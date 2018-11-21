Коментар: Польща пішла назустріч Євросоюзу

Нарешті хороші новини з Польщі, принаймні, для Європейського Союзу: правляча у Варшаві партія "Право і Справедливість" (ПіС) скасувала примусову відправку на пенсію суддів Верховного та Конституційного судів. Після багатомісячних протестів голова Верховного Суду може повернутися на свою посаду. Тож верховенство права в цій країні-члені ЄС ще не втрачене назавжди?

Зберігати тиск

Єврокомісія розпочала процедуру за сьомою статтею угоди про Євросоюз, мета якої - перевірка та відновлення функціонування правової держави в Польщі. Але сама по собі ця "політична атомна бомба", як сьому статтю називають на брюссельському жаргоні, не змогла змусити польський уряд дати задній хід. Аби націоналіст-очільник ПіС Ярослав Качинський змінив свою думку, знадобилося рішення Європейського суду в Люксембурзі. Минулого місяця суд постановив, що судді польського Верховного суду мають бути поновлені на посаді, поки в цій справі не буде прийняте остаточне рішення. Тож європейські органи спільними зусиллями досягли того, що багато хто вважав неможливим.

Оглядач DW Бернд Ріґерт

Польський уряд береться за розум та прогинається під європейські правила. Чи він робить це з власних переконань, чи це лише тактичний маневр з метою знову покращити відносини з ЄС, питання відкрите. Імовірно, до поступок його врешті-решт спонукала перспектива штрафів, до виплати яких уряд у Варшаві міг би зобов'язати Європейський суд. Але не виключено також, що до роздумів правлячу партію ПіС підштовхнули результати місцевих виборів у жовтні, які не відповідали очікуванням її керівництва.

Верховенство права - не лише політично, але й економічно невід'ємна передумова, аби в довгостроковій перспективі зацікавити інвесторів вкладати в Польщу. Отже, йдеться про економічне зростання та робочі місця. Ймовірно, уряд у Варшаві подумав і про це.

Поновлена на посаді голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф зберігає обережність. Вона не береться сліпо довіряти ПіС і хоче спершу дочекатися остаточної версії відповідного закону. Адже закон про скасування примусової відправки на пенсію суддів, які могли бути не до вподоби владі, пройшов усі три читання в польському парламенті за лічені години. Опозиція критикує цю процедуру, адже це не зовсім відповідає традиціям правової держави.

Правила мають діяти

Яким би позитивним не був розвиток ситуації в Польщі, треба чітко розуміти, що цей крок - лише половина справи. Велика частина суперечливої судової реформи залишається в силі - приміром, призначення суддів у судах нижчої інстанції за вказівкою правлячої партії. Тому припиняти процедуру перевірки правової держави в Польщі за сьомою статтею сьогодні ще зарано. ЄС повинен намагатися підвести польський уряд до подальших корегувань судової реформи. Якщо це йому знову вдасться лише за допомогою Європейського суду в Люксембурзі, це буде соромним ляпасом польському уряду.

Урок із суперечки між Польщею та ЄС для всіх популістів та націоналістів чітко зрозумілий: зрештою кожен має дотримуватися правил, під якими він підписався, ставши членом Євросоюзу. Це стосується не лише Польщі, Угорщини чи, як зараз, Італії, але й усіх країн ЄС. Хто цього не визнає, має піти. Краще сьогодні, ніж завтра.