 Кожен п′ятий українець святкує Різдво двічі - опитування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2019

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Кожен п'ятий українець святкує Різдво двічі - опитування

Переважна більшість опитаних планує відзначати Різдво тільки 7 січня, близько чотирьох відсотків святкують лише 25 грудня. Не відзначають це свято п'ять відсотків українців.

Святкування Різдва у Львові (архівне фото)

Святкування Різдва у Львові (архівне фото)

Понад 20 відсотків українців святкують Різдво двічі - 25 грудня і 7 січня. Про це свідчать оприлюднені у четвер, 26 грудня, результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

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Календарна реформа може внести сум'яття в українське православ'я, заявив глава пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря. На його думку, вона також може "законсервувати" мільйони віруючих у Московському патріархаті. (24.12.2019)

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За цими даними, 20,8 відсотка опитаних мають намір святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня. При цьому про намір святкувати лише 7 січня повідомили 67,4 відсотка респондентів, а лише 25 грудня - 4,1 відсотка опитаних. Взагалі не святкують Різдво 5,5 відсотка респондентів, а 2,1 відсотка не змогли відповісти на запитання.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України, за винятком Криму й непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 відсотка.

Раніше предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній допускав можливість переходу на святкування Різдва у грудні, якщо більшість вірян підтримуватимуть такий перехід. Однак згодом керівник пресслужби ПЦУ Євстратій Зоря наголосив, що проведення церковної календарної реформи зараз може мати негативні наслідки.

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