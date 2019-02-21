 Коментар: Ленін в голові зіпсував Україні ″Євробачення″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.02.2019

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Україна

Коментар: Ленін в голові зіпсував Україні "Євробачення"

Україна знесла пам'ятники Леніну, але не позбулась його в голові. Яке відношення це має до відмови країни від участі в "Євробаченні" - в коментарі Андрія Бреннера.

Maruv

Співачка Maruv

Початок мого самостійного життя припав на останні роки Радянського Союзу. І я добре пам'ятаю анкети, які доводилося заповнювати багатьом радянським громадянам. Ці папірці мали велике значення для роботи, навчання, постановки на військовий облік. Національність? Чи є родичі за кордоном? Чи відвідували капіталістичні країни?

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Не потрібно мати багату фантазію, щоб уявити собі, на які запитання доведеться у подальшому відповідати українським виконавцям для участі в національному відборі "Євробачення". Україна вирішила не посилати нікого на пісенний конкурс в Тель-Авів після того, як переможниця цьогорічного відбору MARUV відмовилася прийняти кабальні умови контракту Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ). Її приклад наслідували й інші призери. Головна претензія критиків до Maruv - її концерти в Російській Федерації.

Андрій Бреннер, оглядач DW

Андрій Бреннер, оглядач DW

Після анексії Криму і через підтримку сепаратистів на Донбасі Росію в Україні справедливо називають "агресором". Однак рішення про те, що концерти в РФ можуть бути перешкодою для участі в європейському конкурсі, організатори національного відбору ухвалили постфактум.

Тим самим вони обманули очікування не тільки виконавців, а й глядачів, які взяли участь у голосуванні. НСТУ може скільки завгодно скаржитися на тиск з боку різних політичних сил і недостатнє фінансування, але такими діями рейтинг телеканалу не піднімеш.

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"Нам не потрібна перемога будь-якою ціною", - йдеться в заяві гурту. Раніше про переговори з гуртом Kazka щодо можливої участі в "Євробаченні-2019" від України повідомила членкиня правління НСТУ Олександра Кольцова. (27.02.2019)

Те, що відбулося з MARUVпісля перемоги в українському відборі на "Євробачення" буде мати наслідки. Глядачі відчувають себе обдуреними, а у Кремля є новий привід для пропаганди, пише Сергій Руденко. (26.02.2019)

"Євробачення" і політика

Стурбовані своїм рейтингом уряд і депутати в Києві. Тепер вони мають намір розглянути законопроект, що забороняє українським артистам виступати в РФ. А що з українськими громадянами, які працюють в Росії, і підприємцями, які ведуть бізнес з російськими партнерами? Чому крайніми повинні ставати артисти?!

Деякі заперечать: обговорювані заборони і рішення - це логіка військового часу. Можливо. Однак мені здається, що скандал навколо нинішнього національного відбору - це прояв нещирого і брехливого радянського підходу. Радянська людина ще міцно сидить у головах багатьох. Україна знесла пам'ятники Леніну по всій країні, але цього замало для того, щоб позбутися  радянського способу мислення. А він усюди змушує шукати ворогів, які заважають побудувати щасливе майбутнє.

Зрозумілим є рішення колег Maruv, що відхилили пропозицію НСТУ. Виконавці стали для національного мовника пішаками у політичній грі. Однак постійно озираючись на Росію, вибираючи гасло виборчої кампанії "Якщо не я, то Путін", або відмовляючи співачці виступати в Росії, Україна дивиться в минуле. Для того, щоб іти вперед, потрібно дивитися в майбутнє. 

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.

  • Дебют Олександра Пономарьова в Ризі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2003 рік: Дебют Олександра Пономарьова у Ризі

    Дебют України на Євробаченні відбувся 2003 року в Ризі. Першим українським учасником став Олександр Пономарьов з піснею "Hasta la Vista", який виступав під іменем Olexandr. У фіналі він посів 14 місце, але значно збільшив коло фанатів конкурсу в Україні.

  • 2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2004 рік: Руслана перемагає у Стамбулі

    Вже друга участь України у "Євробаченні" приносить перемогу! У Стамбулі Руслана підкорила європейських глядачів енергією своїх ”Диких танців” - під час репетиції фіналу не витримала навіть скляна сцена. PR-команда Руслани обрала нестандартну, але дієву стратегію: наприклад, на прес-конференції присутнім пропонували дегустацію горілки й сала та майстер-клас з гри на трембіті.

  • 2005 рік: Ґринджоли у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2005 рік: "Ґринджоли" у Києві

    2005 року ювілейне 50-те "Євробачення" уперше проходить у Києві. На хвилі ейфорії після Помаранчевої революції віце-прем’єр Микола Томенко наполіг на участі гурту "Ґринджоли". Гімн революції "Разом нас багато" довелося переробити, адже політика суперечить правилам конкурсу. Виступ публіка оцінила не високо - "Ґринджоли" посіли 19 місце.

  • 2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2006 рік: Тіна Кароль в Афінах

    2006 року "Євробачення" проходило в Афінах після того, як у Києві перемогла учасниця від Греції. Україну на конкурсі представляла Тіна Кароль із піснею "Show Me Your Love". Запальний виступ і шоу з елементами українських танців забезпечили Тіні Кароль 7-ме місце. Щоправда, сама співачка пізніше зазначала, що "Євробачення" принесло їй більше витрат, ніж прибутку.

