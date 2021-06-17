 Коментар: Промова президента ФРН до 22 червня - крок на шляху до жесту примирення | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.06.2021

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Європа

Коментар: Промова президента ФРН до 22 червня - крок на шляху до жесту примирення

До 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРCР президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр зробив темою свого виступу страждання радянських військовополонених. Цей ризикований крок йому вдався, вважає Крістіан Тріппе.

Франк-Вальтер Штайнмаєр у Німецько-російському музеї Берлін-Карлсгорст

Франк-Вальтер Штайнмаєр на заході в "Німецько-російському музеї "Берлін-Карлсгорст"

Німці люблять стверджувати, що усвідомили ту моральну провину, яка лягла на них за часів націонал-соціалізму. Вбивство мільйонів євреїв в Європі і злочини Другої світової війни вважаються більш-менш ретельно вивченими. Цей історичний наратив широко розповсюджений. Однак він заснований на погляді в минуле, який спрямований, у першу чергу, на Захід.

Промова федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) з нагоди 80-ї річниці нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз показала, що цей погляд на історію не враховує багато з того, що пережили народи країн Східної Європи.

Страждання військовополонених

Через всю промову Штайнмаєра червоною ниткою пройшла історія життя солдата Червоної Армії. Борис Попов пережив жахіття та поневіряння, опинившись на війні і потім у полоні. Як і мільйони інших радянських військовополонених.

Керівник відділу Східної Європи DW Крістіан Ф. Тріппе

Керівник відділу Східної Європи DW Крістіан Ф. Тріппе

Але для їхніх історій, наповнених стражданнями, не було місця в культурі пам'яті: в Німеччині їхня масова загибель і часто нелюдське поводження з ними ніколи не були частиною колективного масиву спогадів. А Радянський Союз зустрів своїх солдатів, що повернулися з полону, з жахливою недовірою, яка призводила до репресій. Але це ставлення тепер може змінитися, адже нова виставка, відкрита в німецько-російському музеї, присвячена винятково долям радянських військовополонених.

Щоправда, посол України в ФРН не був присутній на відкритті виставки, а також не був присутній на виступі Штайнмаєра - на знак протесту проти місця, яке називається "Німецько-російський музей "Берлін-Карлсгорст". Він протестував таким чином проти того, що увага сфокусована лише на Росії, що, на його думку, знайшло своє вираження в назві меморіального комплексу.

Російська історична політика

Дипломатичний скандал навколо офіційного представника України пролив коротко, але від цього ще більш яскраво, світло на ту вибухову силу, якою все ще володіє політика пам'яті. Росія вже давно проводить таку історичну політику, яка дозволяє їй, спираючись на історію, робити політику зараз. Так, позитивне ставлення до радянського диктатора Сталіна зараз переживає в Росії ренесанс, який є чимось більшим, ніж просто дивна ностальгія.

Нові закони Російської Федерації встановлюють односторонній патріотичний погляд на історію, підкріплений загрозою покарання. Однак не тільки Україну, а й інші держави-наступниці радянської імперії переслідує це великоросійське розуміння історії - його використовують для виправдання нових претензій Москви на панування.

До числа заслуг Штайнмаєра належить те, що він все це висловив - стримано, але виразно. І не відхиляючись від мети промови - вшанувати пам'ять жертв "німецького варварства". Таким чином він торкався теми і вимовляв речі, які в сучасній Росії воістину не є суспільним благом: сталінізм - це злий фатум, а історію не дозволяється використовувати в якості зброї.

Історичне рукостискання в Вердені

І нарешті, маючи на увазі агресивну політику Росії щодо України: пам'ять про Другу світову війну зобов'язує нас стояти за мир між країнами колишнього СРСР.

Як і раніше, бракує одного головного жесту примирення, зрозумілого для всіх нащадків тих, хто зазнав нападу 80 років тому, в усіх державах, що виникли після розпаду Радянського Союзу. За прикладом того, як тодішні канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl) і президент Франції Франсуа Міттеран в 1984 році потиснули один одному руки в Вердені, на місці масових поховань жертв Першої світової війни. Це був момент, який увійшов в історію. Цей образ відразу став символом примирення, який читали і розуміли також в Бельгії, Нідерландах та інших країнах Заходу.

Нічого подібного (поки) неможливо собі уявити на полях битв в Східній Європі - ні в Волгограді, ні в Харкові, ні в Бресті. Промова федерального президента, вимовлена ​​в залі, в якому гітлерівський вермахт підписав акт про капітуляцію в 1945 році, не може замінити цей момент - але вона працює на нього.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

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80-річчя нападу Гітлера на СРСР: президент ФРН виголосив промову, посол України не прийшов (18.06.2021)

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    Суд над головними нацистськими злочинцями розпочався в Нюрнберзі 20 листопада 1945 року. Підсудних обвинувачували за чотирма пунктами: змова з метою вчинення злочинів проти миру, розв'язання загарбницької війни, злочини проти людяності і воєнні злочини. Судовий процес тривав майже рік. Заслухали 280 свідків. Протоколи і докази становили 40 томів.

