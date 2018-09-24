Коментар: Останній доказ у справі Скрипалів веде до Кремля

Росіянина "Руслана Боширова", підозрюваного Лондоном в причетності до спроби отруєння Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, насправді звуть Анатолій Чепіга. Це твердження, опубліковане британсько-російською групою розслідувачів Bellingcat / The Insider і підкріплене численними доказами, може здатися лише невеликим фрагментом головоломки під назвою "справа Скрипалів". Однак, насправді це означає набагато більше. Це - незаперечний доказ не лише у розслідуванні нападу в Солсбері: він остаточно виявляє надзвичайну агресивність російської зовнішньої політики, якою диригує Володимир Путін.

Причетність російських військових спецслужб очевидна

Всупереч всім попереднім спробам приховування фактів і хитрощів Кремля, відтепер не може залишатися жодних сумнівів: отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в Солсбері, так само як і трагічна смерть британки Дон Стерджес три місяці по тому, стали результатом нападу з використанням нейротоксину, здійсненого російською військовою розвідкою на території Великобританії. Більше того: знаючи російську систему влади, не можна уявити, щоб подібний акт агресії стався без явної згоди президента Росії.

Інґо Маннтойфель

Після спроби вбивства Сергія Скрипаля та його дочки нервово-паралітичною речовиною "Новачок" в березні цього року російське керівництво спробувало спростувати і приховати авторство злочину. Лондон своєю чергою представив безліч переконливих доказів причетності до цього Росії. Але спочатку Кремлю вдалося отримати пропагандистську вигоду з того, що уряд Великобританії не міг або не хотів пред'явити докази прямого зв'язку виконавців злочину з Росією.

Все змінилося на початку вересня. З того моменту, як були опубліковані фотографії двох підозрюваних у злочині з вигаданими іменами "Руслан Боширов" і "Олександр Петров", всі хитрощі Кремля пішли прахом. Інтерв'ю з підозрюваними на російському державному пропагандистському каналі RТ виглядало сміховинним. У мотивах поїздки до Солсбері, озвучених удаваними туристами, можна було без зусиль розгледіти явну брехню.

Хто такий Анатолій Чепіга?

Нові результати розслідування Bellingcat і The Insider стали вирішальним доказом: вони переконливо доводять, що людину з вигаданим ім'ям Руслан Боширов насправді звати Анатолій Чепіга, він виявився офіцером, який довгий час служив в російських військових спецслужбах і удостоєним багатьох нагород. Після трьох операцій в Чечні Чепізі в 2014 році навіть була вручена найвища російська нагорода - медаль "Золота зірка героя Росії", яка зазвичай присуджується особисто президентом Путіним.

Встановлення істинної особи одного з двох росіян, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів в Солсбері, переконливо доводить зв'язок з російськими військовими спецслужбами і кремлівською верхівкою. Зрозуміло, Кремль буде відкидати всі наведені докази і розгорне в ЗМІ чергову кампанію з дезінформації. Але ці нові свідоцтва, нарешті, остаточно переконають всіх у тому, що відповідальність за спробу вбивства Сергія Скрипаля за допомогою нейротоксину "Новачок" лежить на Кремлі.

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