмінмежі. На фото: школярки з села Преображенка в захисних масках повертаються додому через скасовані заняття.

    Автор: Ігор Бурдига


DW.COM

Мінфін США оштрафував Amazon за доставку товарів у Крим

Компанія Amazon має сплатити близько 135 тисяч доларів штрафу за те, що відправляла товари в Іран, Сирію та анексований Росією Крим. (09.07.2020)  

Також за темою

Durchsuchungen bei den Krimtataren auf der von Russland annektierten Krim

Анексія Криму: ЄС закликає Росію припинити порушення прав людини 18.05.2020

У роковини депортації кримських татар у Європейському Союзі закликали Росію припинити порушення прав людини в Криму та заявили про невизнання анексії півострова.

Symbolbild Russland Stop Homophobie

Коментар: У Росії гомофобія допомагає закликати до участі в референдумі 09.06.2020

1 липня Росія голосуватиме щодо поправок до конституції. Для того, щоб у плебісциті взяла участь якомога більша кількість людей, нині роздмухується хвиля гомофобії, пише Юрій Решето.

Ukraine Andrij Melnyk Botschafter in Deutschland

Анексія Криму: посол України у ФРН пропонує Ґергарду Шредеру парі 04.05.2020

Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер побачить повернення анексованого Росією Криму ще за свого життя, заявляє посол України у ФРН Андрій Мельник.

Реклама

Докладно

Трансляція телезвернення Путіна в Севастополі

У РФ за сумніви в "Крим наш" кидатимуть за ґрати

Федір Крашенінніков про інакодумство у РФ щодо анексії Криму й судове переслідування.  

У ЄС діятимуть нові правила оплати праці та відпочинку водіїв-далекобійників

Нові правила для далекобійників у ЄС: що зміниться

У Євросоюзі затвердили нові вимоги до оплати праці далекобійників і умови для відпочинку водіїв.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  