 Кожен п′ятий суддя в Україні не пройшов переатестацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2019

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Новини

Кожен п'ятий суддя в Україні не пройшов переатестацію

Наразі в Україні процедуру переатестації пройшли понад дві тисячі суддів місцевих та апеляційних судів. Загалом мають оцінити понад п'ять тисяч суддів.

Суд

419 суддів місцевих та апеляційних судів не підтвердили відповідність посаді, котру вони обіймають. Про це у середу, 16 січня, повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) з посиланням на підсумки кваліфікаційного оцінювання, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

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В Україні у 22 судах не розглядають справи. У зоні їхнього обслуговування живуть близько 700 тисяч людей. Чому так і як виживають українці без суддів - у репортажі DW з Радехівського району Львівщини. (10.09.2018)

Більшість українців не довіряють судам та вважають неуспішною реалізацію в Україні судової реформи. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. (03.10.2018)

Згідно з повідомленням, станом на 26 грудня 2018 року визначено результати кваліфікаційного оцінювання 2 043 суддів місцевих та апеляційних судів. Успішно пройшли оцінювання та підтвердили відповідність своїй посаді 1 624 суддів. Таким чином, не пройшли процедуру переатестації 21 відсоток від усіх суддів, які її наразі проходили.

Судді, які не пройшли переатестацію, будуть звільнені або вже залишили свої посади. Так, 240 суддів звільнені за власним бажанням під час процедури оцінювання, 179 - не підтвердили відповідність посаді, з них 109 - не склали іспити, а 70 - не пройшли співбесід із членами ВККСУ.

Кваліфікаційне оцінювання на відповідність обійманій посаді запроваджене в рамках судової реформи в Україні. Загалом цю процедуру мають пройти 5 157 суддів.

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Судова реформа: оцінювання суддів - лише фікція?(13.04.2018)

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Судова реформа: оцінювання суддів - лише фікція?(13.04.2018)  

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