Коментар: Коронавірус - не привід для расизму

На борту пасажирського лайнера німецької авіакомпанії Lufthansa, що летів до Китаю, минулої середи трапилася непередбачувана ситуація: китайський пасажир почав сильно кашляти після того, як літак набрав висоту. За його словами, за два тижні до польоту він був в Ухані - місті з мільйонним населенням, яке зараз закрите на карантин через спалах коронавірусу.

Інші пасажири почали демонструвати занепокоєння. Але капітан залишався спокійний, літак летів далі - і зміг абсолютно безпечно приземлитися в місці призначення. Члени екіпажу та пасажири відразу ж після прильоту були обстежені. Кількома годинах пізніше всі зітхнули з полегшенням: підозра на коронавірус не підтвердилася.

Між надмірною реакцією і підвищеною чутливістю до теми вірусу

Стрімке поширення потенційно смертельного вірусу викликало невпевненість у людей в усьому світі. Через широке висвітлення цієї теми в ЗМІ багато хто став більш чутливим до можливої ​​небезпеки. Але межі між надмірною реакцією і підвищеною чутливістю до цієї теми часто розмиті.

Людина з азіатською зовнішністю і легким кашлем часто ловить на собі недружні погляди - так начебто ця людина абсолютно точно є переносником коронавірусу 2019-nCov. У Франкфурті-на-Майні з цієї причини один азіат навіть піддався расистським нападкам.

"Ну що, у тебе китайський вірус?" - таке запитання часто ставлять останніми днями лише тому, що в людини азіатська зовнішність і вона трохи застуджена. Вислів "китайський вірус" насправді створює неправильне уявлення про те, хто є жертвою в ситуації, що склалася. Адже Китай страждає від коронавірусу більше, ніж всі інші країни, і він з насправді безпрецедентною прозорістю вживає всіх можливих заходів для того, щоб зупинити епідемію.

До речі, в самому Китаї дистанціюються від назви "уханьський вірус", оскільки це словосполучення покладає огульну відповідальність за подію на ціле місто. Але зовсім не жителі Уханя є причиною хвороби і надмірної паніки, що виникла в зв'язку з цим, а сам вірус, спалах якого міг статися де завгодно, в будь-якій точці світу.

В Ухані, де відомства наказали жителям не залишати свої будинки, мільйони людей виявляють дисципліну і жертвують своєю свободою пересування для того, щоб вірус не поширювався далі. Відео, які курсують в інтернеті, показують, як жителі одного району, вечорами спілкуються одне з одним через відкриті вікна і за допомогою мегафона, щоб не виходити з дому.

Вірус може торкнутися всіх

Найкращий захист від інфекції - регулярно мити руки. Це, перш за все, може мінімізувати ризики зараження. Але абсолютний захист цей захід забезпечити не може, вже точно не в епоху глобалізації, коли по світу вільно можуть переміщатися не тільки люди і товари, але і віруси. Зберігати дистанцію щодо людей лише тому, що у них азіатська зовнішність, не забезпечує додаткового захисту. Коронавірусу не потрібні візи, щоб дістатися в ту чи іншу країну, і він може торкнутися абсолютно всіх.

Людям у цій ситуації потрібно проявляти солідарність. Доти, доки ми не можемо з'ясувати, де саме з'явився вірус, не допоможуть ані паніка, ані звинувачення на чиюсь адресу, і вже точно ані расистські нападки, що зачіпають стандарти гігієни і харчування китайців. Коронавірус, згідно з науковими даними, безпечніший, ніж щорічно повторювана в Німеччині хвиля грипу. Тож подолаймо психологічні перепони, оцінимо ситуацію тверезо й зробимо з цього розумні висновки. Бо недарма ж Німеччина в перекладі з китайської означає "країна моралі".

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