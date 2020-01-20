Коментар: Німеччина має діяти активніше щодо Лівії

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувала коментар свого оглядача Йоганнеса Ляйтгойзера (Johannes Leithäuser), присвячений підсумкам міжнародної конференції щодо Лівії, яка пройшла в Берліні в неділю, 19 січня:

"Проблеми Лівії неможливо вирішити за один день - канцлерка ФРН констатувала це ще до прибуття в Берлін іноземних гостей, які відповідальні за долю цієї країни, що загрузла в кризі. Серед них з одного боку, деякі арабські країни, що разом з Росією підтримують бунтівного лівійського генерала Халіфу Хафтара і постачають йому зброю, бо він проводить безкомпромісну війну з ісламістськими фундаменталістами. З іншого боку, Туреччина, Італія й низка інших країн переслідують протилежні інтереси, виступаючи на боці лівійського прем'єр-міністра Фаїза Сараджа - або з міркувань своєї власної вигоди, або демонструючи принципову підтримку зусиллям ООН.

Йоганнес Ляйтгойзер

Запросивши всіх цих гравців до Берліна і взявши з них зобов'язання не допустити того, щоб Лівія стала "другою Сирією", Німеччина сама взяла на себе велику відповідальність за майбутнє північноафриканської країни. У 2011 році Анґела Меркель (Angela Merkel) була змушена постійно виправдовуватися за те, що уряд ФРН виявився неготовим виступити єдиним фронтом з Францією і Великобританією і застосувати військову силу для повалення режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Тодішня стримана позиція Німеччини, однак, радше зміцнила репутацію країни в регіоні й сприяла тому, що сьогодні Меркель користується довірою всіх залучених у конфлікт сторін і отримала від них мандат на посередництво в переговорах.

Тим самим Німеччина взяла на себе роль лідера у врегулюванні лівійського конфлікту, а це матиме свої наслідки. Керівник визнаного ООН лівійського уряду Сарадж, а також новий верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель вже закликають направити до Лівії міжнародний миротворчий контингент для встановлення там миру й відновлення державних структур.

Німеччина муситиме відіграти важливу роль як у гарантуванні безпеки, так і в створенні на території Лівії єдиної держави - аж ніяк не тільки заради зміцнення позицій Берліна в Європі, але і тому, що ФРН сама зацікавлена ​​в тому, щоб Лівія не повторила долю Сирії."

Автор: Йоганнес Ляйтгойзер, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

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