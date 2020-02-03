 Коментар: Коронавірус - не привід для расизму | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.02.2020

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Світ

Коментар: Коронавірус - не привід для расизму

Того, хто лише має азіатську зовнішністю і кашляє, не можна звинувачувати в нинішній епідемії коронавірусу. Расистські нападки на китайців неприпустимі, вважає Данг Юан.

Новий коронавірус найбільше зачепив Китай

Новий коронавірус найбільше зачепив Китай

На борту пасажирського лайнера німецької авіакомпанії Lufthansa, що летів до Китаю, минулої середи трапилася непередбачувана ситуація: китайський пасажир почав сильно кашляти після того, як літак набрав висоту. За його словами, за два тижні до польоту він був в Ухані - місті з мільйонним населенням, яке зараз закрите на карантин через спалах коронавірусу.

Інші пасажири почали демонструвати занепокоєння. Але капітан залишався спокійний, літак летів далі - і зміг абсолютно безпечно приземлитися в місці призначення. Члени екіпажу та пасажири відразу ж після прильоту були обстежені. Кількома годинах пізніше всі зітхнули з полегшенням: підозра на коронавірус не підтвердилася.

Між надмірною реакцією і підвищеною чутливістю до теми вірусу

Стрімке поширення потенційно смертельного вірусу викликало невпевненість у людей в усьому світі. Через широке висвітлення цієї теми в ЗМІ багато хто став більш чутливим до можливої ​​небезпеки. Але межі між надмірною реакцією і підвищеною чутливістю до цієї теми часто розмиті.

Людина з азіатською зовнішністю і легким кашлем часто ловить на собі недружні погляди - так начебто ця людина абсолютно точно є переносником коронавірусу 2019-nCov. У Франкфурті-на-Майні з цієї причини один азіат навіть піддався расистським нападкам.

DW.COM

Вакцина проти нового коронавірусу з'явиться на ринку не раніше ніж за півтора року, каже в інтерв'ю DW вірусолог з Університету Марбурга Штефан Бекер. Він сподівається, що діятиме вона і проти інших подібних збудників. (03.02.2020)

Нежить, кашель, біль у горлі та висока температура - симптоми застуди, звичайного грипу чи коронавірусу часто схожі. Але деякі відмінності все ж є. (03.02.2020)

Новий медичний заклад у китайському Ухані, де вперше виявили коронавірус, розрахований на тисячу місць для хворих. Для спорудження шпиталю знадобилося менше двох тижнів. (03.02.2020)

Китайці не виходять на вулицю без масок і вірять, що влада впорається зі спалахом коронавірусу, - українська блогерка і студентка університету в Сучжоу розповіла DW про ситуацію в Китаї. (31.01.2020)

"Ну що, у тебе китайський вірус?" - таке запитання часто ставлять останніми днями лише тому, що в людини азіатська зовнішність і вона трохи застуджена. Вислів "китайський вірус" насправді створює неправильне уявлення про те, хто є жертвою в ситуації, що склалася. Адже Китай страждає від коронавірусу більше, ніж всі інші країни, і він з насправді безпрецедентною прозорістю вживає всіх можливих заходів для того, щоб зупинити епідемію.

До речі, в самому Китаї дистанціюються від назви "уханьський вірус", оскільки це словосполучення покладає огульну відповідальність за подію на ціле місто. Але зовсім не жителі Уханя є причиною хвороби і надмірної паніки, що виникла в зв'язку з цим, а сам вірус, спалах якого міг статися де завгодно, в будь-якій точці світу.

В Ухані, де відомства наказали жителям не залишати свої будинки, мільйони людей виявляють дисципліну і жертвують своєю свободою пересування для того, щоб вірус не поширювався далі. Відео, які курсують в інтернеті, показують, як жителі одного району, вечорами спілкуються одне з одним через відкриті вікна і за допомогою мегафона, щоб не виходити з дому.

