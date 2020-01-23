Коментар: Смиренні слова Штайнмаєра до дня визволення "Аушвіца"

"Яка ласка, який подарунок, що мені сьогодні дозволено виступати перед вами тут у "Яд Вашем", - сказав Франк-Вальтер Штайнмаєр на початку своєї промови на міжнародній конференції Всесвітнього форуму пам'яті Голокосту. І справді - це не є чимось самим собою зрозумілим, що в центральному меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту в Ізраїлі слово надали німецькому федеральному президентові. Найвищому офіційному представникові з країни злочинців. Він є одним із тих, покоління батьків та дідів яких до 1945 року організовано знищили шість мільйонів євреїв.

Через 75 років після визволення нацистського табору смерті "Аушвіц" Штайнмаєр висловив подяку за "простягнуту руку тих, хто вижив". Висловлення Німеччині "нової довіри" з боку людей в Ізраїлі та в усьому світі він назвав тим, чим воно є, - "дивом примирення". Смиренні слова, які ніколи не здаватимуться такими, що їх було вимовлено автоматично під час виконання свого обов'язку. Штайнмаєр пов'язує нетлінність вини за "Аушвіц" з дедалі більшою ганьбою цих днів: знову відкритим проявом ненависті до євреїв у Німеччині, що спостерігається не тільки з 2020 року.

Ганебний вчинок у Галле

Федеральний президент міг би вказати на антисемітизм у багатьох інших країнах. Добре, що він цього не зробив. Це могло б ненавмисно прозвучати як применшення значення того, що сталося.

Марсель Фюрстенау, політичний оглядач DW

Штайнмаєр особливим чином продемонстрував свою відповідальність, безжалісно засудивши "злих духів" повсякденного антисемітизму у своєму власному домі. Він безпосередньо згадав про напад на синагогу в Галле, який було вчинено одним із правих терористів під час найбільшого єврейського свята Йом-Кіпур. Влучне кожне слово глави німецької держави: "Це не ті самі злочинці. Але це те саме зло".

Міжнародний меморіальний комплекс "Яд Вашем", безперечно, є належним і достойним місцем для сорому, з яким говорив Штайнмаєр. Почуття, які його, можливо, ще більше охоплять на автентичному місці найбільшого злочину людства. Туди - в "Аушвіц" - він вирушить цього понеділка, де відзначатимуть історичну річницю визволення табору смерті силами Червоної армії тодішнього Радянського Союзу.

Шкода, що Дуді не дозволили виступити в "Яд Вашем"

Там вже буде й польський президент Анджей Дуда. На заході в "Яд Вашем" його не було, оскільки його не включили у список промовців. На відміну від Штайнмаєра та, зокрема, президента Росії Володимира Путіна. Роздратованість Дуди можна зрозуміти, прикро, що так сталося. Адже в "Аушвіці", таборі смерті, зведеному нацистською Німеччиною на окупованій польській території, загинули сотні тисяч поляків - більшість із них також була юдейської віри. Вже з огляду на цей факт було би правильно й важливо надати у "Яд Вашем" слово також Дуді.

Суперечка, яка розгорілася навколо гаданих правильних урочистостей, у майже драматичний спосіб демонструє, як тіні минулого все ще чи знову сягають у сучасність. Змінити це, на превеликий жаль, не може й варта уваги історична промова німецького федерального президента, з якою він виступив у "Яд Вашем".