 Коментар: Захист української родини - підтримкою чи цькуванням? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 22.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Коментар: Захист української родини - підтримкою чи цькуванням?

Політика гендерної рівності - одна з цілей сталого розвитку ООН - скерована якраз на те, щоб гідність людини захищалася державою як у публічній, так і у приватній площині, тобто у родині, вважає Лариса Денисенко.

Більше 300 народних депутатів об'єдналися, аби захищати традиційні цінності українців (символічне фото)

В українському парламенті днями утворили найбільше міжфракційне об'єднання (МФО) "Цінності, гідність, родина". Понад 300 народних депутатів маніфестують за"захист вічних цінностей українського суспільства і протидію спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди". Вони готові ухвалювати закони, "які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді".

Політична мода?

Здається, МФО закидає українцям, що для них політично модною стає відмова від родинних цінностей. Але ж уже майже рік в Україні - без перебільшення - політичним трендсеттером вважається президент України Володимир Зеленський. І якщо брати його ставлення до родини, то навіть свої брифінги з суспільно вагомих державницьких питань він обриває, аби встигнути "до дружини, до дітей". Очевидно, що родина є пріоритетом для першої особи держави.

Тож, певне, один з ідеологів МФО Святослав Юраш зі "Слуги народу" не вважає президентські патерни політичною модою або не зважає на них. Він, вочевидь, визнає, що політичною модою, вбивчою для української родини, є політика гендерної рівності. А співголова МФО від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Олег Волошин уже навіть публічно потішився "виттям представників ЛГБТ та їхніх симпатиків" через створення "Цінностей, гідності, родини".

Лариса Денисенко

Лариса Денисенко

Не знають ці народні депутати, що політика гендерної рівності - одна з цілей сталого розвитку ООН - якраз скерована на те, щоб гідність людини - незалежно від гендеру та статі - захищалася державою як у публічній, так і у приватній площині, тобто у родині.

Не відають ці мужі, що "фундаментальне природне право", яке, на їхній погляд, перебуває під загрозою знищення, за всіма міжнародними правовими документами належить саме людині, а не соціальним конструктам. І право людини на сім'ю, на приватне життя, а також права людини в родині державою мають гарантуватися.

Що це передовсім означає? Що держава гарантує захист прав дітей, незалежно від того, у шлюбі вони народжені чи ні, запобігання домашньому насильству, боротьбу з соціальним сирітством і бідністю. Держава запроваджує соціальну підтримку, гендерне бюджетування з урахуванням різного досвіду чоловіків та жінок і сексуальну освіту в школі. І саме держава гарантує підтримку відповідального батьківства та материнства.

Готові боротися з домашнім насильством?

Першою ініціативою, яку могли би запровадити понад 300 голосами представники та представниці МФО, мала би стати ратифікація Стамбульської конвенції. Тієї, яку 2011 року підписали 46 країн та ЄС, спрямувавши її норми проти насильства в родині. Яку Україна хоч і підписала, але однією з небагатьох досі не ратифікувала, тобто законодавчо не взяла на себе зобов'язання її виконувати.

Утім, лідери МФО знову пропонують гендерні лякалки з метою вихолощення з-під захисту Стамбульської конвенції представників ЛГБТ. Ну а що? Та хай там всіх хоч повбивають одне одного, що до того "нормальним людям", натомість не затягнуть у свої гріховні тенета і не згомосексуалять нікого.

Проти "сексуальних девіацій"

Як заявив Волошин, "конституційна більшість не сумнівається, що слово "сім'я" означає союз чоловіка та жінки". Він нагадав, що "за сексуальні девіації нещодавно ще до дурки відправляли", тож робити їх нормою ніхто не буде.

Співголова об'єднання з ОПЗЖ міг би зробити сміливий правозахисний крок і закликати до ухвалення в Україні закону про цивільне партнерство. Він міг би захистити право на створення родини, надати державну гарантію захисту цього права значній кількості позбавлених цього людей.

Міг би. Але натомість Волошин пропагує порушення Загальної декларації з прав людини і Європейської конвенції про захист основних прав людини і свобод, котрі надають право на утворення родини рівною мірою як чоловікам, так і жінкам. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) констатував, що стосунки людей, які мають стабільне одностатеве партнерство, охоплюються поняттям "сімейне життя" за аналогією з такими ж стосунками різностатевої пари.

З одного боку, від об'єднання можна очікувати запровадження шведської моделі боротьби з проституцією, коли криміналізується клієнт/клієнтка за отримання сексуальних послуг, а не та/той, хто їх надає (про такі наміри заявив пан Юраш), а з іншого боку - заборони абортів, запровадження податку на бездітність і штрафу за розлучення, видалення із законодавчого поля дискримінації за ознакою гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації тощо.

Навіщо згадувати про зобов'язання України як держави-члена ООН та Ради Європи і ратифікантки вагомих міжнародно-правових договорів з прав людини і свобод, навіщо посилатися на рішення ЄСПЛ, що є джерелом українського права, якщо можна щоквартально радитися з релігійними діячами, певне, з приводу традиційних цінностей українського народу, наче вони зберігаються в Лаврських печерах.

МФО в українському парламенті позиціонує себе як консервативну силу, що поставила собі за мету донести до українських інтелектуалів "світову консервативну думку". Утім, коли навіть Римо-католицьку церкву важко запідозрити у запровадженні ліберальних ідей та загрозливих для родини практик, публічні заяви Папи Римського засвідчують готовність приймати будь-яку людину незалежно від її гендерної ідентичності та статі.

Якими ж будуть ініціативи найбільшого в парламенті МФО? Спрямованими на прийняття, відповідальність, захист та підтримку людини? Чи скерованими на обмеження, цькування за інакшість та ігнорування проблеми гендерно обумовленого насильства? Покаже тільки час.

Авторка: Лариса Денисенко - українська журналістка, правозахисниця, членкиня Національної ради з питань антикорупційної політики при президенті України

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Дивитись відео 05:32

Рік після камінг-ауту: як змінилось життя військового-гея (28.08.2019)

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки

    17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    "Права людини важливіші за традиції"

    Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"

    Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Вперше до ходи були залучені рухомі платформи

    Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


DW.COM

"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

У Києві вчетверте відбувся "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. Найяскравіші моменти, гасла та образи ходи - у фотогалереї DW. (17.06.2018)  

Аудіо й відео до теми

Рік після камінг-ауту: як змінилось життя військового-гея (28.08.2019)  

Також за темою

Symbolbild Gender Geschlechter Gehalt

Скасувати "гендер". Чому українські депутати взялися захищати традиційні цінності 22.01.2020

Щоб захистити українців від одностатевих шлюбів, проституції, алкоголізму та гендерної рівності, більше 300 нардепів створили об'єднання "Цінності, Гідність, Родина" та вже готують відповідні законопроєкти.

Реклама

Докладно

Коронавірус у Китаї

Що відомо про новий коронавірус у Китаї

DW пропонує розглянути факти щодо нового захворювання.  

Потяг Укрзалізниці (DW/V.Prykhid)

Трудовий кодекс: обурені робітники і загроза страйку (відео)

Оновлення Трудового кодексу, ініційоване "Слугою народу", викликає спротив профспілок і працівників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  