Вірус може торкнутися всіх

Найкращий захист від інфекції - регулярно мити руки. Це, перш за все, може мінімізувати ризики зараження. Але абсолютний захист цей захід забезпечити не може, вже точно не в епоху глобалізації, коли по світу вільно можуть переміщатися не тільки люди і товари, але і віруси. Зберігати дистанцію щодо людей лише тому, що у них азіатська зовнішність, не забезпечує додаткового захисту. Коронавірусу не потрібні візи, щоб дістатися в ту чи іншу країну, і він може торкнутися абсолютно всіх.

Людям у цій ситуації потрібно проявляти солідарність. Доти, доки ми не можемо з'ясувати, де саме з'явився вірус, не допоможуть ані паніка, ані звинувачення на чиюсь адресу, і вже точно ані расистські нападки, що зачіпають стандарти гігієни і харчування китайців. Коронавірус, згідно з науковими даними, безпечніший, ніж щорічно повторювана в Німеччині хвиля грипу. Тож подолаймо психологічні перепони, оцінимо ситуацію тверезо й зробимо з цього розумні висновки. Бо недарма ж Німеччина в перекладі з китайської означає "країна моралі".

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Коронавірус у місті Ухань

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Невідомий вірус вражає Ухань

    31 грудня 2019 року Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) про низку випадків респіраторних інфекцій у місті Ухань, де мешкає близько 11 мільйонів людей. Штам вірусу невідомий, тож фахівці з усього світу взялися за його ідентифікацію. Початок поширення штаму простежили з ринку морепродуктів в Ухані. Ринок відразу закрили і повідомили про близько 40 інфікованих осіб.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Виявлено новий штам коронавірусу

    Були підозри, що це вірус гострого респіраторного синдрому (SARS) - хвороби, зафіксованої 2002 року в Китаї. Тоді від неї у світі померли майже 800 людей. Але 7 січня вчені повідомили, що йдеться про новий вірус. Як і SARS та звичайна застуда, він походить з родини коронавірусів. Йому тимчасово присвоїли назву 2019-nCoV. Симптоми: лихоманка, кашель, утруднене дихання та пневмонія.

  • Коронавірус у Китаї

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перша смерть у Китаї

    11 січня Китай оголошує про першу смерть від коронавірусу - 61-річний чоловік, який купував продукти на ринку в Ухані, помирає через ускладнення внаслідок пневмонії.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Вірус поширюється на сусідні країни

    Кілька днів потому Таїланд та Японія теж повідомили про випадки зараження людей, які відвідали той самий ринок в Ухані. Тим часом у Китаї підтверджують другу смерть у місті. Станом на 20 січня у Китаї вже три летальні випадки, а понад 200 людей - інфіковані.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Як передається вірус

    До середини січня вчені намагаються з'ясувати, як саме поширюється хвороба. Власне, коронавіруси - зоонози, тобто передаються від тварини до людини. Деякі коронавіруси можуть передаватися при кашлі та чханні. Аеропорти у всьому світі запроваджують перевірку пасажирів, які прибувають із Китаю. 20 січня влада КНР повідомила, що вірус може передаватися безпосередньо від людини до людини.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Безпрецедентні заходи в Китаї

    23 січня влада КНР закриває мегаполіс Ухань на карантин. Мета заходу - обмежити поширення вірусу. В Ухані припинено рух громадського транспорту та розпочато термінове спорудження нової лікарні для інфікованих пацієнтів. Станом на 24 січня інфікованих осіб вже понад 830. Зросла і кількість померлих - тепер їх 26. Влада країни вирішує закрити ще 13 міст, ізолювавши щонайменше 36 мільйонів людей.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Підстави для глобального надзвичайного стану?

    За межами Китаю підтверджується дедалі більше випадків зараження, зокрема в Південній Кореї, США, Непалі, Таїланді, Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії і Тайвані. Попри постійне зростання числа інфікованих, 23 січня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що оголошувати глобальний надзвичайний стан через цей вірус "зарано".

