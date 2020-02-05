Коментар: Вибори прем'єр-міністра Тюрингії - ганьба для Німеччини

Рівно тиждень тому, 29 січня 2020 року, німецький Бундестаг вшанував пам'ять жертв Голокосту. Урочисте засідання було приурочене до 75-ої річниці визволення табору смерті "Освенцім". У своєму виступі в Берліні президент Ізраїлю Реувен Рівлін закликав німців ніколи не забувати про минуле і послідовно боротися з антисемітизмом, расизмом і ксенофобією.

У прагненні до ідеалів свободи і демократії на німцях і політичних партіях ФРН лежить особлива відповідальність чинити відповідно до уроків історії. "Німеччина не має права зазнати невдачі", - такими були його слова.

І ось будь ласка: рівно за тиждень нового прем'єр-міністра федеральної землі Тюрингія -Томаса Кеммеріха (Thomas Kemmerich) з Вільної демократичної партії (ВДП) - обирають за підтримки правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Ця подія є потрясінням для країни. Вона показує, що регіональні політики Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Вільної демократичної партії (ВДП), які зробили такий вибір, не зрозуміли своєї історичної відповідальності. Ця подія також є перевіркою на стійкість демократичних партій в країні і може в підсумку навіть призвести до нових виборів до Бундестагу.

Тюрингія:спокуса владою

Вже у найближчі тижні буде видно, чи стримають провідні німецькі політики свої обіцянки ніколи не створювати парламентську більшість з АдН. Чи спокуса владою виявиться сильнішою?

Шеф-редакторка DW Інес Поль

Так, лідерка ХДС Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) дала чітку установку регіональному відділенню своєї партії в Тюрингії не створювати союзів з АдН за жодних обставин. Але що означає невиконання її вказівки? І що робитиме канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), коли депутати її ж партії почнуть шукати шляхи співпраці з тюрингським відділенням АдН на чолі з Бйорном Геке (Björn Höcke), який назвав німців єдиним божевільним народом на планеті, що поставив "пам'ятник власній ганьбі" в центрі власної столиці - маючи на увазі Меморіал жертвам Голокосту в Берліні? Нарешті, що робитимуть соціал-демократи, які разом з ХДС утворюють правлячу коаліцію у ФРН?

Німці, які забули історію

Цей день повинен докорінно потрясти Німеччину. Демократичним силам потрібно показати свою твердість - і те, на який ризик вони готові піти, аби цей винятковий випадок не став нормою. "Нацизм не взявся нізвідки", як сказав кілька днів тому президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в Меморіальному комплексі пам'яті Голокосту Яд Вашем.

У цей лютневий день стало зрозуміло, що багато німців вже почали забувати історію. І що слова президента Ізраїлю - "Німеччина не має права зазнати невдачі" - стосуються всіх нас. І що ніхто не може більше вважати, що історія ніколи не повторюється.

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