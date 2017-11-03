Колекція Ґурлітта – колекція художніх робіт зібрана німецьким арт-дилером Гільдебрандом Ґурліттом в часи націонал-соціалізму. Колекцію успадкував його син Корнеліус Ґурлітт, який її заповів музею в Берні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "колекція Ґурлітта". У 2012 році в одній з мюнхенських квартир правоохоронці знайшли цілу колекцію художніх творів, які були заборонені в нацистській Німеччині або відібрані в єврейських родин. Ці роботи в себе вдома ховав коелкціонер Корнеліус Ґурлітт. Картини дісталися йому в спадок від батька, Гільдебранда Ґурлітта (Hildebrand Gurlitt), який був одним з небагатьох арт-дилерів, офіційно уповноважених нацистським режимом, та з тих, хто скуповував твори художників-модерністів у єврейських колекціонерів. У колекції налічується майже півтори тисячі творів мистецтва, вартість яких оцінюють у десятки мільйонів євро. Корнеліус Ґурлітт, який помер 2014 року, заповів свою колекцію музею в Берні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.