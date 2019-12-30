 Коментар: Меркель і Путін - не друзі, але партнери | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.01.2020

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Європа

Коментар: Меркель і Путін - не друзі, але партнери

Кризова дипломатія в Кремлі: канцлерка Німеччини і президент Росії обговорили в Москві Іран, а також збройні конфлікти в Лівії та Сирії. Обоє європейських лідерів залежать одне від одного, вважає Юрій Решето.

Анґела Меркель і Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі 11 січня

Анґела Меркель і Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі 11 січня

Державний прапор Німеччини на спільній пресконференції канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel) і президента Росії Володимира Путіна в Кремлі стояв біля прапора Євросоюзу, а російський прапор - трохи збоку. Маленька, але примітна деталь. Чи зміниться ситуація після переговорів у Москві? Зблизяться Росія, Німеччина і Європейський Союз? Це тим більш важливо у світлі загрози ескалації на Близькому Сході.

"Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти", - каже відома російська приказка. Хоча Анґела Меркель і Володимир Путін не дружать, вони є партнерами в економіці і в політиці. Обоє лідерів зараз, ймовірно, є ближчими, ніж будь-коли раніше - попри санкції ЄС щодо Росії, вбивство чеченського польового командира в Берліні, незважаючи на анексію Криму і конфлікт на Донбасі, а також всі політичні розбіжності. Меркель потребує Путіна, а Європа - Росії.

Перетворення на ключового гравця

Хочеш чи ні, але вплив Росії на Близькому Сході величезний. Вона перетворилася на ключового гравця в регіоні - зокрема, через вакуум влади, який залишили американці. У Лівії, де існує загроза подальшої ескалації громадянської війни і звідки можна очікувати нового потоку біженців у напрямку Європи. У Сирії, де Путін у військовому плані має право голосу врівні з президентом країни Башаром Асадом. В Ірані, союзником якого вважає себе російський лідер.

Юрій Решето

Кореспондент DW у Москві Юрій Решето

Путін необхідний для вирішення цих конфліктів. І він це знає. Для президента Росії безперечно має значення його сприйняття на міжнародній сцені і відсутність звинувачень в одноосібних діях. Так само як і те, щоб росіян у Сирії вважали не паліями війни, а посередниками у встановленні миру. І, нарешті, щоб західні санкції колись були зняті.

Канцлерка як однодумниця Кремля

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Кінець ери Анґели Меркель у німецькій політиці - не за горами. Які її досягнення? Що ще вона хоче встигнути до завершення каденції? Що вона залишить по собі? Про підсумки її урядування - у статті DW. (30.12.2019)

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Багатогодинні переговори в Кремлі залишають після себе питання: чи готова Німеччина піти на нову співпрацю, яка веде її від США? З моменту приходу Дональда Трампа в Білий дім у Меркель і Путіна з'явився у Вашингтоні спільний противник у сферах економіки і політики. Німеччина хай там що прагне отримувати російський газ "Північним потоком-2", а США прагнуть перешкодити цьому всіма засобами. МЗС Німеччини, як і МЗС Росії, засудив вбивство Сполученими Штатами іранського генерала Касема Сулеймані в Багдаді.

Іншими словами: канцлерка Німеччини приїхала до російського президента як однодумниця. А поїхала переконаною в тому, що Берлін в майбутньому також зможе взяти участь у вирішенні близькосхідної кризи. Путін і Меркель домовилися про проведення в Берліні міжнародної конференції з метою мирного врегулювання ситуації в Лівії. Це - перший крок до миру. Треба сподіватися, що не останній.

Автор: Юрій Решето, кореспондент DW у Москві

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Зустріч Меркель і Путіна 2005 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Хороший старт під час першого візиту

    Це була не перша їхня зустріч, але перша - як президента і канцлерки. За її підсумками в 2005 році Меркель сказала: "Ми підтримували дуже відкритий діалог". Путін також похвалив збереження хороших відносин між Берліном і Москвою після зміни уряду Німеччини: "Ми хочемо розширювати співпрацю у міжнародній політиці, економіці та гуманітарній сфері".

  • Зустріч у Дрездені 2006 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Найулюбленіші вуха для Путіна

    На полях "Петербурзького діалогу" в Дрездені наприкінці 2006 року Путін у спільному з Меркель інтерв'ю медіакомпанії MDR сказав про канцлерку: "Ми не дуже добре знаємо один одного особисто, але мені надзвичайно імпонує її здібність слухати". За його словами, це рідкість серед політиків, а тому викликає особливу симпатію.

  • Меркель, Путін і собака

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Невинне залякування?

    Уже за три місяці Путін знайомить Меркель зі своїм лабрадором Коні. При цьому страх Меркель перед собаками - факт відомий. "Хоча, як я думаю, російський президент добре знав, що я не буду в захопленні від його собаки, він все одно привів його з собою", - сказала Меркель роком пізніше в інтерв'ю Süddeutschen Zeitung. Для багатьох ця ситуація є прикладом провокації з боку Путіна.

  • Путін і Меркель під час зустрічі в Кремлі 2012 року

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Шпички на зустрічі в Кремлі

    Що Меркель думає про поводження Путіна з критикою у ЗМІ та з боку громадянського суспільства, вона непрямо, але однозначно заявила під час "Петербурзького діалогу" 2012 року. "Якби я щоразу ображалася, розгортаючи вдома газету, я б не протрималася у кріслі канцлерки і трьох днів", - відповіла Меркель на відповідне питання з залу.

  • Інтерв'ю Володимира Путіна німецькій газеті Bild

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Партнерство і довіра

    "Ми маємо партнерські відносини. Я зустрічався з нею за минулий рік сім разів, щонайменше 20 разів ми телефонували", - заявив Путін про Меркель у інтерв'ю бульварній газеті Bild 2015 року. "Я довіряю їй, вона дуже відкрита людина. Вона також має певні обмеження та обов'язки. Але вона щиро намагається вирішити кризи, в тому числі на південному сході України", - додав він.

  • Путін зафіксував розпач Меркель

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Путін зафіксував розпач Меркель

    "Я не хочу нікого ображати, але те, що сказала пані Меркель, це свідчення невдоволення обмеженою незалежністю, яке накопичилося за довгий час", - прокоментував Путін так звану промову в пивному наметі Меркель під час виборчої кампанії 2017 року. У ній Меркель заявила, що Європа має взяти власну долю в свої руки з огляду на курс на конфронтацію президента США Трампа на саміті G7 в Італії.

  • Зустріч Путіна та Меркель у Сочі в травні 2018-го

    Путін і Меркель: говорити, аби не мовчати

    Діалог як обов'язок

    Квіти тут є радше проявом поваги, ніж галантності. І зустріч Меркель та Путіна у Сочі в травні 2018 року - радше обов'язок, ніж честь. На це вказують слова Меркель під час спільної прес-конференції: "Навіть якщо в деяких питанням наші позиції надзвичайно розходяться, ми маємо говорити один з одним, адже в іншому разі все зведеться до мовчання і дедалі меншого порозуміння".

    Автор: Ян Вальтер, Данило Білик


 

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Анґела Меркель і Володимир Путін під час зустрічі в Кремлі 11 січня

Меркель і Путін - не друзі, але партнери

Переговори щодо криз на Близькому Сході у Кремлі: Меркель і Путін залежать одне від одного, вважає Юрій Решето.  

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