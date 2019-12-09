 Коментар: Росію треба було не допустити до Євро-2020 | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 09.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Світ

Коментар: Росію треба було не допустити до Євро-2020

Всесвітнє антидопінгове агентство дискваліфікувало російських спортсменів на чотири роки. На думку оглядача DW Тобіаса Ельмаєра, цього замало: шахраїв треба уражати так, щоб їм ставало справді боляче.

На чемпіонаті Європи з футболу 2020 року росіяни зможуть виступати під національним прапором.

На чемпіонаті Європи з футболу 2020 року росіяни зможуть виступати під національним прапором

WADA відреагувало "настільки жорстко, наскільки це було можливо", - сказав президент Всесвітнього антидопінгового агентства Крейг Ріді, оголошуючи чотирирічну дискваліфікацію російських спортсменів. Чотири роки без Олімпійських ігор, чотири роки без великих міжнародних турнірів - ані в ролі учасника, ані у ролі господаря. Виглядає, на перший погляд, жорстко. Якщо подумати про зруйновані мрії російських спортсменів, котрі роками виснажливо тренувались, сподіваючись одного прекрасного дня опинитися на п'єдесталі з олімпійськими кільцями. Або про любителів спорту, які радіють великим спортивним змаганням і гостям, що приїздять на такі події з усього світу.

Москві ввижається змова

Політики у Москві одразу говорять про міжнародну змову проти Росії, пов'язану з актуальною геополітичною ситуацією. Говорять навіть про "війну". Однак усі ці підозри не мають хвилювати WADA. "Росії надавався не один шанс чесно прояснити ситуацію.

Спортивний оглядач DW Тобіас Ельмаєр

Спортивний оглядач DW Тобіас Ельмаєр

Однак замість цього Росія вирішила продовжувати брехати і приховувати факти", - констатував Ріді, говорячи про передані Всесвітньому антидопінговому агентству сфальсифіковані дані, які мали на меті приховати роль російської держави у доведених фактах систематичного вживання допінгу. Навіть новий керівник російського антидопінгового агентства Юрій Ганус у нещодавньому інтерв'ю одній з російських радіостанцій визнав, що немає підстав ставити під сумнів аргументи WADA.

Якби російські спортивні функціонери, якими керує Кремль, просто визнали, що перед Олімпійськими іграми у Сочі 2014 року вони систематично маніпулювали, все би, певно, вже вляглося. Кілька слів осуду, кілька персональних дискваліфікацій окремих функціонерів - і російських спортсменів прийняли би назад у міжнародну спортивну родину з відкритими обіймами.  

Винятки розмивають покарання

Тож WADA мусило відреагувати. Однак за наявних обставин, коли Росія не продемонструвала відкритість, реакція мала бути більш жорсткою. Агентство ж зробило це не зовсім послідовно. Зрештою, окремі спортсмени, як і раніше, зможуть брати участь в Олімпійських іграх, якщо вони пройдуть незалежне тестування і проти них не буде доказів причетності до державної допінгової програми. З одного боку, за окремих чесних спортсменів можна порадіти. Вони ж бо не винні у невиправній брехні російських функціонерів.

DW.COM

Всесвітнє антидопінгове агентство представило другу частину доповіді Річарда Макларена про допінг у Росії. У документі стверджується, що допінг, серед інших, приймали 12 призерів Ігор у Сочі. (09.12.2016)

Росія змінила результати тисяч допінг-проб, щоб не нашкодити колишнім зіркам спорту, які сьогодні є високопоставленими спортивними чиновниками, заявив Юрій Ганус в інтерв'ю NYT. (15.10.2019)

Однак у минулому ми вже були свідками того, як спортсменів, які виходили виступати під нейтральним прапором, з трибун підтримували співом російського національного гімну. У медальному заліку хоча й не було рядка зі звичним "Rus", а було якесь дивне скорочення, всі знали напевно, що йдеться про росіян. Так само російські політики не переставали використовувати у своїх цілях кожен успіх російського спортсмена.

Чому не дискваліфікували на Євро-2020?

Однак чистісіньким знущанням є той факт, що Росію допустили до участі у футбольному чемпіонаті Європи 2020 року і навіть дозволили бути його співгосподаркою. Крім того, 2021 року у Санкт-Петербурзі у відбудеться фінал Ліги чемпіонів УЄФА. Пояснення: ці спортивні події мають "лише регіональне" значення. Про перегони "Формула-1" або різного роду чемпіонати світу, наприклад, із зимових видів спорту, годі й говорити.

От якби заборона була тотальною, тоді б це було боляче і повчально для російських шахраїв. Жодного футбольного чемпіонату Європи, жодних єврокубків, чемпіонатів світу, жодних винятків - просто взагалі нічого. Це було би дійсно суворо. І лише це, певно, дало би результат. Замість цього ми і надалі є свідками панькання з Росією.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Також за темою

Symbolbild | WADA entscheidet über Olympia-Bann für Russland

WADA на чотири роки заборонила РФ брати участь в Олімпіадах і чемпіонатах світу 09.12.2019

Всесвітнє антидопінгове агентство відсторонило Росію на чотири роки від участі в Олімпіадах і чемпіонатах світу. Причина - фальсифікація проб російських спортсменів.

Russland Moskau Dopingkontrollen

WADA знову підозрює Росію у наданні недостовірних даних щодо допінгу - ЗМІ 21.09.2019

Всесвітнє антидопінгове агентство має сумніви у достовірності даних, наданих відповідним російським агентством. У разі підтвердження маніпуляцій РУСАДА можуть знову позбавити акредитації.

Russland Moskau Dopingkontrollen

WADA ухвалило новий антидопінговий кодекс 07.11.2019

Новий Всесвітній антидопінговий кодекс WADA, що діятиме з 2021 року, передбачає відповідальність за перешкоджання розголосу випадків допінгу.

Реклама

Докладно

Що спільного між Афольфом Гітлером та італійським вином (SWR)

Як Гітлер опинився на етикетці італійського вина (відео)

"Мулен Руж" торгує міфом про розпусність. Бомбові атаки на півдні Швеції. Прибиральниця стала модною діджейкою.  

Американські озброєння

SIPRI: 2018 року у світі зросли обсяги продажу зброї

Американські компанії продали 2018 року зброї на 246 мільярдів доларів, кажуть експерти SIPRI.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  