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Коронавірус досягає Європи та Австралії

    24 січня влада Франції підтвердила, що в країні зафіксовано три випадки коронавірусу. Це ознаменувало першу появу хвороби в Європі. Кілька годин потому Австралія теж підтвердила чотири випадки зараження цим вірусом.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Зачепило китайський Новий рік

    Цього разу китайський Новий рік починається зі стриманих святкувань 25 січня. Скасовано багато святкових заходів задля здержання поширення вірусу. Зазвичай у цей час мільйони китайців відвідують друзів та родичів. До кінця січня 17 китайських міст з населенням загалом понад 50 мільйонів закриті на карантин. З метою обмеження міграційного потоку святкування Нового року подовжують на три дні.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Закриття кордонів

    Перший випадок зараження підтвердили в Камбоджі. Тим часом Монголія закриває свій кордон з КНР для руху автомобілів, Росія зробила те саме в трьох регіонах на Далекому Сході. Глобальний туризм зазнає мільярдних збитків, ціни на нафту падають. Число смертей зросло до 41. Інфіковано вже понад 1300 людей, переважна більшість у КНР. Вчені сподіваються вже за три місяці мати вакцину проти цього штаму.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Німеччина приєднується до боротьби з вірусом

    27 січня глава МЗС ФРН Гайко Маас заявив, що Берлін розглядає можливість евакуації німецьких громадян з Уханю. На той момент у Німеччині ще не зареєстрували випадків зараження. Німецькі дослідники в Марбурзі увійшли до міжнародної спільноти, що працює над розробкою вакцини проти коронавірусу. Число жертв у Китаї сягає 81, а постраждалих у всьому світі нараховується вже 2700.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Перші випадки коронавірусу в Німеччині

    27 січня Німеччина повідомила про перший зафіксований на території країни випадок коронавірусу. Ним заразився 33-річний житель Баварії під час конференції у ФРН від китайської колежанки, яка її теж відвідала. Чоловіка переводять під карантин та спостереження до лікарні Мюнхена. Згодом вірус підтвердився у трьох його колег. Число загиблих у Китаї сягає 132, число заражених по всьому світу - 6 000.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Евакуація іноземних громадян з Уханю

    28 січня Японія та США стали першими країнами, що евакуювали деяких своїх громадян з Уханю. Чотирьох японських пасажирів одразу з аеропорту забрали до лікарні з високою температурою. Про намір евакуювати своїх громадян з Уханю повідомили Австралія та Нова Зеландія. Загалом у світі вже понад 6000 інфікованих вірусом 2019-nCoV, що більше, ніж під час спалаху вірусу SARS у 2002-2003 роках.

  • Спалах коронавірусу

    Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

    Від вірусу постраждали вже всі провінції КНР

    У ніч на 30 січня стало відомо про випадок інфікування коронавірусом у провінції Тибет - єдиним регіоном КНР, на який досі вірус не поширився. Число смертей від коронавірусу зросло до 170, а підтверджених випадків зараження в КНР стало 7711. Серед країн, де виявили вірус, Австралія, В'єтнам, Канада, Малайзія, ОАЕ, Сінгапур, США, Таїланд, Франція, Південна Корея, Японія. Ситуацію обговорює ВООЗ.

    Автор: Крістіна Бурак


DW.COM

Коронавірус: хронологія поширення небезпечного захворювання

Спалах коронавірусу, перші симптоми якого схожі на грип, уже спричинив фактично надзвичайний стан у Китаї та тримає в напрузі світ. Учені поки що безрезультатно намагаються розробити вакцину проти коронавірусу. (30.01.2020)  

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Спалах коронавірусу, перші симптоми якого схожі на грип, уже спричинив фактично надзвичайний стан у Китаї та тримає в напрузі світ. Учені поки що безрезультатно намагаються розробити вакцину проти коронавірусу.

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Докладно

Новий коронавірус найбільше зачепив Китай

Коронавірус - не привід для расизму

Того, хто лише має азіатську зовнішністю і кашляє, не можна звинувачувати в епідемії коронавірусу, вважає Данг Юан.  

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