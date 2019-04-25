 Коломойський пропонує зняти з Росії частину санкцій | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2019

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Новини

Коломойський пропонує зняти з Росії частину санкцій

Український олігарх Ігор Коломойський виступив за часткове зняття санкцій з Росії через її агресію на Донбасі. Однак він не уточнив, про санкції яких країн ідеться.

Коломойський пропонує зняти частину санкцій з РФ по Донбасу

Коломойський пропонує зняти частину санкцій з РФ по Донбасу

Український бізнесмен Ігор Коломойський вважає за доцільне, щоб Київ запропонував Москві зняти частину санкцій, що були запроваджені через ситуацію на Донбасі. "Коли збили "Боїнг", були запроваджені санкції по Донбасу. І росіяни від них реально страждають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція", - сказав Коломойський в інтерв'ю інтернет-виданню "Цензор.НЕТ", опублікованому у середу, 28 серпня.

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За словами Коломойського, "треба повертати Донбас зараз". "Ну, а потім мине кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося. Якщо ми відпрацюємо механізм поступок - наша земля в обмін на санкції, - значить, це працює, і ми в наступне вікно можливостей досягнемо більшого і по Криму", - вважає український олігарх.

Водночас Коломойський не уточнив, про які саме санкції йдеться. Обмежувальні заходи проти Росії внаслідок її агресії на Донбасі запровадили Україна, Європейський Союз, США та низка інших країн.

Як відомо, Ігоря Коломойського тісно пов'язують з президентом України Володимиром Зеленським, обраним навесні цього року. На дострокових парламентських виборах у липні 2019 року перемогу здобула партія Зеленського "Слуга народу", яка має у Верховній Раді так звану монобільшість - 254 мандати. Перше засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня. 

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