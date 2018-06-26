Коментар: Головному тренерові збірної ФРН час у відставку

Успіх німецької збірної з футболу виявився лише тимчасовим. Відповідальність за невихід команди до плей-офф Чемпіонату світу несе її головний тренер Йоахім Лев, вважає оглядач DW Йоша Вебер.
Вильоту німецької збірної з футболу з групового туру ЧС-2018 навряд чи варто дивуватися, адже до цього все й ішло. Чинні чемпіони світу здавалися лише блідою тінню самих себе. Останні сім місяців німецькі футболісти виглядали повільними, неуважними, позбавленими уяви та вразливими. З листопада 2017 року, коли збірна Німеччини кваліфікувалася на ЧС-2018, вийшовши з групи, де у неї не було реальних суперників, Бундестім тричі зіграла внічию, двічі зазнала поразки і здобула одну перемогу - над командою Саудівської Аравії, яка посідає у світовому рейтингу ФІФА 67-е місце.
"Ми погано підготувалися", - визнає сьогодні головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев (Joachim Löw). Утім, це надто м'яко сказано. Поразка німецької команди в першому матчі чемпіонату світу проти збірної Мексики стала логічним продовженням негативної тенденції, а результат гри проти Швеції, відверто кажучи, не був схожий на справжню перемогу. Прикрий виліт німецької збірної з ЧС-2018 за підсумками групового етапу після двох поразок у трьох матчах не можна назвати ані випадковістю, ані невдачею, ані низкою несприятливих подій. Він цілком заслужений. Безперервне падіння німецької збірної досягло дна.
"Останній матч, в якому ми впевнено зіграли, відбувся восени 2017 року. Це вже відносно давно", - зазначив захисник Матс Гуммельс (Mats Hummels) після поєдинку, який став останньою краплею у низці невдач збірної Німеччини.
Рахунок 2:0 (0:0) на користь Південної Кореї став свідченням жахливої безпорадності німецьких футболістів. Повна відсутність ідей, незважаючи на наявність у команді таких зірок, як Тоні Кроос (Toni Kroos) і Месут Озіл (Mesur Özil). Жодного забитого гола, тому що ніхто з трьох нападників - ні Тімо Вернер (Timo Werner), ні Маріо Гомес (Mario Gomez), ні тим більше Томас Мюллер (Thomas Müller) - не був у кращій формі. Про жодну стабільність не було й мови: адже навіть найрезультативніші гравці - Матс Гуммельс, Жером Боатенг (Jerome Boateng) і Йозуа Кімміх (Joshua Kimmich) - робили кричущі помилки. При цьому слід врахувати, що німці грали проти дуже посередніх суперників.
Збірну Німеччини згубила пиха
Мексика і Південна Корея обіграли Німеччину. У матчі проти Швеції емоції з нагоди перемоги, здобутої німецької збірної на останній хвилині додаткового часу, затьмарили собою її відверто слабку гру. Виліт німців з ЧС-2018 був лише питанням часу. Тепер деякі експерти і журналісти говорять про "прокляття чемпіонів": четверо з п'яти останніх чемпіонів світу не змогли пройти до плей-офф в наступному турнірі.
Зрозуміло, все це нісенітниця. Магія тут ні до чого: ніхто не зурочив німецьку збірну, сподіваючись вивести її з гри. Зате одне можна констатувати напевно, а саме - у лавах гравців панувала пиха. Як стверджує тренер німецької збірної, його команда була налаштована по-бойовому. Ні, на жаль, це далеко не так, пане Лев. Ви глибоко помиляєтеся.
Чемпіони світу здавалися самовдоволеними, стомленими, швидше за все через безліч змагань, але насамперед - невмотивованими. Збірна Німеччини потрапила до тієї ж пастки, що і її попередниці - команди Франції, Іспанії та Італії. Це не "прокляття", а брак бажання подальшого розвитку. Жага до перемоги була задоволена, а ставка на досвідчених гравців не принесла нових успіхів.
Тріумф молодої команди на Кубку конфедерацій ФІФА став сигналом, який, утім, був інтерпретований невірно. Молоде, спрагле успіху покоління футболістів зуміло чудово проявити себе на генеральній репетиції Кубку світу, однак на момент початку ЧС-2018 залишилося за бортом. Таким талантам, як Юліан Брандт (Julian Brandt) було дозволено вступити в гру лише на заключному етапі чемпіонату. Інших же - наприклад, нападника Лероя Сане (Leroy Sané) - взагалі лишили вдома.
Потенціал Лева вичерпався
За всіма цими рішеннями стоїть Йоахім Лев, який вирішив зробити ставку на досвідчених гравців. "Зрозуміло, я повинен взяти на себе відповідальність за це", - заявив він. З цим можна тільки погодитися. Звичайно, найбільш, мабуть, успішного тренера національної збірної Німеччини важко звинувачувати в поразці: зрештою, під його керівництвом в період з 2006 по 2016 рік німецька збірна завжди потрапляла в четвірку найкращих на чемпіонатах світу та Європи. Це забезпечило тренеру широке визнання у всьому світі.
Однак, зараз потенціал Лева вичерпаний. Йому не вдалося налаштувати команду на перемогу. Він не зміг домогтися того, щоб до початку чемпіонату гравці збірної перебували в хорошій фізичній формі. У трьох матчах ЧС-2018 йому не вдалося послідовно реалізувати план "Б". І навіть якщо президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) вже поспішив захистити Лева, продовжувати в тому ж дусі не можна. Збірна Німеччини потребує кардинальних змінах: це стосується як гравців, так і тренерського штабу.
Автор: Йоша Вебер, спортивний оглядач DW
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Для німецької збірної Чемпіонат світу з футболу-2018 закінчився поразкою Південній Кореї, після якої німці залишили турнір, будучи останніми в групі. У країні розчаровані всі - від спортсменів до політиків. (27.06.2018)