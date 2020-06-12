Коли почнеться друга хвиля пандемії? (відео)

Поки у Європі з кожним днем фіксують дедалі менше нових інфекцій Covid-19, у країнах Латинської Америки, де нині початок зими, навпаки епідемія у самому розпалі. Німецькі епідеміологи виходять з того, що восени і в ЄС кількість спалахів коронавірусної інфекції може різко зрости, коли знову більше людей перебуватимуть у закритих приміщеннях. Утім, не обов'язково захворюваність сягне таких масштабів, як цієї весни. Відомий вірусолог з Бонна Гендрік Штреек переконаний, що друга хвиля епідемії Німеччині не загрожує. Водночас інший німецький знавець вірусів, Крістіан Дростен з берлінської кліники "Шаріте" висловлюється обережніше. На його думку, "існує теоретична можливість уникнути другої хвилі епідемії". Що вселяє спокій німецьким експертам?



