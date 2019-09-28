 Коментар: Німецька єдність? Будь ласка, наступне покоління! | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.10.2019

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Європа

Коментар: Німецька єдність? Будь ласка, наступне покоління!

Чи можна говорити про німецьку єдність майже через 30 років після возз'єднання Німеччини? У жодному разі, вважає Кай-Александер Шольц, надто важка спадщина. Тож справа за молоддю.

Графіті в Берліні, на якому зображений німецький прапор, який пробивається крізь мур

Поділ Німеччини проліг через багато родин - по різні боки кордону опинились брати і сестри, тітки і племінники, дядьки та племінниці. Зведення Берлінського муру в 1961 році у малому сімейному масштабі позначилось великими драмами. А більшості з тих, хто тоді був дорослим, уже немає. Чи це зовсім літні люди - і уже найближчим часом відійдуть усі, для кого "єдність" мала особистий вимір. Поділ Німеччини був для цих людей помилкою, що завдавала страждань і яку належало виправити. Цим і пояснювалась велика готовність багатьох західних німців допомагати родичам на економічно слабшому Сході. Вони надсилали нескінченні посилки з кавою, екзотичними фруктами, одягом і хорошим шоколадом через внутрішньонімецький кордон до НДР.

Однак уже у 1970-1980 роках діти цього покоління сприймали поділ Німеччини як щось звичайне. Адже вони зростали або у ФРН, або в НДР - і, відповідно, жили в абсолютно різних світах.

Оглядач DW Кай-Александер Шольц

Оглядач DW Кай-Александер Шольц народився і виріс в НДР

Біографічний стосунок до "поділу" ослаб

У Західній Німеччині покоління-1968 (у низці західних країн, також у ФРН, у 1968-му відбулись студентські протести - Ред.)  раптом почало запитувати своїх батьків про їхню роль у націонал-соціалізмі. Слова на кшталт "нація" і "батьківщина" раптом почали сприйматися як релікти минулого або прояви міщанства - натомість вітався інтернаціоналізм. Європейське об'єднання запропонувало бажаний вихід із витісненого національного питання провини. А що ж двоюрідні брати і сестри на Сході? На той момент у їхній тісній й сірій буденності диктатури вони жили дуже-дуже далеко.

Потім сталась мирна революція 1989 року, падіння Берлінського муру, майже через рік після цього - возз'єднання Німеччини. Однак після того, як розвіявся хміль вечірки, Схід швидко знову втратив значення. Ще й до сьогодні 20 відсотків жителів Західної Німеччини ніколи не бували на Сході!

Після возз'єднання, яке німці називають "поворотом", на відбудову доведеної до економічного краху східної частини країни потекли сотні мільярдів із Заходу. Однак для багатьох східних німців це означало й інше - безробіття, адже майже кожен другий втратив роботу.

Упавши їм на голову, Захід, що так гарно пахнув у посилках і зі східної перспективи здавався раєм, виявився суспільством надзвичайно жорсткої конкуренції. Ідеальний його образ швидко збляк. Ті, хто не міг або не хотів конкурувати, відійшли в тінь і, оглядаючись у минуле, почали добре відгукуватися про НДР.

Неопрацьоване минуле не зникає

Політичні партії також втратили зацікавленість у перетворенні двох частин Німеччини на одне ціле. Хоч з гордістю і наводились економічні дані щодо реального зростання, але говорити про помилки перехідного періоду і тих, хто від нього програв, ніхто так і не наважився. На Заході багато хто не хотів цього слухати і називав своїх братів і сестер на Сході "східняки-скаржники" - мовляв, кінчайте вже зі своїми нескінченними негативними історіями.

Дивитись відео 01:17

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини

Однак східні німці хотіли говорити тільки про свої відчуття - про те, як практично за одну ніч вони прокинулися в іншій країні з іншими, їм до того часу невідомими, правилами й законами. Зрештою, НДР увійшла до складу ФРН 3 жовтня 1990 року - тобто перестала існувати як держава.

Обидва покоління - зведення і падіння Берлінського муру - багато пережили і багато страждали. Дещо з цього до цього часу не опрацьовано. А неопрацьоване, як свідчить історія, не зникає просто так: воно передається у спадок.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) вже використала цей принцип на свою користь. Її головне гасло на земельних виборах на Сході "Заверши поворот!", алюзія до 1989 року, було вдалим - АдН отримала рекордний результат, особливо серед молоді.

Визначити умови майбутнього співіснування

Єдність ще не завершена: те, про що батьки й діди більше не можуть або не хочуть говорити, тепер є завданням дітей та онуків. Що і як вони вчинять з цією спадщиною, визначатиме майбутнє співіснування східних і західних німців. Мирна революція і возз'єднання були й залишаються щасливими моментами німців. Цю історію треба розповідати далі - з одного боку.

