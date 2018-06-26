Коментар: Головному тренерові збірної ФРН час у відставку

Вильоту німецької збірної з футболу з групового туру ЧС-2018 навряд чи варто дивуватися, адже до цього все й ішло. Чинні чемпіони світу здавалися лише блідою тінню самих себе. Останні сім місяців німецькі футболісти виглядали повільними, неуважними, позбавленими уяви та вразливими. З листопада 2017 року, коли збірна Німеччини кваліфікувалася на ЧС-2018, вийшовши з групи, де у неї не було реальних суперників, Бундестім тричі зіграла внічию, двічі зазнала поразки і здобула одну перемогу - над командою Саудівської Аравії, яка посідає у світовому рейтингу ФІФА 67-е місце.

Йоша Вебер, спортивний оглядач DW

"Ми погано підготувалися", - визнає сьогодні головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев (Joachim Löw). Утім, це надто м'яко сказано. Поразка німецької команди в першому матчі чемпіонату світу проти збірної Мексики стала логічним продовженням негативної тенденції, а результат гри проти Швеції, відверто кажучи, не був схожий на справжню перемогу. Прикрий виліт німецької збірної з ЧС-2018 за підсумками групового етапу після двох поразок у трьох матчах не можна назвати ані випадковістю, ані невдачею, ані низкою несприятливих подій. Він цілком заслужений. Безперервне падіння німецької збірної досягло дна.

"Останній матч, в якому ми впевнено зіграли, відбувся восени 2017 року. Це вже відносно давно", - зазначив захисник Матс Гуммельс (Mats Hummels) після поєдинку, який став останньою краплею у низці невдач збірної Німеччини.

Рахунок 2:0 (0:0) на користь Південної Кореї став свідченням жахливої безпорадності німецьких футболістів. Повна відсутність ідей, незважаючи на наявність у команді таких зірок, як Тоні Кроос (Toni Kroos) і Месут Озіл (Mesur Özil). Жодного забитого гола, тому що ніхто з трьох нападників - ні Тімо Вернер (Timo Werner), ні Маріо Гомес (Mario Gomez), ні тим більше Томас Мюллер (Thomas Müller) - не був у кращій формі. Про жодну стабільність не було й мови: адже навіть найрезультативніші гравці - Матс Гуммельс, Жером Боатенг (Jerome Boateng) і Йозуа Кімміх (Joshua Kimmich) - робили кричущі помилки. При цьому слід врахувати, що німці грали проти дуже посередніх суперників.

Збірну Німеччини згубила пиха

Мексика і Південна Корея обіграли Німеччину. У матчі проти Швеції емоції з нагоди перемоги, здобутої німецької збірної на останній хвилині додаткового часу, затьмарили собою її відверто слабку гру. Виліт німців з ЧС-2018 був лише питанням часу. Тепер деякі експерти і журналісти говорять про "прокляття чемпіонів": четверо з п'яти останніх чемпіонів світу не змогли пройти до плей-офф в наступному турнірі.

Зрозуміло, все це нісенітниця. Магія тут ні до чого: ніхто не зурочив німецьку збірну, сподіваючись вивести її з гри. Зате одне можна констатувати напевно, а саме - у лавах гравців панувала пиха. Як стверджує тренер німецької збірної, його команда була налаштована по-бойовому. Ні, на жаль, це далеко не так, пане Лев. Ви глибоко помиляєтеся.