  • 2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2007 рік: Вєрка Сердючка у Гельсінкі

    На "Євробаченні" у Гельсінкі виступала Вєрка Сердючка з "Dancing Lasha Tumbai". Пісня, написана суржиком з кількох мов, ексцентричний костюм із зіркою на голові, підкорили європейських глядачів і принесли Україні друге місце. У Росії ж обурювалися тим, що приспів нагадує на слух "Russia, goodbye!" ("Росіє, прощавай!"). За твердженням автора, "Lasha Tumbai" монгольською означає "Збиті вершки".

  • 2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2008 рік: Ані Лорак у Белграді

    Другий рік поспіль Україні вдалося завоювати друге місце у фіналі "Євробачення". На конкурсі у Белграді від України виступала Ані Лорак з піснею "Shady Lady". Стратегія Ані Лорак відрізнялася від Вєрки Сердючки: шоу співачки було спокусливим. Зрештою, перемогу дістав російський учасник Діма Білан.

  • 2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2009 рік: Світлана Лобода у Москві

    Українська виконавиця виступала із піснею "Be My Valentinе". На сцені Лободу супроводжували танцюристи у костюмах римських легіонерів. Сама ж співачка під час виступу ефектно зіграла на барабанах. Виступ української конкурсантки посів 12 місце.

  • 2010 рік: Alyosha в Осло

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2010 рік: Alyosha в Осло

    На "Євробаченні" в Осло Україну представляла співачка Alyosha з піснею "Sweet People", що присвячена екологічним проблемам. Промо-кліп частково знімали у Прип'яті, поблизу ЧАЕС. Спершу представником України на "Євробаченні" мав бути Василь Лазарович, однак після приходу до влади президента Віктора Януковича керівництво Нацтелекомпанії змінилося і відбір проводили заново. Україна посіла 10 місце.

  • 2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2011 рік: Міка Ньютон у Дюссельдорфі

    2011 року на "Євробаченні" у німецькому Дюссельдорфі Україну представляла Міка Ньютон з піснею "Angel". І тоді український відбір також не минувся без скандалу: глядачі підозрювали фальсифікацію SMS-голосування. Проте конкурентки Джамала та Злата Огнєвіч відмовилися брати участь у переголосуванні. Міка Ньютон посіла 4 місце. Переможцями конкурсу став дует з Азербайджану.

  • 2012 рік: Гайтана в Баку

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2012 рік: Гайтана в Баку

    Співачка Гайтана виступала у Баку від України з піснею "Be My Guest". Конкурс в Азербайджані став поки найдорожчим за рівнем витрат за всю історію "Євробачення". На сцені Гайтану супроводжували танцюристи у кольорових костюмах, сама співачка з’явилась у білій сукні із віночком на голові. У фіналі пісня із запальними ритмами посіла 15 місце.

  • 2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2013 рік: Злата Огнєвіч у Мальме

    Після перемоги у Баку шведської конкурсантки Loreen з піснею "Euphoria", "Євробачення-2013" проходило у шведському Мальме. Україну представляла Злата Огнєвіч з композицією "Gravity". За задумом, на сцену співачку виносив велетень, Огнєвіч співала, стоячи на камені, у супроводі бек-вокалістів. Україна посіла третє місце.

  • 2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2014 рік: Марія Яремчук у Копенгагені

    2014 року на "Євробаченні" у Копенгагені від України виступала донька легендарного Назарія Яремчука Марія Яремчук з піснею "Tick-Tock". Національний відбір і тоді позначився скандалом навколо SMS-голосування. Проте співачка таки виступила на сцені міжнародного пісенного конкурсу й отримала 6 місце.

  • 2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2016 рік: Перемога Джамали у Стокгольмі

    2015 року Україна не брала участі через складну політичну ситуацію. 2016 року Україна із тріумфом повертається на конкурс у Стокгольмі. Співачка Джамала на сцені, що особливо запам'яталася дивовижними візуальними ефектами, виконала пісню "1944", присвячену трагедії депортації кримських татар. Виступ Джамали приніс Україні вже другу перемогу на конкурсі.

  • 2017 рік: O.Torvald у Києві

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2017 рік: O.Torvald у Києві

    2017 року "Євробачення" повернулося до Києва. Україну представляв гурт O.Torvald з роковою піснею "Time", що присвячувалась необхідності цінувати відведений кожному час. Проте виконавцям вдалося отримати лише 24-те місце. Несподівано для багатьох, на конкурсі переміг учасник від Португалії.

  • 2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

    2018 рік: Mélovin у Лісабоні

    2018 року на "Євробаченні" у Лісабоні Україну представляв одесит Mélovin, переможець шостого сезону шоу “Х-Фактор”. Співак виконав композицію "Under The Ladder". Виступ співака супроводжували вогняні спецефекти. Проте особливого враження на публіку це не справило - Україна посіла 17 місце, а переможницею стала учасниця від Ізраїлю Нетта (Барзілай) із піснею "Toy".

    Автор: Ірина Бойко


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Історія участі України у "Євробаченні": злети та падіння

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Ленін в голові зіпсував Україні "Євробачення"

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