 Коментар: Невизначене майбутнє уряду Меркель | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.05.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Коментар: Невизначене майбутнє уряду Меркель

У Німеччині друзі Європи вийшли переможцями після виборів до Європарламенту. Втрати соціал-демократів, утім, настільки величезні, що коаліція канцлерки Меркель хитається, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.

Коаліція ХДС/ХСС і СДПН у Німеччині після виборів до Європарламенту може загрузнути в кризі

Коаліція ХДС/ХСС і СДПН у Німеччині після виборів до Європарламенту може загрузнути в кризі

Прориву ворожих до Європи правих популістів на виборах до Європарламенту, якого багато хто побоювався, у Німеччині, Австрії, Іспанії та Нідерландах не сталося. Це позитивний результат цих вихідних, на яких відбулися вибори.

Крім того, поляризація між націоналістами та друзями Європи, очевидно, мотивувала людей іти голосувати, явка виборців у багатьох країнах збільшилася (у порівнянні з виборами 2014 року. - Ред.). Крім того, цього року голосувати пішло набагато більше людей віком до 30 років, ніж під час попередніх виборів. Це так само доказ того, що людей цікавить тема Європи та питання, як ми хочемо жити разом. Явними переможцями в цій віковій групі стали Зелені, які змогли однозначно закріпити за собою тему захисту клімату як тему майбутнього.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Катастрофа для німецьких соціал-демократів

Утім, для німецьких соціал-демократів ця неділя стала суцільною катастрофою. На виборах до Європарламенту найстаріша німецька демократична партія скотилася до результату в менш ніж 16 відсотків. Але і це ще не все. У неділю вибори відбувалися також у Бремені - німецькій федеральній землі, в якій протягом останніх 73 років правили соціал-демократи.

Але тепер це історія. Уперше перемогу вдалося здобути кандидату від Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Цей подвійний ляпас для соціал-демократів не зможе пройти без наслідків. Адже він свідчить про те, що партія на порозі краху і має взагалі хоч якийсь шанс на майбутнє лише за умови справжнього оновлення.

Можливі позачергові вибори

У Брюсселі найближчими днями сперечатимуться про те, яка партія має право обіймати які топові посади. У Німеччині буде все ще ґрутновніше. Ключовим питанням, імовірно, буде: як довго ще ця урядова коаліція мучитиме саму себе і всю країну?

Після цих вихідних цілком можливо, що ера Меркель після 14 років на посаді канцлера, за іронією долі, завершиться з подачі її коаліційного партнера - Соціал-демократичної партії Німеччини. І як наслідок - ще цього року відбудуться позачергові парламентські вибори. Якщо буде так, то це будуть вибори з дуже багатьма відкритими питаннями, й лише одне буде відомо точно: Анґела Меркель більше не висуватиме свою кандидатуру.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

DW.COM

Вибори до Європарламенту: консерватори і соціал-демократи можуть втратити більшість

Цього дня громадяни 21 країни-члена Євросоюзу обирають майбутній склад Європарламенту. В семи країнах вибори провели протягом трьох попередніх днів. Хроніка подій (час київський). (26.05.2019)  

Вибори до Європарламенту в Німеччині: Зелені подвоїли результат 2014-го

За даними екзит-полів, на виборах до Європарламенту в Німеччині лідирують християнські демократи з результатом 28 відсотків. На другому місці Зелені з результатом 22 відсотки. Найбільших втрат зазнала СДПН. (26.05.2019)  

На виборах до парламенту Бремена вперше за десятиліття перемагає ХДС

За даними екзит-полів, СДПН зазнала історичної поразки на виборах до земельного парламенту Бремена після понад 70 років перебування при владі. Лідирують християнські демократи. (26.05.2019)  

Також за темою

Belgien Brüssel Europaparlament Wahlergebnisse

Вибори до Європарламенту: консерватори і соціал-демократи можуть втратити більшість 26.05.2019

Цього дня громадяни 21 країни-члена Євросоюзу обирають майбутній склад Європарламенту. В семи країнах вибори провели протягом трьох попередніх днів. Хроніка подій (час київський).

Europawahl Jubel bei Die Grünen Annalena Baerbock

Вибори до Європарламенту в Німеччині: Зелені подвоїли результат 2014-го 26.05.2019

За даними екзит-полів, на виборах до Європарламенту в Німеччині лідирують християнські демократи з результатом 28 відсотків. На другому місці Зелені з результатом 22 відсотки. Найбільших втрат зазнала СДПН.

Deutschland | Europawahlen 2019 | Elbphilharmonie

В Ірландії та Чехії відбуваються вибори до Європарламенту 24.05.2019

У Європейському Союзі тривають чотириденні вибори до Європарламенту. 24 травня голосують виборці в Ірландії та Чехії.

Реклама

Докладно

Коаліція ХДС/ХСС і СДПН у Німеччині після виборів до Європарламенту може загрузнути в кризі

Невизначене майбутнє уряду Меркель

Друзі Європи - переможці виборів ЄП. Але поразка соціал-демократів у ФРН ставить під загрозу уряд, вважає Інес Поль.  

МВФ перегляне програму для України після виборів до ВР

МВФ перегляне програму для України після виборів до Ради

Міжнародний валютний фонд перегляне програму stand by після виборів до Ради та формування нового уряду в Україні.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  