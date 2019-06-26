 Коментар: Повернення Росії в ПАРЄ - тріумф Путіна | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Повернення Росії в ПАРЄ - тріумф Путіна

Те, що Росії йдеться про Раду Європи в контексті захисту прав людини, неприпустима ілюзія. Для неї скасування санкцій, запроваджених через агресію проти України, є тріумфом, вважає оглядач FAZ Райнгард Везер.

Будівля Ради Європи у Стразбурзі

Будівля Ради Європи у Стразбурзі

Повернення права голосу російській делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) є кінцем цієї організації, попередили українські депутати. Це перебільшення, але й помилковим це твердження не є. Рада Європи, найстаріша європейська організація, бачить себе наглядачем за дотриманням прав людини. Який авторитет у майбутньому хоче мати організація, коли збройна агресія однієї її держави-члена проти іншої держави-члена не має наслідків в рамках самої організації? Санкції були зняті без помітних кроків у відповідь з боку Росії.

Райнгард Везер

Райнгард Везер

Причини, через які російські депутати у ПАРЄ протягом п'яти років не мали права голосу, нікуди не зникли. Більше того - до них додалися нові порушення принципів Ради Європи з боку Москви. Тому повернення російських депутатів до ПАРЄ може стати ударом, від якого Рада Європи ще довгий час не зможе оговтатися. Значення цієї організації і без того никне. Це є прикрим фактом, і не лише через її заслуги у демократизації Східної Європи після падіння комунізму. У державах, які коливаються у сірій зоні між авторитаризмом та демократією, ця організація є опорою для тих осіб, які у державних інституціях або у громадянському суспільстві наполегливо працюють над втіленням у життя демократичних цінностей. Для прикладу - в Україні.

Німеччина зіграла особливу роль у цьому прикрому розвитку подій. Німецька зовнішня політика, прагнучи утримати Росію у Раді Європи, повертається до старої моделі відносин з Москвою, у якій поступливість плутають із діалогом. Моделі, яка, здавалося, вже віджила своє. 

Насправді існують вагомі аргументи на користь того, щоб Росія залишалася у складі Ради Європи - наприклад, для того, щоб 140 мільйонів громадян цієї країни мали можливість звертатися до Європейського суду з прав людини. Але неприпустимою ілюзією було б думати, що російському керівництву справді йдеться про Раду Європи як правозахисну організацію. Для нього скасування санкцій, які були запроваджені через агресію проти України, є тріумфом. Промовистим є те, що тепер РФ хоче бачити віцепрезидентом ПАРЄ людину, проти якої запроваджені санкції ЄС (голову комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леоніда Слуцького. - Ред.).

Без права перепублікації. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 00:55

Лавров vs. Геращенко: скандальне рішення ПАРЄ по Росії (25.06.2019)

DW.COM

Україна вперше відкликає посла при Раді Європи  

Очима карикатуриста: Росія Путіна однією ногою в ПАРЄ

Рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) дозволяє повернути Росії її повноваження. І хоча частина депутатів оскаржили права делегації РФ, шансів на успіх у них небагато. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна. (25.06.2019)  

Повернення Росії в ПАРЄ: хвиля обурення в Києві

Звістка про фактичне повернення російської делегації в ПАРЄ розчарувала українських політиків як у владі, так і поза нею. Дехто навіть називає рішення провалом нормандського формату з урегулювання конфлікту на Донбасу. (25.06.2019)  

Посилання в інтернеті

Сайт Frankfurter Allgemeine Zeitung

Аудіо й відео до теми

Лавров vs. Геращенко: скандальне рішення ПАРЄ по Росії (25.06.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Protest gegen Rückgabe des Stimmrechts an Russland im Europarat

Голова німецької делегації в ПАРЄ: Німецька позиція щодо України незмінна 26.06.2019

Німецький політик Андреас Нік вважає, що повернення Росії до ПАРЄ піде на користь російським громадянам. На його думку, можливий вихід України з асамблеї може зашкодити іміджу Києва. Інтерв'ю DW.

Frankreich Gebäude des Europarates in Straßburg

Повернення Росії в ПАРЄ: хвиля обурення в Києві 25.06.2019

Звістка про фактичне повернення російської делегації в ПАРЄ розчарувала українських політиків як у владі, так і поза нею. Дехто навіть називає рішення провалом нормандського формату з урегулювання конфлікту на Донбасу.

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

Сесія ПАРЄ: з Росією, але без України 25.06.2019

На сесії ПАРЄ були оскаржені повноваження делегації Росії. Проте вона вже отримала "зелене світло" на повноцінну роботу в асамблеї. Українська делегація припинила участь у сесії. Репортаж DW.

Реклама

Докладно

Протести проти повернення РФ до ПАРЄ у Києві

Голова делегації ФРН в ПАРЄ: Позиція щодо України незмінна

Німецький політик Андреас Нік вважає, що повернення Росії до ПАРЄ піде на користь російським громадянам.  

Країни ЄС з найнижчими і найвищими цінами на харчі та напої

Найдорожчі та найдешевші для життя країни Євросоюзу

Пропонуємо переглянути, що і у якій країні коштує дешевше, а що дорожче, ніж у середньому по ЄС.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  