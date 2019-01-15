Кожен п'ятий суддя в Україні не пройшов переатестацію

419 суддів місцевих та апеляційних судів не підтвердили відповідність посаді, котру вони обіймають. Про це у середу, 16 січня, повідомила прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) з посиланням на підсумки кваліфікаційного оцінювання, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, станом на 26 грудня 2018 року визначено результати кваліфікаційного оцінювання 2 043 суддів місцевих та апеляційних судів. Успішно пройшли оцінювання та підтвердили відповідність своїй посаді 1 624 суддів. Таким чином, не пройшли процедуру переатестації 21 відсоток від усіх суддів, які її наразі проходили.

Судді, які не пройшли переатестацію, будуть звільнені або вже залишили свої посади. Так, 240 суддів звільнені за власним бажанням під час процедури оцінювання, 179 - не підтвердили відповідність посаді, з них 109 - не склали іспити, а 70 - не пройшли співбесід із членами ВККСУ.

Кваліфікаційне оцінювання на відповідність обійманій посаді запроваджене в рамках судової реформи в Україні. Загалом цю процедуру мають пройти 5 157 суддів.