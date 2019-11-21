 Кожна шоста дитина в світі росте в зоні конфлікту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.02.2020

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Новини

Кожна шоста дитина в світі росте в зоні конфлікту

У 2018 році в конфліктних зонах світу проживали 415 мільйонів дітей, або кожна шоста дитина на планеті. На Донбасі на тлі бойових дій вчилися 200 тисяч школярів.

Діти в таборі біженців у Сирії

Діти в таборі біженців у Сирії (фото з архіву)

Майже кожна шоста дитина на планеті зростає в кризовому регіоні. У 2018 році 415 мільйонів дітей жили в умовах війни або збройного конфлікту, йдеться в звіті "Зупиність війну проти дітей", оприлюдненому в четвер, 13 лютого, благодійною організацією Save the Children. Порівняно з 2010 роком цей показник зріс на 37 відсотків.

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Від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей. ЮНІСЕФ шукає 3,9 мільярда доларів донорських коштів на допомогу цим дітям у 2019 році. (29.01.2019)

Вікна у школах закладені мішками з піском, у підвалах шкіл обладнані бомбосховища - в таких умовах вчаться 200 тисяч школярів на Сході України, повідомляють в UNICEF. (06.05.2018)

В Африці в кризових регіонах живе кожна четверта дитина, а загалом - 170 мільйонів дітей. Найнебезпечнішими для дітей країнами світу, за даними звіту, є Афганістан, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ємен, Малі, Нігерія, Півенний Судан, Сирія, Сомалі та Центральноафриканська республіка.

У 2018 році в конфліктних зонах загинули або були поранені 12 125 дітей, що на 13 відсотків більше, ніж 2017 року. Близько 2500 дітей були викрадені воєнізованими угрупованнями, з них 80 відсотків - хлопці. У 2015-2018 роках приблизно 65 тисяч дітей примусово брали участь у збройних конфліктах.

Нагадаємо, що за даними Дитячого фонду ООН (UNICEF) у 2018 році двісті тисяч дітей на Донбасі вчились у школах на тлі бойових дій на Сході України. 

Дивитись відео 03:20

До школи через передову: дитячі будні на Донбасі (13.09.2018)

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