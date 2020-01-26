Коментар: Не дозволяйте заразити себе страхом коронавірусу

Нам дійсно є чого боятися. Схоже, новий коронавірус (nCoV) поширюється з блискавичною швидкістю і число померлих від зараження ним постійно збільшується. Рішучі заходи китайського уряду, який станом на сьогодні ізолював 43 мільйони осіб, безсумнівно, є ефективним заходом боротьби з поширенням вірусу. І якщо владі дійсно вдасться на кілька тижнів залишити під домашнім арештом більшість жителів провінції Хубей та інших постраждалих районів, небезпека епідемії, можливо, мине ще швидше, ніж очікується.

Адже справа з вірусом виглядає так, як і з акціями: їх зростання і показники залежать не лише від реальності та здорового глузду, а й від суб’єктивних очікувань. Символом цих очікувань з коронавірусом стала захисна маска. Той, хто носить її, ніби демонструє, що він вже заражений. У будь-якому випадку, зрозуміло, що рішучі кроки китайського уряду створять довгостроковий ефект у всьому світі. Оскільки страх перед nCoV поширюється швидше, ніж сам вірус.

Віруси здатні небезпечно мутувати

Можливо, варто "зняти захисну маску", глибоко вдихнути і поглянути на те, якою є ситуація поза актуальними новинами. Тривалий час коронавіруси вважалися доволі нешкідливими і досить звичайними збудниками застуд, з якими ми стикаємося раз по раз.

Фабіан Шмідт

Однак віруси здатні мутувати і можуть трансформуватися у небезпечні форми. І такий перебіг подій ми вже бачили неодноразово у XXI столітті. Змінили репутацію коронавірусів і спалахи епідемій SARS і MERS, носіями яких були тварини.

Обидва варіанти вірусу дійсно дуже небезпечні. Через атипову пневмонію SARS помирав один з десяти госпіталізованих пацієнтів. Епідемія MERS, на перший погляд, була ще більш драматичною: третина госпіталізованих пацієнтів померла від патогенного вірусу, носіями якого були верблюди.

Чи такий вже й небезпечний коронавірус?

Однак згодом з'ясувалося, що на Аравійському півострові було набагато більше заражених MERS людей, у яких ніколи не проявлялися важкі симптоми. Їм навіть не доводилося звертатися за медичною допомогою. Тому ситуація з коронавірусом nCoV може виявитися схожою з MERS, хоча число стаціонарних хворих і померлих наразі різко зростає.

Варто зазначити, що це пов'язано переважно з тим, що зараз епідемія знаходиться у розпалі. Але, як і будь-яка інша епідемія, вона рано чи пізно зійде нанівець, тому що у інфікованих розвинеться імунітет, й інфекція більше не зможе поширюватися. І цього разу навіть може трапитися так, що вірус nCoV виявиться менш небезпечним, ніж передбачалося. За офіційними даними, від коронавірусу помирає один із сорока інфікованих. Це означає, що nCoV набагато менш небезпечний, ніж SARS або MERS.

До того ж, ще не враховується той факт, що багато жителів Уханю або інших уражених вірусом районів Китаю, просто залишаються вдома і видужують самостійно, тому що дієвих вакцин від nCoV іще немає. Ті, хто звертається до лікарень через особливо важкий перебіг хвороби, ймовірно, є лише верхівкою айсберга. А всіх інших статистика просто не враховує.

Подумайте про грип

Якщо врахувати це все, то може виявитися, що коронавірус nCoV навіть безпечніший за звичайний грип, який з року в рік гуляє світом і, в залежності від мутацій, знову і знову вбиває десятки тисяч людей. Тільки в Німеччині хвиля грипу у 2017-2018 роках була найпотужнішою за останні 30 років і коштувала життя 25 тисячам людей. До слова, в Північній півкулі зараз знову лютує грип.

Саме тому, в першу чергу, ми маємо думати більше про грип, а не про коронавіруси, коли ретельно миємо руки після поїздки автобусом чи на метро або після дотику до дверних ручок у громадських приміщеннях. А про захисні маски можна забути. О, і ще одне, доки не забув, а вам вже зробили щеплення проти грипу?

Автор: Фабіан Шмідт, оглядач редакції DW "Економіка, наука, довкілля"

Цей коментар виражає особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.