  • Нюрнберзький процес, підсудні нацисти

    Як судили головних нацистських злочинців

    На лаві підсудних

    У Нюрнберзі судили 24 осіб, які представляли еліту "третього рейху". Мартіна Бормана, секретаря Гітлера, який загинув чи сховався, судили заочно. А на лаві підсудних опинилися, серед інших, друга людина в нацистській Німеччині Герман Ґерінґ (ліворуч), заступник "фюрера" в НСДАП Рудольф Гесс (у центрі), міністр закордонних справ "третього рейху" Йоахім фон Ріббентроп (праворуч).

  • Нюрнберг - партійний з'їзд НСДАП

    Як судили головних нацистських злочинців

    Місто партійних з'їздів

    Нюрнберг не випадково обрали для процесу над нацистськими злочинцями. У цьому місті відбувалися партійні з'їзди НСДАП за часів "третього рейху". Тут Гітлер влаштовував грандіозні пропагандистські шоу, в яких брали участь тисячі людей. Символічне значення Нюрнберга дозволило західним союзникам умовити радянську сторону влаштувати процес на підконтрольній американцям території.

  • Нюрнберзький процес, Палац правосуддя

    Як судили головних нацистських злочинців

    Палац правосуддя під охороною

    Нюрнберг лежав у руїнах, але Палац правосуддя дивом зберігся. Було пошкоджено частину даху, вибито шибки, але все це швидко відремонтували. У величезній будівлі можна було розмістити всіх співробітників Міжнародного трибуналу - близько тисячі осіб. Важливо було й те, що Палац правосуддя був з'єднаний з в'язницею, де утримували обвинувачених, підземним переходом. Будівлю дуже серйозно охороняли.

  • Нюрнберзький процес, радянські судді

    Як судили головних нацистських злочинців

    Радянські судді трибуналу

    До складу Міжнародного трибуналу входило вісім суддів - по два від СРСР, США, Великобританії і Франції. СРСР у трибуналі представляли генерал-майор юстиції Іона Нікітченко (в центрі), який брав участь у декількох судових процесах над "ворогами народу" в другій половині 1930-х років, і його заступник, підполковник Олександр Волчков. Вони були єдиними, хто сидів у військовій формі.

  • Нюрнберзький процес, Роберт Джексон

    Як судили головних нацистських злочинців

    Головний американський обвинувач

    Головним обвинувачем від США на Нюрнбезькому процесі над головними нацистськими злочинцями був Роберт Джексон - генеральний прокурор, пізніше - член Верховного суду Сполучених Штатів Америки. Після Нюрнберга він прославився тим, що в 1954 році зіграв провідну роль у судовому процесі, в результаті якого в США скасували расову сегрегацію в школах.

  • Нюрнберзький процес, Герман Ґерінґ

    Як судили головних нацистських злочинців

    Люди й организації

    У Нюрнберзі судили не тільки націонал-соціалістичних лідерів - як Ґерінґ - але й інші структури "третього рейху": СС, СА, СД і гестапо, керівний склад НСДАП, Імперський кабінет міністрів, генеральний штаб і Верховне командування вермахту. СА, кабінет міністрів, генштаб і командування вермахту з формально-правових причин злочинними організаціями визнані не були.

  • Нюрнберзький процес, Джон Вудз

    Як судили головних нацистських злочинців

    Смертні вироки

    12 підсудних були засуджені в Нюрнберзі до страти через повішення (Борман - заочно). Герман Ґерінґ покінчив життя самогубством за півтори години до страти, якою керував сержант американської армії Джон Вудз (на фото) з двома помічниками. Першим повісили Ріббентропа.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    Наступні Нюрнберзькі процеси

    Процес над головними нацистськими злочинцями був першим із 13 Нюрнберзьких процесів. Пізніше відбувалися суди над нацистськими суддями, лікарями концтаборів, айнзацгрупами, промисловцями "третього рейху" (на фото ліворуч - Альфред Крупп) та іншими. Загалом на них судили 185 обвинувачених, з яких 24 були засуджені до смертної кари, ще 20 - до довічного ув'язнення.

  • Нюрнберзький процес

    Як судили головних нацистських злочинців

    Меморіальний музей

    Так виглядає сьогодні зала номер 600 у Палаці правосуддя в Нюрнберзі, де відбувся судовий процес над головними нацистськими злочинцями. Зараз у Палаці правосуддя відкрито меморіальний музей історії Нюрнберзького процесу, частиною якого є ця зала засідань.

    Автор: Єфім Шуман


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Докладно

Франк-Вальтер Штайнмаєр у Німецько-російському музеї Берлін-Карлсгорст

Промова Шмайнмаєра до 22 червня - крок до жесту примирення

До 80-ї річниці нападу Німеччини на СРCР президент ФРН зробив темою свого виступу страждання радянських полонених.  

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