Коментар: Зупиніть масовий туризм

Де ви побували цього літа? В Барселоні? Амстердамі? Римі? Багатьом іншим теж спало на думку відправитись саме в ці міста! І якраз у цьому проблема.

Масовий туризм уже давно перетворився на пошесть. У Венеції це відчувається особливо: на 50 тисяч жителів - 30 мільйонів туристів щорічно. Виходить, що кожному мешканцю залишається менше простору, ніж передбачено законодавством про захист тварин для курок. Більшості, хто подорожує круїзними пароплавами, знайоме це відчуття, коли судно кидає якір буквально у центрі міста. Незабаром цьому буде покладено край. Хоча на завершення будівництва нового терміналу в промисловому районі Венеції, віддаленому від центру, доведеться ще чекати чотири роки.

На кожного місцевого - понад 20 туристів

Так довго чекати в Амстердамі не хочуть: там на 860 тисяч жителів приходиться 18 мільйонів туристів. Це більше, ніж усе населення Нідерландів! Відкривати нові сувенірні крамниці та готелі вже заборонили. Здавати помешкання туристам та відпускникам дозволяється лише впродовж 30 днів на рік. А як ще все це могло завершитися?!

Томас Шпан, економічний оглядач DW

Як бути з туристами? Над цим питанням ламають собі голову й Барселоні, де на 1,6 мільйона містян приходиться 30 мільйонів туристів-одноденок. На центральному бульварі Ла-Рамбла цілком можна потрапити в справжній пішохідний затор.

Але ж міста самі покликали до себе цих агресорів у шортах. Навряд чи можна знайти таке велике місто, яке б не включилося в конкурентну боротьбу за туристів. Адже туристичний бізнес гарантує мільярдні надходження до міських бюджетів. Але якою ціною?

Серед місцевого населення невдоволення через туристів зростає. Також і мені не приносять насолоди подорожі, коли відчуваєш, що тобі не раді. Тому я вважаю це правильним, що міста хочуть запобігти туристичному перенасиченню, зменшують кількість місць у готелях і запроваджують обмеження на здавання житла в оренду туристам, підвищують туристичний збір.

Регулювання потоку туристів

Незабаром наплив туристів в історичних місцях також планують регулювати за допомогою вхідних квитків. Якщо там хтось зупиниться для того, аби з'їсти власний бутерброд чи подрімати, ризикує сплатити штраф. За сидіння на Іспанських сходах у Римі вже стягують до 400 євро.

Усе це робить відвідування міст дорогим задоволенням, і якщо не буде достатньо місць у готелі, тоді поїздку взагалі доведеться перенести. Абсолютно правильно! Адже який сенс має відвідування міста, визначні пам'ятки якого я майже не можу побачити через суцільні маси туристів, не кажучи вже про те, аби цими пам'ятками насолодитися й віддати їм належне!