Чемпіони світу здавалися самовдоволеними, стомленими, швидше за все через безліч змагань, але насамперед - невмотивованими. Збірна Німеччини потрапила до тієї ж пастки, що і її попередниці - команди Франції, Іспанії та Італії. Це не "прокляття", а брак бажання подальшого розвитку. Жага до перемоги була задоволена, а ставка на досвідчених гравців не принесла нових успіхів.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? У другу лігу, але з коханою Незважаючи на те, що команда "Кельн" вибула в цьому сезоні з вищої ліги, лівий захисник "Кельна" та збірної ФРН Йонас Гектор вирішив не переходити у більш успішні клуби, хоча пропозицій було достатньо. Кажуть, він залишився в Кельні через свою кохану- Анніки. На світлині вона зліва, разом з подругою нападника збірної Юліана Дракслера Лєною. Обидві дівчини - студентки.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? Подруга юності Півзахиснику Тоні Кроосу було лише 18 років, коли він (на той час - гравець молодіжної команди мюнхенської "Баварії") познайомився з Джессікою Фарбер. З тих пір вони разом. У 2013 році у них народився Леон (на фото). Через два роки вони розписалися. Ще через рік у них народилася донька Амелі. Джессіка - економіст за освітою, працює в туристичній галузі.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? Усе про йогу Центральний захисник Матс Гуммельс і його дружина Каті познайомилися в Мюнхені в 2007 році, потім вісім років жили разом у Дортмунді (Матс виступав за "Боруссію"). Каті, що працює телеведучою, закінчила економічний факультет політехнічного університету, паралельно серйозно вивчала йогу. Цьогоріч у січні у подружжя народився первісток. А днями вийшла друком книжка Каті Гуммельс, присвячена йозі.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? Весілля на милицях Воротар збірної Німеччини Мануель Нойєр познайомився зі студенткою Ніною Вайс (на фото) у 2014 році, невдовзі після того, як німці виграли чемпіонат світу і Нойєр розлучився зі своєю колишньою подругою. Одружилися вони у 2017-му, причому перед вівтарем Мануель Нойєр стояв на милицях, адже отримав перелом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? У дорозі з воротарем Дружині голкіпера Марка-Андре тер Штеґена довелося з ним чимало помандрувати. Даніела народилася в Данії, але познайомилися вони у Німеччині, коли тер Штеген ще виступав за "Боруссію" з Менхенґладбаха. Коли його запросили до "Барселони", Даніела поїхала з ним. Вона - студентка, вивчає архітектуру у відомій Барселонській вищій школі мистецтв. У травні 2017-го вони одружилися.

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Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? Кохання на відстані З Ліною Майєр захисник збірної ФРН і мюнхенської "Баварії" Йозуа Кімміх познайомився ще коли грав у Лейпцигу. Вона вчилася на юридичному факультеті університету і підробляла в квитковій касі стадіону й магазині сувенірів. У липні 2015 року Кімміх перейшов до "Баварії". Але "кілометри" не розлучили закоханих. Торік Ліна отримала диплом і переїхала в Мюнхен до Кімміха.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? Нетипова пара Не зовсім типове для "зоряного" футбольного світу подружжя - нападник німецької збірної Маріо Ґомес і його дружина Карина. Вона на шість років старша за Маріо, і це її другий шлюб. Одружилися вони у 2016-му (світлина зроблена на їхньому весіллі), цьогоріч у травні у них народився син. Карина певний час працювала в модельному бізнесі, зокрема, рекламувала косметику Nivea.

Кохані німецьких футболістів: хто найбільше вболіватиме за збірну Німеччини? Важка юність У подруги Марко Ройса, моделі Скарлетт Гартманн, була, м'яко кажучи, не найщасливіша юність. Її батько помер від передозування, коли Скарлетт вчилася в четвертому класі. Як з'ясувала одна з бульварних газет, батько Скарлет спільно з його зведеним братом були власниками будинку розпусти. "Мені все одно, чим займалися її батько і дядько", - говорить на це Марко Ройс. Автор: Єфім Шуман, Азад Сафаров



Тріумф молодої команди на Кубку конфедерацій ФІФА став сигналом, який, утім, був інтерпретований невірно. Молоде, спрагле успіху покоління футболістів зуміло чудово проявити себе на генеральній репетиції Кубку світу, однак на момент початку ЧС-2018 залишилося за бортом. Таким талантам, як Юліан Брандт (Julian Brandt) було дозволено вступити в гру лише на заключному етапі чемпіонату. Інших же - наприклад, нападника Лероя Сане (Leroy Sané) - взагалі лишили вдома.

Потенціал Лева вичерпався

За всіма цими рішеннями стоїть Йоахім Лев, який вирішив зробити ставку на досвідчених гравців. "Зрозуміло, я повинен взяти на себе відповідальність за це", - заявив він. З цим можна тільки погодитися. Звичайно, найбільш, мабуть, успішного тренера національної збірної Німеччини важко звинувачувати в поразці: зрештою, під його керівництвом в період з 2006 по 2016 рік німецька збірна завжди потрапляла в четвірку найкращих на чемпіонатах світу та Європи. Це забезпечило тренеру широке визнання у всьому світі.

Однак, зараз потенціал Лева вичерпаний. Йому не вдалося налаштувати команду на перемогу. Він не зміг домогтися того, щоб до початку чемпіонату гравці збірної перебували в хорошій фізичній формі. У трьох матчах ЧС-2018 йому не вдалося послідовно реалізувати план "Б". І навіть якщо президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) вже поспішив захистити Лева, продовжувати в тому ж дусі не можна. Збірна Німеччини потребує кардинальних змінах: це стосується як гравців, так і тренерського штабу.

Автор: Йоша Вебер, спортивний оглядач DW

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