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Колекція Ґурлітта

Колекція Ґурлітта – колекція художніх робіт зібрана німецьким арт-дилером Гільдебрандом Ґурліттом в часи націонал-соціалізму. Колекцію успадкував його син Корнеліус Ґурлітт, який її заповів музею в Берні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "колекція Ґурлітта". У 2012 році в одній з мюнхенських квартир правоохоронці знайшли цілу колекцію художніх творів, які були заборонені в нацистській Німеччині або відібрані в єврейських родин. Ці роботи в себе вдома ховав коелкціонер Корнеліус Ґурлітт. Картини дісталися йому в спадок від батька, Гільдебранда Ґурлітта (Hildebrand Gurlitt), який був одним з небагатьох арт-дилерів, офіційно уповноважених нацистським режимом, та з тих, хто скуповував твори художників-модерністів у єврейських колекціонерів. У колекції налічується майже півтори тисячі творів мистецтва, вартість яких оцінюють у десятки мільйонів євро. Корнеліус Ґурлітт, який помер 2014 року, заповів свою колекцію музею в Берні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Викрадене мистецтво колекції Ґурлітта у Бонні та Берні

Викрадене мистецтво "колекції Ґурлітта" у Бонні та Берні 03.11.2017

Виставки картин з так званої "колекції Ґурлітта" відкрилися одразу у двох містах - Берні та Бонні. Доробки з унікальної колекції поціновувачі прекрасного побачать уперше.

Колекція Ґурлітта: виставка картин, які не бачили з Другої світової війни (відео)

Колекція Ґурлітта: виставка картин, які не бачили з Другої світової війни (відео) 02.11.2017

У німецькому Бонні та швейцарському Берні виставляють твори відомих митців з колекції Ґурлітта, які були викрадені в часи Другої світової війни і їх більше ніхто не бачив, крім родини колекціонера.

Дві вилучені нацистами картини повернули законним власникам

Дві вилучені нацистами картини повернули законним власникам 15.05.2015

Картини "Жінка, що сидить" Анрі Матісса та "Два вершники на пляжі" Макса Ліберманна, які свого часу були конфісковані нацистами, повернулись до своїх законних власників.
Швейцарський музей погодився прийняти колекцію Ґурлітта

Швейцарський музей погодився прийняти колекцію Ґурлітта 25.11.2014

Німецький колекціонер, який помер у травні цього року, заповів зібрані картини швейцарському музею. Серед них - шедеври, відібрані або продані під тиском "третього рейху".
У Мюнхені помер власник сенсаційної колекції загублених картин Ґурлітт

У Мюнхені помер власник сенсаційної колекції загублених картин Ґурлітт 06.05.2014

Власник сенсаційної колекції понад тисячі картин, багато з яких вважали загубленими, Коернеліус Ґурлітт помер у віці 81 років у власній квартирі в Мюнхені. Пошук первинних власників творів продовжується.
Конфісковані нацистами картини можуть повернути власникам

Конфісковані нацистами картини можуть повернути власникам 27.03.2014

Власник скандальної "мюнхенської колекції" Корнеліус Ґурлітт має намір повернути всі твори, вилучені нацистами у євреїв, колишнім господарям або їхнім нащадкам.
Таємниці старого Берліна, або спадщина, відібрана націонал-соціалістами

Таємниці старого Берліна, або спадщина, відібрана націонал-соціалістами 25.11.2013

Вражаюча мистецька колекція Ґурлітта, знайдена в Мюнхені, відновила в Німеччині дискусії про компенсації євреям. Їм досі майже не відшкодовано землі й території, відібрані в часи націонал-соціалізму.
Перші картини з колекції Ґурлітта виклали в інтернеті

Перші картини з колекції Ґурлітта виклали в інтернеті 12.11.2013

Перші 25 картин із сенсаційної колекції, знайденої у Мюнхені, виставили в інтернеті. Цьому посприяла міжнародна критика. Тепер мусять бути швидко встановлені власники цього ймовірно вкраденого нацистами скарбу.
Сенсаційна знахідка в Мюнхені: історія картин має стати публічною

Сенсаційна знахідка в Мюнхені: історія картин має стати публічною 08.11.2013

Сенсаційна мистецька знахідка в Мюнхені викликає багато запитань. Чому понад рік інформацію про неї утаємничували? Що буде з картинами далі? Інтерв'ю з юристом і мистецтвознавцем Маркусом Штетцелем.
Казковий скарб з мюнхенської багатоповерхівки шукає своїх власників

Казковий скарб з мюнхенської багатоповерхівки шукає своїх власників 05.11.2013

У Мюнхені виявили колекцію картин сенсаційного масштабу, у тому числі – полотна Пікассо, Матісса та Шагала. Це офіційно підтвердила у вівторок прокуратура. Знайти законних власників картин буде непросто.