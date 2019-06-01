Коментар: Смертельна небезпека для євреїв у Німеччині

Понад 70 іудейок на іудеїв зібралися в одній з синагог у східній Німеччині, щоб помолитися та поспівати та разом відзначити іудейське свято Йом-Кіпур. І лише захищений вхід до синагоги зміг запобігти тому, щоб німець, озброєний ручними гранатами та автоматичною зброєю, влаштував там криваву розправу.

Це відбулося 9 жовтня 2019 року у місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Через 80 років після початку Другої світової війни, у якій німці вбили понад шість мільйонів євреїв, іудейки та іудеї знову вимушені боятися за власне життя, коли вони проявляють свою приналежність до власної віри, відвідуючи синагогу.

Стрім в інтернеті

Що цей випадок говорить про Німеччину? І що означає те, що 27-річний зловмисник знімав свої дії на прикріплену до шолома відеокамеру та вів пряму трансляцію в інтернеті на одному з сайтів, присвячених відеоіграм?

Інес Поль - головна редакторка DW

Він поводився так само, як і нападник на християнську церкву у Новій Зеландії, який у березні цього року застрелив понад 50 осіб: перед тим, як розпочати стрілянину, він звернувся до своєї аудиторії англійською, сказавши: "Корінням усіх проблем є євреї".

Не може бути більшого чи меншого горя. Тому насамперед наші співчуття мають бути зараз разом з родичами двох осіб, чоловіка та жінки, яких злочинець брутально вбив під час своєї втечі.

Але не можна не враховувати того факту, що зовсім небагато забракло для того, щоб у Німеччині цієї середи відбулося масове вбивство іудеїв та іудейок.

Не лише ісламісти

Цей злочин підтверджує те, що зростаючий смертоносний антисемітизм у цій країні справді обмежується не лише ісламістськими терористами. Той, хто так стверджує, бреше та відгороджується від реальності. Цей злочин підкреслює те, що захист іудейських установ у Німеччині і надалі є життєво важливим - навіть майже через 75 років після завершення епохи терору націонал-соціалізму. Те, що синагога у таке свято як Йом-Кіпур не охоронялася, викликає запитання.

Цей злочин також вказує на те, що навіть найменші натяки на злочини, які потенційно можуть мати антисемітські мотиви, повинні сприйматися серйозно та відповідним чином розслідуватися. Це стосується і спалення ізраїльських прапорів, як і образ на адресу вірян, які, надягнувши кіпу, демонструють свою іудейську віру.

Недопустимо, щоб антисемітизм став буденністю. Оскільки не буває невеликої ненависті до іудеїв. Ніде. І тим більше у Німеччині.