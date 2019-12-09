Коментар: Росію треба було не допустити до Євро-2020

WADA відреагувало "настільки жорстко, наскільки це було можливо", - сказав президент Всесвітнього антидопінгового агентства Крейг Ріді, оголошуючи чотирирічну дискваліфікацію російських спортсменів. Чотири роки без Олімпійських ігор, чотири роки без великих міжнародних турнірів - ані в ролі учасника, ані у ролі господаря. Виглядає, на перший погляд, жорстко. Якщо подумати про зруйновані мрії російських спортсменів, котрі роками виснажливо тренувались, сподіваючись одного прекрасного дня опинитися на п'єдесталі з олімпійськими кільцями. Або про любителів спорту, які радіють великим спортивним змаганням і гостям, що приїздять на такі події з усього світу.

Москві ввижається змова

Політики у Москві одразу говорять про міжнародну змову проти Росії, пов'язану з актуальною геополітичною ситуацією. Говорять навіть про "війну". Однак усі ці підозри не мають хвилювати WADA. "Росії надавався не один шанс чесно прояснити ситуацію.

Спортивний оглядач DW Тобіас Ельмаєр

Однак замість цього Росія вирішила продовжувати брехати і приховувати факти", - констатував Ріді, говорячи про передані Всесвітньому антидопінговому агентству сфальсифіковані дані, які мали на меті приховати роль російської держави у доведених фактах систематичного вживання допінгу. Навіть новий керівник російського антидопінгового агентства Юрій Ганус у нещодавньому інтерв'ю одній з російських радіостанцій визнав, що немає підстав ставити під сумнів аргументи WADA.

Якби російські спортивні функціонери, якими керує Кремль, просто визнали, що перед Олімпійськими іграми у Сочі 2014 року вони систематично маніпулювали, все би, певно, вже вляглося. Кілька слів осуду, кілька персональних дискваліфікацій окремих функціонерів - і російських спортсменів прийняли би назад у міжнародну спортивну родину з відкритими обіймами.

Винятки розмивають покарання

Тож WADA мусило відреагувати. Однак за наявних обставин, коли Росія не продемонструвала відкритість, реакція мала бути більш жорсткою. Агентство ж зробило це не зовсім послідовно. Зрештою, окремі спортсмени, як і раніше, зможуть брати участь в Олімпійських іграх, якщо вони пройдуть незалежне тестування і проти них не буде доказів причетності до державної допінгової програми. З одного боку, за окремих чесних спортсменів можна порадіти. Вони ж бо не винні у невиправній брехні російських функціонерів.

Однак у минулому ми вже були свідками того, як спортсменів, які виходили виступати під нейтральним прапором, з трибун підтримували співом російського національного гімну. У медальному заліку хоча й не було рядка зі звичним "Rus", а було якесь дивне скорочення, всі знали напевно, що йдеться про росіян. Так само російські політики не переставали використовувати у своїх цілях кожен успіх російського спортсмена.

Чому не дискваліфікували на Євро-2020?

Однак чистісіньким знущанням є той факт, що Росію допустили до участі у футбольному чемпіонаті Європи 2020 року і навіть дозволили бути його співгосподаркою. Крім того, 2021 року у Санкт-Петербурзі у відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Пояснення: ці спортивні події мають "лише регіональне" значення. Про перегони "Формула-1" або різного роду чемпіонати світу, наприклад, із зимових видів спорту, годі й говорити.

От якби заборона була тотальною, тоді б це було боляче і повчально для російських шахраїв. Жодного футбольного чемпіонату Європи, жодних єврокубків, чемпіонатів світу, жодних винятків - просто взагалі нічого. Це було би дійсно суворо. І лише це, певно, дало би результат. Замість цього ми і надалі є свідками панькання з Росією.

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