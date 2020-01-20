Коментар: Німеччина має діяти активніше щодо Лівії

Щоб не допустити перетворення Лівії на "другу Сирію", керівництво ФРН провело в Берліні саміт щодо Лівії. Тож Німеччина взяла на себе більше відповідальності за майбутнє Лівії, вважає оглядач FAZ Йоганнес Ляйтгойзер.
Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувала коментар свого оглядача Йоганнеса Ляйтгойзера (Johannes Leithäuser), присвячений підсумкам міжнародної конференції щодо Лівії, яка пройшла в Берліні в неділю, 19 січня:
"Проблеми Лівії неможливо вирішити за один день - канцлерка ФРН констатувала це ще до прибуття в Берлін іноземних гостей, які відповідальні за долю цієї країни, що загрузла в кризі. Серед них з одного боку, деякі арабські країни, що разом з Росією підтримують бунтівного лівійського генерала Халіфу Хафтара і постачають йому зброю, бо він проводить безкомпромісну війну з ісламістськими фундаменталістами. З іншого боку, Туреччина, Італія й низка інших країн переслідують протилежні інтереси, виступаючи на боці лівійського прем'єр-міністра Фаїза Сараджа - або з міркувань своєї власної вигоди, або демонструючи принципову підтримку зусиллям ООН.
Запросивши всіх цих гравців до Берліна і взявши з них зобов'язання не допустити того, щоб Лівія стала "другою Сирією", Німеччина сама взяла на себе велику відповідальність за майбутнє північноафриканської країни. У 2011 році Анґела Меркель (Angela Merkel) була змушена постійно виправдовуватися за те, що уряд ФРН виявився неготовим виступити єдиним фронтом з Францією і Великобританією і застосувати військову силу для повалення режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
Тодішня стримана позиція Німеччини, однак, радше зміцнила репутацію країни в регіоні й сприяла тому, що сьогодні Меркель користується довірою всіх залучених у конфлікт сторін і отримала від них мандат на посередництво в переговорах.
Тим самим Німеччина взяла на себе роль лідера у врегулюванні лівійського конфлікту, а це матиме свої наслідки. Керівник визнаного ООН лівійського уряду Сарадж, а також новий верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вже закликають направити до Лівії міжнародний миротворчий контингент для встановлення там миру й відновлення державних структур.
Німеччина муситиме відіграти важливу роль як у гарантуванні безпеки, так і в створенні на території Лівії єдиної держави - аж ніяк не тільки заради зміцнення позицій Берліна в Європі, але і тому, що ФРН сама зацікавлена в тому, щоб Лівія не повторила долю Сирії."
Автор: Йоганнес Ляйтгойзер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung
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