 Коментар: Меркель нарешті показала лідерські риси | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.10.2018

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Політика й суспільство

Коментар: Меркель нарешті показала лідерські риси

Після катастрофічних результатів своєї партії в Гессені Анґела Меркель демонструє характер та стратегічно розумно готує свій відхід з політики, відмовившись від посади керівниці ХДС, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.

Меркель нарешті показала силу керівниці

Уже півроку, як в Німеччині урядує коаліція Соціал-демократичної партії (СДПН) та блоку Христянсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС). І вже півроку, як країна перебуває у паралізованому стані через уряд, який, в першу чергу, зайнятий самий собою. Порядок денний визначають внутрішні суперечки, а не надважливі питання, як от посилення позицій правих націоналістів, які успішно крокують уже не тільки в Німеччині та в європейських сусідів, а й в усьому світі. Відповідей немає на жодні виклики - будь то міграція, чи то такі етичні питання як загрози та шанси використання технологій штучного розуму. Про проблематику змін клімату краще і не згадувати.

Населення Німеччини вже по вінця сите цим егоцентризмом та саморозтерзанням. Вибори в економічно потужній федеральній землі Гессен саме це і довели: карїна хоче змін. І більшість уже не довіряє Анґелі Меркель (Angela Merkel) керівництво процесом оновлення після 13-ти років канцлерства.

Останній шанс для Меркель

Анґела Меркель про це знає. Минулими днями вона дуже відкрито говорила про те, як складно після стількох років на чолі уряду вирішувати питання власних наступників. І сьогодні вона скористалась останньою нагодою взагалі залишитись активним гравцем у партії.

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Традиційно канцлер з лав Християнсько-демократичного союзу є одночасно і очільником партії. Це не визначено партійним статутом, але обумовлено арифметикою влади. І дуже спрощує процес урядування.

Меркель завжди давала зрозуміти, що не хоче відмовлятись від такого інструменту. І той факт, що нині вона заявляє про те, що у грудні не висуватиме свою кандидатуру на посаду голови партії, свідчить, наскільки серйозною є ситуація. Це демонструє, що й у власних лавах Меркель втрачає підтримку. Доводить, що навіть у програші Меркель не втрачає інстинкту самозбереження.

DW.COM

Анґела Меркель більше не має наміру очолювати Християнсько-демократичний союз, але може залишити за собою посаду канцлерки, повідомили ЗМІ. Її наступника на чолі ХДС можуть обрати у грудні. (29.10.2018)

На виборах до земельного парламенту у Гессені перемогли християнські демократи, хоча і з набагато гіршим результатом, ніж п'ять років тому. Натомість Зелені, їхні партнери по коаліції, майже подвоїли свій результат. (29.10.2018)

Замість того, щоб програти на партійних виборах, Меркель відмовляється від балотування. І знову вона - прагматик, що постажє у своїй найкращій формі саме у момент найбільшої скрути.

У пошуку бажаної наступниці

І цим вона виграє трохи часу. І може надалі готувати ґрунт для бажаної для себе наступниці Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). А також певний час залишитись канцлеркою.

Зрештою вона допоможе цим не тільки собі, але й власній партії. А м'яч нині знову опинився на полі у соціал-демократів - у партнерів по коаліції. Рішення Меркель робить ще імовірнішим сценарій виходу СДПН з коаліції. У такому разі відповідальність за провал коаліції ляже саме на плечі соціал-демократів.

Меркель вірна собі. І залишатиметься такою до завершення її каденції - яке тепер наблизилося впритул.

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

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