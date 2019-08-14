Коментар: Грета Тунберг і ходіння по воді

Якби Грета Тунберг була справжнім Месією, то могла б і ходити по воді. Тож дилеми, як краще подорожувати через Атлантику з нульовими викидами, взагалі б не поставало. Однак, щоб потрапити вчасно на Кліматичний саміт ООН у Нью-Йорку 23 вересня, у дорогу їй слід було б вирушити дещо раніше. Навіть тоді, коли б вона йшла пішки водою цілодобово (як вона зараз пливе), до Нью-Йорка їй би знадобилося 60 діб.

Натомість Тунберг подорожує яхтою. Це теж сміливе рішення. Я і досі чітко пам'ятаю свій перший парусний круїз в Егейському морі. На третій день море хвилювалось, а мене здолала "морська хвороба". На щастя, того ж дня ми повернулися в порт. Грета та її команда будуть безперервно в морі близько 15 діб. Вони пливуть на судні, де немає комфортного ліжка та навіть туалету. Греті буде непросто. Але вона наполягала на тому, щоби подорожувати з нульовими викидами. Такою була її умова.

Зміни клімату на порядку денному завдяки Греті

І це знову те, що вирізняє Грету, - абсолютне, радикальне та безкомпромісне відстоювання головної ідеї. Ще рік тому про 16-річну активістку мало хто знав. Сьогодні у неї мільйони прихильників. Вона також відіграла помітну роль у тому, що проблема зміни клімату опинилась на порядку денному політичного життя Німеччини та перед виборами до Європейського парламенту. Настільки, що це навіть відтіснило на другий план Brexit або борги Італії.

Оглядач DW Фелікс Штайнер

За фокусування на темі змін клімату, перед чим відступають усі інші проблеми, Грету вже не раз називали пророком. Церква дуже була б зраділа, маючи у своїх лавах когось, як Грету з її пророчими талантами та місіонерським завзяттям. Справді, віра людей у рух "Fridays for Future" напевно змусила Папу Римського (з яким, звісно, вона вже зустрілася) та церковних кліриків відчувати заздрість.

Цікаво, що далі чекає на Грету Тунберг та її здебільшого молодих послідовників. Так, щотижня проходять досить вражаючі за масштабами кліматичні мітинги. Проте, багато її фанатів, вирушаючи цього року у літню відпустку, не проявили особливої екологічної свідомості. Самі по собі шкільні страйки та кольорові плакати зміну клімату не зупинять.

Перегнула палицю?

Враховуючи все це, напрошується запитання, чи не перебрала Грета міру, коли вирішила перетнути Атлантику на швидкісній спортивній яхті? Те, що вона подорожує до США практично без шкідливих викидів, - добре і чудово. Але сумнівно, що прості люди надихнуться її прикладом, враховуючи малокомфортабельні умови подорожі такою яхтою. Цікаво і те, чи вдасться піар-машині Грети (на борту яхти перебуває документаліст) якось вирівняти цей недолік в очах публіки.

Відро замість убиральні - на яхті досить спартанські умови

Грету так часто порівнювали з пророком, а її постулати з релігією, що можна зробити і додатковий висновок. Нова (і не тільки) релігія може лише тоді стати успішною, коли її пророків вважають гідними довіри. Релігії досягали найбільшого успіху, коли співпрацювали зі світськими силами. З точки зору демократії, це означало б готовність до компромісів та визнання того, що існують й інші легітимні потреби та цілі, а не лише ті, що передбачені релігійними канонами.

Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) завжди радила думати з прицілом на наслідки. А ексканцлер Гельмут Коль (Helmut Kohl) колись менш прозаїчно сказав, що результат - єдине, що важливо. Іншими словами, залишатися непохитно вірним твоєму вченню, не маючи при цьому впливу, - малоефективно. А от досягати компромісів з далекосяжними наслідками - це те, що може навіть змінити світ. Принаймні, варто про це подумати. У Грети Тунберг є на це 15 днів. Сім футів під кілем і гожого вітру тобі, Грето!

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.