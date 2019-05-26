Коментар: Невизначене майбутнє уряду Меркель

Прориву ворожих до Європи правих популістів на виборах до Європарламенту, якого багато хто побоювався, у Німеччині, Австрії, Іспанії та Нідерландах не сталося. Це позитивний результат цих вихідних, на яких відбулися вибори.

Крім того, поляризація між націоналістами та друзями Європи, очевидно, мотивувала людей іти голосувати, явка виборців у багатьох країнах збільшилася (у порівнянні з виборами 2014 року. - Ред.). Крім того, цього року голосувати пішло набагато більше людей віком до 30 років, ніж під час попередніх виборів. Це так само доказ того, що людей цікавить тема Європи та питання, як ми хочемо жити разом. Явними переможцями в цій віковій групі стали Зелені, які змогли однозначно закріпити за собою тему захисту клімату як тему майбутнього.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Катастрофа для німецьких соціал-демократів

Утім, для німецьких соціал-демократів ця неділя стала суцільною катастрофою. На виборах до Європарламенту найстаріша німецька демократична партія скотилася до результату в менш ніж 16 відсотків. Але і це ще не все. У неділю вибори відбувалися також у Бремені - німецькій федеральній землі, в якій протягом останніх 73 років правили соціал-демократи.

Але тепер це історія. Уперше перемогу вдалося здобути кандидату від Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Цей подвійний ляпас для соціал-демократів не зможе пройти без наслідків. Адже він свідчить про те, що партія на порозі краху і має взагалі хоч якийсь шанс на майбутнє лише за умови справжнього оновлення.

Можливі позачергові вибори

У Брюсселі найближчими днями сперечатимуться про те, яка партія має право обіймати які топові посади. У Німеччині буде все ще ґрутновніше. Ключовим питанням, імовірно, буде: як довго ще ця урядова коаліція мучитиме саму себе і всю країну?

Після цих вихідних цілком можливо, що ера Меркель після 14 років на посаді канцлера, за іронією долі, завершиться з подачі її коаліційного партнера - Соціал-демократичної партії Німеччини. І як наслідок - ще цього року відбудуться позачергові парламентські вибори. Якщо буде так, то це будуть вибори з дуже багатьма відкритими питаннями, й лише одне буде відомо точно: Анґела Меркель більше не висуватиме свою кандидатуру.

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