З іншого боку, потрібна сміливість і політична воля для того, щоб говорити про проблеми перехідного періоду. Буде шкода, якщо ця глава історії залишиться на поталу тим, хто хоче використати її, насамперед, для політичної боротьби. Схід і Захід більше ніколи не повинні дозволити себе розділити!

  • Братський поцілунок

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    "Братський поцілунок"

    Голова компартії СРСР Леонід Брежнєв та тодішній керівник НДР Еріх Гонеккер смачно цілуються. Ця картина обійшла цілий світ. "Братський поцілунок" московського митця Дмитра Врубеля є однією з найвідоміших робіт East Side Gallery, галереї, що постала на залишках Берлінського муру.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Кілометрове мистецтво

    East Side Gallery з'явилася майже одразу після падіння Берлінського муру. 1990 року на шматку стіни завдовжки 1,3 кілометра 118 митців з 21 країни задокументували для історії цей політичний злам. Це найдовша галерея під відкритим небом у світі. Вона є символом колись поділеного Берліна і туристичним магнітом.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Поблякла легенда

    Час та довкілля залишили свої сліди на цих творах мистецтва. Також туристи в гонитві за цінними сувенірами завдали шкоди цим настінним малюнкам. 2009 року з нагоди ювілею падіння Берлінського муру було ухвалене рішення про реставрацію East Side Gallery.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Вразливе мистецтво

    Деякі малюнки були знищені або перефарбовані новими графіті. Громадська ініціатива почала збирати приватні та комунальні кошти, аби відновити оригінальні малюнки на тоді ще головному символі поділеного Берліна.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Складна технологія

    Спершу зі стіни за допомогою водяної пари змили старі фарби. Тоді відполірували бетонну поверхню, аби митці могли знову нанести на неї свої малюнки. Деякий час стіна виглядала, як до переломних 90-х: голий сірий бетон.

  • Flash-Galerie East Side Gallery Berlin

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Мистецькі послання

    Два голуби миру у стилі Пікассо тримають дзьобами на червоній нитці мініатюрні Бранденбурзькі ворота. Художниця Роземарі Шинцлер майже випадково зголосилася 1990 року стати учасницею East Side Gallery.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Туристична атракція

    Для відвідувачів Берліна оглядини цієї галереї під відкритим небом - обов’язковий пункт програми. Після Бранденбурзьких воріт це другий за популярністю туристичний магніт німецької столиці.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Пролам

    На "трабанті" крізь стіну - ця робота принесла світову славу художниці Бірґіт Кіндер. "Трабант", який почали випускати в НДР 1957 року, мав стати народним автомобілем для східних німців. За період з 1957 до 1991 років з конвеєра зійшло 3 051 385 таких автівок.

  • Flash-Galerie East Side Gallery

    Мистецтво на залишках Берлінського муру

    Символічна фігура

    Академік Сахаров був важливим символом протестного руху. 1970 року він заснував комітет з дотримання прав людини та у відкритому листі закликав радянську владу до демократизації СРСР. 1975 року йому присудили Нобелівську премію миру. Але Кремль заборонив йому їхати в Осло на церемонію нагородження.

    Автор: Сабіне Ельце, Христина Ніколайчук


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30 років з часу падіння Берлінського муру: "Час настав"

Німеччина відзначає 30 річницю мирної революції в НДР. Цими днями правозахисники і активісти згадують напружені миті на шляху до возз'єднання Німеччини. (13.09.2019)  

Коментар: Єдність? Німеччина впорається…

…але поки що виходить не дуже. 28 років, як Німеччина єдина, але Схід і далі економічно пасе задніх. Чимало громадян там відчувають себе другосортними. Але на це є й інші причини, вважає Марсель Фюрстенау. (03.10.2018)  

Пам'ять про німецько-німецький кордон

Історію поділеної Німеччини можна вивчати у спеціальному музеї.Численні експонати показують, яким було життя на німецько-німецькому кордоні та по обидва боки від нього. (22.04.2013)  

Колись "залізна завіса" - нині зелений пояс

Зелений пояс довжиною в 1400 кілометрів маркує колишній внутрішньонімецький кордон. Колись тут проходила лінія розділу між Сходом і Заходом. Унікальні природні ландшафти чергуються з місцями пам’яті. (03.10.2014)  

Мистецтво на залишках Берлінського муру

9 листопада - день падіння Берлінського муру. Цей символ поділу Німеччини на дві держави перестав існувати 1989 року. А на його залишках постала East Side Gallery, яка стала магнітом для туристів з усього світу. (09.11.2017)  

Аудіо й відео до теми

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини  

Виставка про посякдення німців у перші роки після возз'єднання  

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Докладно

Графіті в Берліні, на якому зображений німецький прапор, який пробивається крізь мур

Німецька єдність? Будь ласка, наступне покоління!

Чи можна говорити про німецьку єдність після возз'єднання Німеччини? У жодному разі, вважає Кай-Александер Шольц.  

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