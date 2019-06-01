 Коментар: Смертельна небезпека для євреїв у Німеччині | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.10.2019

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Європа

Коментар: Смертельна небезпека для євреїв у Німеччині

Відвідувачі синагоги в Галле під час великого іудейського свята ледь не стали жертвами масового вбивства, яке міг скоїти неонацист. Недопустимо, щоб антисемітизм став буденністю, вважає шефредакторка DW Інес Поль.

Антисемітизм є проблемою Німеччини, з якою потрібно боротися, констатує Інес Поль

Антисемітизм є проблемою Німеччини, з якою потрібно боротися, констатує Інес Поль

Понад 70 іудейок на іудеїв зібралися в одній з синагог у східній Німеччині, щоб помолитися та поспівати та разом відзначити іудейське свято Йом-Кіпур. І лише захищений вхід до синагоги зміг запобігти тому, щоб німець, озброєний ручними гранатами та автоматичною зброєю, влаштував там криваву розправу.

Це відбулося 9 жовтня 2019 року у місті Галле, що у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Через 80 років після початку Другої світової війни, у якій німці вбили понад шість мільйонів євреїв, іудейки та іудеї знову вимушені боятися за власне життя, коли вони проявляють свою приналежність до власної віри, відвідуючи синагогу.

Стрім  в інтернеті

Що цей випадок говорить про Німеччину? І що означає те, що 27-річний зловмисник знімав свої дії на прикріплену до шолома відеокамеру та вів пряму трансляцію в інтернеті на одному з сайтів, присвячених відеоіграм?

Інес Поль - головна редакторка DW

Інес Поль - головна редакторка DW

Він поводився так само, як і нападник на християнську церкву у Новій Зеландії, який у березні цього року застрелив понад 50 осіб: перед тим, як розпочати стрілянину, він звернувся до своєї аудиторії англійською, сказавши: "Корінням усіх проблем є євреї".

Не може бути більшого чи меншого горя. Тому насамперед наші співчуття мають бути зараз разом з родичами двох осіб, чоловіка та жінки, яких злочинець брутально вбив під час своєї втечі.

Але не можна не враховувати того факту, що зовсім небагато забракло для того, щоб у Німеччині цієї середи відбулося масове вбивство іудеїв та іудейок.

DW.COM

Одного з підозрюваних нападників, який стріляв у Галле, затримали. За даними ЗМІ, це 27-річний німець. Внаслідок нападу загинули двоє людей, повідомляє місцева поліція. (09.10.2019)

На шостий тиждень після терористичних атак у Новій Зеландії від ран помер турецький громадянин, повідомили в МЗС Туреччини. Тепер число жертв терактів у Крайстчерчі сягнуло 51. (02.05.2019)

Чи повинні євреї в Німеччині задля безпеки уникати носіння кіпи, як радив уповноважений уряду ФРН із протидії антисемітизму? Його слова викликали шквал критики з боку єврейської громади у країні і за кордоном. (31.05.2019)

Не лише ісламісти

Цей злочин підтверджує те, що зростаючий смертоносний антисемітизм у цій країні справді обмежується не лише ісламістськими терористами. Той, хто так стверджує, бреше та відгороджується від реальності. Цей злочин підкреслює те, що захист іудейських установ у Німеччині і надалі є життєво важливим - навіть майже через 75 років після завершення епохи терору націонал-соціалізму. Те, що синагога у таке свято як Йом-Кіпур не охоронялася, викликає запитання.

Цей злочин також вказує на те, що навіть найменші натяки на злочини, які потенційно можуть мати антисемітські мотиви, повинні сприйматися серйозно та відповідним чином розслідуватися. Це стосується і спалення ізраїльських прапорів, як і образ на адресу вірян, які, надягнувши кіпу, демонструють свою іудейську віру.

Недопустимо, щоб антисемітизм став буденністю. Оскільки не буває невеликої ненависті до іудеїв. Ніде. І тим більше у Німеччині.

Дивитись відео 01:25

Німецька школярка проти расизму та "культу Гітлера" (10.11.2017)

Посилання в інтернеті

Антисемітизм  

Аудіо й відео до теми

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