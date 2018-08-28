Коментар: Неонацизм у Німеччині - тривожні уроки Хемніца

Коли у саксонському місті Хемніці настає ніч, багато журналістів припиняють повідомляти з місця подій. Адже ситуація там є занадто непередбачуваною та небезпечною. Скрізь містом тиняються групи готових до насильницьких дій праворадикалів. І ситуація все більш загострюється. Одному з репортерів зламали носа, один з праворадикалів перед камерою продемонстрував гітлерівське вітання та чіплявся до журналістів. Сотні неонацистів, хуліганів та інших жителів міста, готових до насильницьких дій, прагнуть виплеснути назовні власну агресію і шукають нових вражень. Поліція не справляється з ситуацією: їй бракує персоналу. Поганий день для відкритого суспільства.

Організований натовп правих

Те, що ситуація зайшла так далеко, пов'язано з приголомшливим і вбивчим фактом: у Німеччині, країні гітлерівських злочинів, насильство та погрози з боку організованих правоекстремістів і до сьогодні не завжди розпізнаються, недооцінюються та навіть толеруються. Ескалація у Хемніці є додатковим тому доказом. Оскільки вона відбулась зовсім не спонтанно.

Ганс Пфайфер

Роками неонацисти у Хемніці гніздяться у лавах фанатів місцевого футбольного клубу. Назва їхньої організації - NS Boys - вже сама собою говорить про те, якими є погляди людей, які до неї входять (NS - німецькою мовою скорочено націонал-соціалізм. - Ред.). В окремих районах міста праві групи намагаються взяти під контроль вулицю. Вони діють як злагоджена субкультура, яка має мережу в усій країні та члени якої постійно обмінюються досвідом. Вони об'єднані у маленькі групи, які, втім, є добре вишколеними та ефективними у діях. Саме тому вони змогли у дуже короткі терміни підготуватися до мітингу, який відбувся в Хемніці напередодні, 27 серпня.

Поліції було відомо про цю мобілізацію учасників, а також про ці структури. Тим не менш, вона не підготувала більше персоналу для того, щоб бути в змозі гарантувати безпеку та порядок. Політики та органи правопорядку просто не сприймають загрозу достатньо серйозно. Чому? Тому що більшість чиновників та політиків самі не перебувають під прицілом правих злочинців. Їм просто бракує співпереживання із жертвами.

Поліції і політикам бракує емпатії

Тут треба не припуститися небезпечної помилки в оцінці ситуації: ненависть цих людей на вулицях спрямована не проти міграційної політики чи канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Вона спрямована проти демократії у Німеччині. Оскільки цей оскаженілий натовп виступає проти всього, що записано чи не в кожній статті німецької конституції: гідність людини, рівноправ'я громадян, заборона дискримінації на ґрунті релігійних переконань, походження або статі. Ці нові праві десятиліттями ведуть боротьбу проти осіб з іншими політичними поглядами, іншим кольором шкіри, а в останні роки - особливо проти мусульман. Вони самі себе бачать послідовниками традицій Адольфа Гітлера, вітаються нацистським вітанням, шанують злочини німецького Вермахту під час Другої світової війни та за будь-якої нагоди ведуть боротьбу проти всіх, хто виступає проти них. Вони прагнуть знову повернути на вулиці терор.

Велика небезпека полягає у тому, що в останні роки демонстрації, подібні тим, які відбулись у Хемніці, дедалі більше зливаються із протестом розчарованих людей та представників соціально вразливих верств населення. У більшості випадків останні не є прихильниками націонал-соціалізму. Але вони небезпечно близькі до расистських та антидемократичних ідей. Це викликає тривогу. Оскільки німецька історія вчить, що організований натовп здатен на дуже багато, коли йому вдається зарядитися розчаруванням та люттю суспільства. Тож це - попередження німецьким політикам.

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