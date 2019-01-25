Коментар до Дня пам'яті жертв Голокосту: Без компромісів

Знадобилось багато часу, аби Німеччина нарешті визнала, що вона є країною мігрантів. Багато хто досі не може збагнути, що бажання людей жити й працювати в Німеччині є не лише культурним збагаченням. З огляду на демографічний розвиток громадяни найбільшого в Європі народного господарства не зможуть зберегти рівня свого життя, якщо не залучатимуть до себе робочої сили та знань з інших країн.

Не дозволяти жахам минулого себе паралізувати

74 роки тому було звільнено нацистський концентраційний табір Аушвіц (Освенцім) - сьогодні цей день є хорошою нагодою для того, аби замислитись над тим, що, власне, означає - іммігрувати до Німеччини, жити тут або навіть прагнути отримати німецьке громадянство. Це хороший день для того, аби зрозуміти, чому до бажання визнати свою країну країною мігрантів належить також дотримання абсолютно чітких і непорушних правил. Що існує таке німецьке самоусвідомлення, яке ніколи не може ставитись під питання, з огляду на яке не може бути жодних компромісів.

Головна редакторка DW Інес Поль

Німеччина несе відповідальність за смерть щонайменше шести мільйонів євреїв. Вона несе відповідальність за смерть і життя подальших мільйонів людей на європейському континенті та за його межами. Ця німецька історія ніколи не завершиться, про неї не можна забувати, пам'ять про неї повинна жити далі - за допомогою таких пам'ятних днів, як сьогоднішній.

Озираючись назад, однак, не можна дозволяти жахам минулого себе паралізувати. Потрібно дивитись у майбутнє, але постійно запитувати себе: що ми можемо зробити сьогодні й зараз, аби бути гідними цій особливій відповідальності? Саме тому, що йдуть із життя останні з тих, хто тоді вижив, але також останні з тих, хто був причетний до тих злочинів, ми повинні знайти інші способи, як зробити так, аби молоді люди, майбутні виборці, ті, від кого в майбутньому залежатимуть політичні рішення, зрозуміли цю відповідальність.

Чим глибше в минулому залишається нацистське правління, тим складнішим стає збереження розуміння його значення для сучасності. Такою є природа речей.

Об'єднатись - незалежно від партійної приналежності

Тому важливо і правильно інформувати дітей у школах, організовувати шкільні поїздки до колишніх концентраційних таборів і таборів смерті, але також відвідувати, наприклад, місця Верденської битви. Важливо і правильно, щоб усі демократичні та політичні сили об'єдналися, попри різну партійну приналежність, заради послідовної боротьби з ненавистю до євреїв та антисемітизмом.

Але так само важливо, щоб ті, чиї предки у найтемніший період німецької історії тут ще не жили або хто щойно сюди іммігрував, зрозуміли, що кожен, хто сьогодні живе в Німеччині, повинен бути готовим взяти на себе цю відповідальність. Оскільки ця відповідальність стосується не особистої провини, а самоусвідомлення Федеративною Республікою Німеччиною себе. Розуміння цього також належить до сьогодення.